Những chuyện ‘thầm kín’ có 1-0-2 ít ai biết về NS Đức Hải: Bị đồn là ‘Gay’, ra đời đã có ‘tràng hoa quấn cổ’

Trước sự việc ồn ào này, nghệ sĩ Đức Hải cũng từng không ít lần gây xôn xao cho khán giả mà không phải ai cũng biết!

Ngày 2/6, dân mạng liên tục lan truyền bài viết có chứa một số từ ngữ tục tĩu dùng để công kích một người ẩn danh nào đó từ trang cá nhân của NSƯT Đức Hải . Nhiều khán giả chỉ trích gay gắt và cho rằng những lời nói của anh không thể chấp nhận được vì bản thân là nghệ sĩ ưu tú, hiện là Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Mới đây, anh đã lên tiếng cho hay mình bị oan, bị trộm tài khoản nên anh không liên quan đến việc làm này.

Đức Hải kể rằng khi còn trẻ, anh từng có quyết định đánh đổi cả tính mạng của mình để được thực hiện ước mơ toả sáng trên sân khấu. Khi anh nhận được giấy báo của nhà hát Tuổi Trẻ với thông tin bắt buộc anh phải cắt amidan mới được chấp nhận vào nhà hát. Thời đó, việc cắt amidan rất đau đớn, anh nghĩ sẽ liên quan đến tính mạng, nhưng vì quyết định theo đuổi đam mê, anh đã viết một bức thư tuyệt mệnh lại cho gia đình:

"Hôm nay, con đi cắt Amidan. Nhà hát yêu cầu cắt mới được vào và đây là lựa chọn của con. Rất có thể con sẽ chết vì không có ai bên cạnh và máu có thể không đông”.

Đức Hải từng viết thư tuyệt mệnh trước khi đi cắt Amidan vì sợ máu chảy không ngừng mà chết - Ảnh: Internet

Ngay khi đọc được lá thư, gia đình nam nghệ sĩ đã vội vã chạy vào bệnh viện. Lúc này anh đang nằm trên giường bệnh, miệng ngậm hai cục bông, máu chảy, nước mắt trào ra không nói lên lời.

Theo học sân khấu nhưng nói dối mẹ học Ngoại Thương

Ba mẹ nam nghệ sĩ từng rất tự hào khi tin rằng con đã thi đỗ vào trường ĐH Ngoại Thương. Hàng ngày, ba mẹ cũng dõi theo anh trên đường đi học nhưng vừa khuất tầm thì lại trốn ngay sang phòng tập kịch. Tới khi anh đã trở thành hiện tượng trên sân khấu những năm 80 thì ba mẹ mới "tá hỏa" biết cậu con trai cưng đã nói dối mình một thời gian dài.

Nghệ sĩ Đức Hải từng chia sẻ, vì anh rất đam mê nghệ thuật và muốn theo đuổi nên anh mới nói dối ba mẹ - Ảnh: Internet

Từng bị nghi ngờ là... gay!

Một thời gian dài, nghệ sĩ Đức Hải bị hoài nghi về giới tính vì mãi chẳng chịu lấy vợ, lại thường xuyên đóng những vai giả gái trên sân khấu. Khi đó, nam nghệ sĩ bảo sẵn sàng đón nhận mọi lời đồn thổi. Vì đó là một phần trong cuộc đời người nghệ sĩ.

Thế rồi, khi ngoài 40 tuổi, anh mới chứng minh độ "chuẩn men" của mình khi công khai lập gia đình. Anh về nói với mẹ rằng: "Cuối năm nay, con sẽ cưới vợ cho bằng bạn bằng bè."

Anh lập gia đình khá muộn nên trước đó mọi người không khỏi hoài nghi về giới tính của anh - Ảnh: Internet

Sau khi lập gia đình, Đức Hải có con. Lúc đầu là một nhóc tì, sau đấy là đúp luôn 3 đứa 1 lượt, việc này khiến công chúng và bè bạn vô cùng bất ngờ. Thế là từ đó, tai tiếng cũng tự bỏ anh đi.

Từng được mệnh danh là trùm nhậu

Được biết, khi Đức Hải mới vào Sài Gòn, chưa quen với cuộc sống mới nên cô đơn là cứ lấy xe đi nhậu. Biệt danh "trùm nhậu" cũng bắt đầu từ đó. Đến khi có vợ, nam nghệ sĩ mới ít nhậu đi và ngoài thời gian đi diễn, anh cũng tranh thủ ở nhà chăm sóc vợ con.

Ra đời đã có tràng hoa quấn cổ

Khi Đức Hải vừa cất tiếng khóc chào đời, bà đỡ nói với mẹ anh rằng: "Thằng bé rất khỏe, tóc đen dày và đặc biệt có tràng hoa quấn cổ 3 vòng. Sau này ắt thành tài và đỗ đạt khoa bảng”.

Thế nhưng, con đường khoa bảng lại "rơi" vào 2 người anh Đức Hòa, Đức Hiệp. Còn nghiệp diễn, chị gái Ngọc Bích lại nổi trước anh.

Anh cho biết khi vừa cất tiếng khóc chào đời, bà đỡ nói anh đặc biệt có tràng hoa quấn cổ 3 vòng - Ảnh: Internet

NSƯT Đức Hải có bằng thạc sĩ chuyên ngành đạo diễn của Nga. Anh là một diễn viên hài có tiếng được nhiều khán giả biết đến với lỗi diễn xuất dí dỏm và duyên dáng. Ngoài ra, anh còn nổi tiếng ở các lĩnh vực khác như làm MC, diễn viên phim truyền hình và hiện là giảng viên ở trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn.