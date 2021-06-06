Gần đây, trên MXH lan truyền hình ảnh về bài đăng được cho là của NS Đức Hải với những ngôn từ phản cảm, tục tĩu ám chỉ bà Phương Hằng. Giữa làn sóng dư luận chỉ trích, nam nghệ sĩ cho hay anh đã chính thức làm đơn, nhờ công an can thiệp để đòi lại danh dự cho mình.

Mới đây, trên trang cá nhân được cho là của NSƯT Đức Hải xuất hiện dòng trạng thái đầy ẩn ý với những lời lẽ khá bức xúc. Nội dung bài viết được cho là ám chỉ bà Phương Hằng với những lời lẽ văng tục: "Mỗi ngày em chọn một niềm vui. Niềm vui là hãy làm tất cả để có được cuộc sống bình yên. Không còn dịch. Không cười quá to. Không khóc quá lớn. Không huyễn hoặc bản thân. Không bị dán băng dính vào mồm để không được gào lên và né được các vụ kiện tụng đến nghìn tỷ. ** ***, ngu xuẩn, ngông cuồng thì chỉ có đổ *** vào mồm mà nuốt nhà. ** ** con *****, ** *** thấy chướng tai gai mắt lắm rồi con ạ. Người xưa đã nói cáo chết ba năm quay đầu về núi, mày không quay đầu được thì ***". Bài đăng được cho là NS Đức Hải đá đểu bà Phương Hằng liên quan đến các vụ kiện tụng của nữ đại gia - Ảnh chụp màn hình Dòng trạng thái này ngay lập tức thu hút nhiều sự chú ý từ dư luận, gây tranh cãi nảy lửa vì nội dung thô tục. Nhiều khán giả cho rằng việc NSƯT Đức Hải liên tục dùng những lời lẽ thô tục ngay trên MXH là điều không nên. Đáng chú ý, ngay sau khi nhận về nhiều chỉ trích, tài khoản này đã bị khóa.

Chia sẻ với báo Thanh Niên về vấn đề này, nam NS cho biết Facebook của mình bị hack. Đức Hải nói: "Tôi bị hack từ buổi trưa ngày 2/6. Thấy bạn bè và mọi người cứ nói lùm xùm về vụ này thì tôi vào Facebook xem, nhưng tôi không vào được. Hiện tại tôi cũng chưa thể truy cập vào tài khoản của mình mà chỉ xem được qua của người khác thôi. Tôi không hiểu mục đích của hacker đẩy tôi vào chuyện này để làm gì. Thật sự bây giờ tôi đang rất bối rối chẳng biết phải làm gì". Về phía trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn cũng cho hay sẽ xử lý nghiêm, nếu những phát ngôn trên thật sự là do NSƯT Đức Hải viết.

Nam nghệ sĩ đã nhờ cơ quan công an vào cuộc điều tra - Ảnh: Internet Đến trưa hôm qua 5/6, trao đổi với Pháp luật và Bạn đọc, nam nghệ sĩ cho biết đã chính thức ngờ công an vào cuộc để đòi lại danh dự cho mình và đang cố gắng dùng mọi biện pháp để lấy lại trang cá nhân. Anh nói: "Tôi biết mọi người đang chửi mình rất dữ dội nhưng hồi kết thì họ sẽ hiểu ra rằng, họ đã đi quá đà và quá lời với tôi. Bởi vì họ vội vàng, cơ quan công an và an ninh mạng sẽ phải vào cuộc. Tôi bị hack Facebook. Hacker chiếm Facebook của tôi rồi viết bài, tự comment rồi đánh sập Facebook tôi. Hiện tại, tôi đang làm các thủ tục cần thiết để lấy lại Facebook. Trong vụ việc này, không chỉ câu like đơn thuần đâu". Chia sẻ thêm về thông báo của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, nam nghệ sĩ chấp nhận chịu trách nhiệm nếu làm sai. Đồng thời Đức Hải cũng tuyên bố: "Mọi người cứ chờ đi, công an đã vào cuộc". Hiện tại, vụ việc vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm, chú ý của CĐM. Nhiều người vẫn đang theo dõi và chờ đợi kết quả cơ quan công an sau khi điều tra làm rõ.

Chính thức: Nếu phát ngôn trên Facebook đúng là của NSƯT Đức Hải, chắc chắn nhà trường sẽ có hình thức kỷ luật Đại diện trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn đã phản hồi 3 điều quan trọng liên quan đến ồn ào của NSƯT Đức Hải.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-on-ao-phat-ngon-tho-tuc-ns-duc-hai-buc-xuc-moi-cong-an-vao-cuoc-vu-viec-nay-khong-chi-cau-like-don-thuan-407890.html