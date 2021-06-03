CĐM tung loạt bằng chứng NSƯT Đức Hải vẫn tương tác 'mạnh' với bạn bè trước khi bị hack tài khoản facebook

Xung quanh ồn ào nghệ sĩ Đức Hải văng tục, kém duyên, cộng đồng mạng đã tung "bằng chứng" nam nghệ sĩ vẫn tương tác với bạn bè trong khi anh cho biết mình bị hack tài khoản facebook.

Ngày 2/6, trên trang cá nhân, NSƯT Đức Hải đã gây xôn xao khi đăng bài viết có sử dụng nhiều từ ngữ thô tục để ám chỉ một ai đó. Ngay lập tức, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ, thậm chí là bình luận chỉ trích gay gắt về hành động này của nam nghệ sĩ. Đứng trước những chỉ trích của khán giả, cuối cùng NSƯT Đức Hải cũng đã lên tiếng giải thích rằng anh bị hack tài khoản và không hề liên can đến vụ việc này.

Bài viết văng tục đăng trên trang cá nhân của nghệ sĩ Đức Hải gây ra nhiều chỉ trích gay gắt từ cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi sự việc nổ ra, nam danh hài cũng nhanh chóng xóa bài đăng và tạm khóa tài khoản. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn cảm thấy "sai sai" với lời giải thích này. Đồng thời, họ cũng tung ra nhiều bằng chứng để chứng minh nam nghệ sĩ đã tương tác rất nhiều với Facebook của người thân, bạn bè khi vừa đăng tải bài viết nói trên.

Dưới phần bình luận bài viết, nam nghệ sĩ cũng tương tác khá nhiều với bạn bè - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc bị hack Facebook trong giới nghệ sĩ không hề hiếm gặp. Có thể chính hacker là người đã sử dụng nick của NSƯT Đức Hải để tương tác với bạn bè, người thân của anh. Hiện sự việc này đang gây ra ý kiến 2 chiều, có người tin rằng anh bị kẻ xấu hại với mục đích gây ảnh hưởng đến thanh danh và uy tín của nam nghệ sĩ nhưng cũng có một số người lại thấy lý do đó nghệ sĩ bị hack facebook rồi dẫn đến văng tục kém duyên trên trang cá nhân là không thoả đáng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cdm-tung-loat-bang-chung-nsut-duc-hai-van-tuong-tac-manh-voi-ban-be-truoc-khi-bi-hack-tai-khoan-facebook-407551.html