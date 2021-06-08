Dân mạng bán tín bán nghi trước tin đồn danh hài Đức Hải tự làm giả tin nhắn tống tiền

Bên cạnh Hoài Linh, Đức Hải là một trong những cái tên của giới nghệ sĩ khiến công chúng chú ý trong thời gian gần đây.

Sau ồn ào văng tục trên trang cá nhân, ngầm đá đểu bà Phương Hằng, NS Đức Hải gây tranh cãi nảy lửa vì nội dung của bài đăng thô tục. Nhiều khán giả cho rằng việc NSƯT Đức Hải liên tục dùng những lời lẽ thô tục ngay trên MXH là điều không nên. Đáng chú ý, ngay sau khi nhận về nhiều chỉ trích, tài khoản này đã bị khóa. Bài đăng gây ra 'sóng gió' suốt những ngày qua - Ảnh chụp màn hình Sau đó, nam diễn viên cho hay, Facebook của mình bị hack và không biết hacker nào đã cố tình chơi xấu. Thêm vào đó, Đức Hải cho biết, Hacker chiếm Facebook rồi viết bài, tự comment rồi đánh sập Facebook. Sau đó, nam NS đang làm các thủ tục cần thiết để lấy lại Facebook. Đồng thời cũng nhấn mạnh vụ việc này không đơn thuần là câu like.

Đến sáng nay, trong 1 bài chia sẻ với báo Thanh Niên, Đức Hải lại trần tình: "Facebook của tôi không bị hacker gì cả, mà con nuôi của tôi nghịch dại. Cháu nó quản lý đồng tiền ảo của tôi (bitcoin) nên có mật khẩu Facebook. Sau khi tôi trình báo công an và nhờ họ tìm ra ai là người hack thì cháu sợ quá rồi nhận lỗi là do nó viết lên. Bản thân nó cũng không lường được hậu quả lại rùm beng lên thế. Dĩ nhiên cháu nó phải chịu trách nhiệm với việc mình đã làm. Nhưng cháu chỉ là tình cờ chứ không có mục đích gì cả. Tôi cũng phải mắng mỏ nó chứ. Tôi thông tin cho mọi người biết đã tìm ra ai là người đưa tôi và tình thế khó xử như vậy". Bên cạnh đó, nam diễn viên cho hay, có một nhóm đối tượng khác nhân rùm beng này để tống tiền và đã gửi tới 88 tin nhắn có nội dung, số tài khoản và yêu cầu đưa 200 triệu đồng. Nghệ sĩ Đức Hải cho biết bị tống tiền 200 triệu - Ảnh chụp màn hình Tuy nhiên chia sẻ của nam NS đã nhanh chóng bị IT ruột của bà Phương Hằng bác bỏ. Theo Nhâm Hoàng Khang, có người đã mua dịch vụ của tài khoản "hoah****" và tài khoản này lại mua dịch vụ tin nhắn SMS nhằm mục đích giả mạo anh gửi tin nhắn tống tiền đến số điện thoại được cho là của NS Đức Hải. Theo đó, anh tố chính NS Đức Hải là người tự mua dịch vụ SMS và ngụy tạo tin nhắn tống tiền.

Tin nhắn giữa Nhâm Hoàng Khang và 'cậu em' kinh doanh dịch vụ SMS - Ảnh: FB Thậm chí khi tung bằng chứng lên MXH, Nhâm Hoàng Khang cũng không quên thách thức nam NS: "Kỳ này chú không thoát khỏi tay con đâu chú Đức Hải nha". Nam IT còn cho rằng những tin nhắn mà NS Đức Hải cho là bị tống tiền là giả với mục đích hãm hại mình. Trong danh sách mà Nhâm Hoàng Khang tung ra làm bằng chứng có tên và số điện thoại được cho là của NS Đức Hải - Ảnh: FB Hiện tại phía nam nghệ sĩ vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về việc IT bà Phương Hằng tố ngược. Thông tin mới chỉ từ một phía nam IT và chưa được xác thực tính chính xác bởi cơ quan chuyên trách. Tuy nhiên sau những màn "đổ lỗi" từ hacker đến con nuôi dùng điện thoại để đăng bài, CĐM cảm thấy không thuyết phục với những phát ngôn của nam danh hài, đồng thời vẫn chờ đợi màn giải đáp rõ ràng, chân thật nhất từ người trong cuộc.

Giữa ồn ào phát ngôn thô tục, NS Đức Hải bức xúc mời công an vào cuộc: 'Vụ việc này không chỉ câu like đơn thuần' Gần đây, trên MXH lan truyền hình ảnh về bài đăng được cho là của NS Đức Hải với những ngôn từ phản cảm, tục tĩu ám chỉ bà Phương Hằng. Giữa làn sóng dư luận chỉ trích, nam nghệ sĩ cho hay anh đã chính thức làm đơn, nhờ công an can thiệp để đòi lại danh dự cho mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-mang-ban-tin-ban-nghi-truoc-tin-don-danh-hai-duc-hai-tu-lam-gia-tin-nhan-tong-tien-408130.html