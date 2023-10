Nam nghệ sĩ đã nhờ cơ quan công an vào cuộc điều tra - Ảnh: Internet

Đến trưa hôm qua 5/6, trao đổi với Pháp luật và Bạn đọc, nam nghệ sĩ cho biết đã chính thức ngờ công an vào cuộc để đòi lại danh dự cho mình và đang cố gắng dùng mọi biện pháp để lấy lại trang cá nhân. Anh nói: "Tôi biết mọi người đang chửi mình rất dữ dội nhưng hồi kết thì họ sẽ hiểu ra rằng, họ đã đi quá đà và quá lời với tôi. Bởi vì họ vội vàng, cơ quan công an và an ninh mạng sẽ phải vào cuộc. Tôi bị hack Facebook. Hacker chiếm Facebook của tôi rồi viết bài, tự comment rồi đánh sập Facebook tôi. Hiện tại, tôi đang làm các thủ tục cần thiết để lấy lại Facebook. Trong vụ việc này, không chỉ câu like đơn thuần đâu".

Chia sẻ thêm về thông báo của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, nam nghệ sĩ chấp nhận chịu trách nhiệm nếu làm sai. Đồng thời Đức Hải cũng tuyên bố: "Mọi người cứ chờ đi, công an đã vào cuộc".

Hiện tại, vụ việc vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm, chú ý của CĐM. Nhiều người vẫn đang theo dõi và chờ đợi kết quả cơ quan công an sau khi điều tra làm rõ.