Vào sáng ngày 10/6, ngay sau khi lộ tin nhắn muốn “lột mặt ai đó” và buồn về gia đình, nam ca sĩ Hồ Văn Cường đã chính thức quay clip cùng bố mẹ ruột để đính chính mọi chuyện. Xuất hiện trong video dài gần 5 phút, Hồ Văn Cường chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến Phi Nhung và còn tiết lộ bí mật động trời rằng có kẻ đã xúi anh làm việc không tốt. Bên cạnh đó bố nam ca sĩ cũng mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra rõ ràng. Riêng mẹ Hồ Văn Cường tin hoàn toàn vào tính cách của ca sĩ Phi Nhung.

Qua video, Cường mong cơ quan chức năng hãy giúp cậu làm rõ sự thật khi tâm sự thêm: “Con mong cơ quan, chính quyền giúp con điều tra sáng tỏ sự việc này và bên cạnh đó con muốn gửi lời xin lỗi đến mẹ Nhung của con và ba mẹ của con vì thời gian con đã nghe lời của những người xấu tác động vào làm ảnh hưởng đến mẹ Nhung. Thông qua đây con thành thật xin lỗi tất cả mọi người".

Xuất hiện trên clip, Hồ Văn Cường ngoan ngoãn cúi đầu chia sẻ: "Con xin chào tất cả các ông bà, cô bác và anh chị đang xem. Hôm nay bên cạnh con có mẹ đẻ và cha đẻ của con. Qua đây con muốn lên tiếng để xác nhận lại với mọi người về những thông tin con và mẹ Nhung trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật. Và theo con biết vừa qua, có 1 chị fan hâm mộ và con quen chị đó được 6 năm. Chị đã mạo danh là chị gái ruột của con để liên hệ với 1 anh IT để liên kết nhằm tiết lộ những thông tin công kích mẹ Phi Nhung và gia đình của con. Hiện tại con vẫn chưa có sự hồi đáp từ chị N.N.L hiện đang sinh sống tại Bình Dương, có nick Zalo là E.".

Bố của Hồ Văn Cường cũng đã lên tiếng trong clip: “Hôm nay, tôi xin nói bà con cô bác và anh chị em, cô N.L. đó nói là chị gái của Cường nhưng thực sự đó không phải là chị gái của Cường mà cô N.L. đó với Cường là 1 người trao đổi với nhau mà không biết như thế nào mà dụ dỗ Cường làm ra những sự việc mà trong gia đình đình của mẹ Nhung xào xáo. Hôm nay nhờ chính quyền và công an tìm ra manh mối cô L. này để sự việc được sáng tỏ. Như sáng nay, tôi có lấy máy của Cường để gọi cô N.L nhưng cô này không bắt máy, 1 anh trai là chồng của cô L. nói cô L. không có nhà, ảnh nói bên Facebook hay Zalo gì á bị hack rồi. Sau đó anh đó tắt máy luôn và không còn tiếp xúc với bên đây".

Bố Hồ Văn Cường chia sẻ con trai mình bị dụ dỗ - Ảnh: Chụp màn hình

"Tôi là mẹ của Cường, tôi ở nhà của mẹ Nhung nên tôi tin tưởng chỉ mới giao Cường cho chị Nhung. Ở nhà chị Nhung thì vui vẻ chứ không có gì hết", mẹ Hồ Văn Cường cho biết thêm.

Mẹ Hồ Văn Cường cho biết bà vẫn đang sống vui vẻ với ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

Ca sĩ Hồ Văn Cường cho biết đã chủ động viết thư tay xin lỗi mẹ nuôi (Phi Nhung) và mong nhiều khán giả hãy hiểu cho anh hơn: “Và đây là bức thư con viết xin lỗi mẹ Nhung cũng như là quý vị khán giả. Qua đây con rút ra bài học là không nên tin vào những lời xúi giục của người khác để tổn hại gia đình mình. Thông qua đây, con cảm ơn mọi người đã yêu thương và ủng hộ con. Con mong mọi người ủng hộ con và mẹ Phi Nhung, con thành thật cảm ơn".