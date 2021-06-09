'Cậu IT truyền nhân' bà Phương Hằng tiết lộ tình hình khủng hoảng, rối ren của gia đình Hồ Văn Cường con nuôi Phi Nhung

Tin nóng 09/06/2021 15:01

Người thân Hồ Văn Cường con nuôi Phi Nhung khẩn thiết xin Nhâm Hoàng Khang buông tha cho gia đình mình vì đang gặp nguy hiểm và rất khủng hoảng.

Sáng nay khán giả lại đón thông tin giật gân khi Nhâm Hoàng Khang viết tâm thư cầu cứu dành cho Hồ Văn Cường (con nuôi ca sĩ Phi Nhung) và một nhân vật từng liên hệ với anh thời gian gần đây.

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Nhâm Hoàng Khang tiếp tục chia sẻ những thông tin khiến dư luận xôn xao - Ảnh: Internet

Nhâm Hoàng Khang chia sẻ tin nhắn của một người phụ nữ có nickname E, được cho là chị của Hồ Văn Cường. Chị ta mong mọi người hãy thông cảm và thấu hiểu cho gia đình của ca sĩ Hồ Văn Cường. Cụ thể nếu ê-kíp của P.N bị hạ màn, sẽ ít mang tai tiếng nếu nam ca sĩ tách ra riêng.

'Cậu IT truyền nhân' bà Phương Hằng tiết lộ tình hình khủng hoảng, rối ren của gia đình Hồ Văn Cường con nuôi Phi Nhung - Ảnh 2
Đoạn chat giữa nhân vật E và Nhâm Hoàng Khang được chia sẻ sáng nay - Ảnh: Chụp màn hình

Nhân vật E đã nhắn tin cho Nhâm Hoàng Khang: "Anh đi sâu hơn nữa là hại em nó (ý nói Cường - PV). Tụi nó sẽ tra cho ra và khủng bố em cùng gia đình. Em giờ chỉ cầu mong mọi chuyện êm đẹp thôi. Khi biết em tham gia chuyện này, chồng em thất vọng về em rất nhiều. Nếu danh tính em bị lộ thì đó là chuyện lớn với cả gia đình em đấy anh. Lúc đó, em không còn mặt mũi nào đối mặt với mọi người trong gia đình nữa. Bởi vậy, em xin anh hãy dừng lại. Cường sẽ nói không biết vì sao đoạn chat đó bị lộ. Họ không có bằng chứng thì không buộc tội là Cường nói được".

Dư luận vô cùng xôn xao về bài đăng trên, nhiều người tò mò không biết cậu IT của bà Phương Hằng còn tiếp tục chia sẻ thêm thông tin gì để được dịp ngồi hóng.

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Bài chia sẻ của Nhâm Hoàng Khang gây xôn xao cộng đồng mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Vào sáng nay, Nhâm Hoàng Khang đã chia sẻ đoạn chat được cư dân mạng đồn đoán là của Hồ Văn Cường và một người bạn. Anh cũng tặng cho nam ca sĩ một tâm thư khá dài và mong mọi người hãy có cái nhìn khách quan và cứu lấy ca sĩ Hồ Văn Cường.

Ngoài việc cho biết mình cũng đang gặp nguy hiểm thì anh còn tỏ ra tốt bụng khi muốn giành lại công bằng cho người yếu thế. Anh cho biết thêm: “Có lẽ đây là status cuối cùng Khang đăng, mọi người hãy nhớ nếu trong 24 giờ nữa không có bài nào thì chắc là do đang bảo vệ gia đình. Vừa có người hăm dọa sẽ giết con mình luôn. Lũ này thật tàn ác. Hãy kêu gọi công an cứu Cường, hãy kêu gọi làm rõ những đứa trẻ P.N nuôi, hãy kêu gọi P.N công khai từ thiện hồi năm 2020. P.N hứa nhưng chưa bao giờ làm".

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Đoạn chat được cho là của Hồ Văn Cường cũng được chia sẻ lên mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trong đoạn chat của Hồ Văn Cường cũng đề cập đến vợ chồng bà Phương Hằng và mong hai vị này chiến thắng trong cuộc chiến đòi lại công lý. 

Ngoài ra, nam ca sĩ còn chia sẻ: "Khá lâu rồi em chẳng được về quê. Mà mỗi lần về, em chẳng muốn quay trở lại đây nữa. Vì ở đó, em được là chính em, có người yêu thương em thật lòng. Nói chung môi trường ở quê là thích hợp nhất với em. Em muốn ở đây để thoát khỏi cái nghèo với lo cho mấy đứa cháu trên này. Khi nào ổn định là em về quê ở, chứ trên này mệt mỏi thấy sợ”.

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Nội dung đoạn chat khá dài thổ lộ nhiều tâm tư của nam ca sĩ con nuôi Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

Cường cho biết thêm anh muốn ra khỏi ngôi nhà mình đang ở nhưng phải có sự tính toán kỹ. Người bạn của nam ca sĩ thì khuyên anh nên đứng ra vạch mặt một người tên P.N vì người này đang dính thị phi. Cường ngay lập tức đáp trả: "Em không muốn nóng vội. Em nghĩ mình sẽ ra đi trong hòa bình, còn việc lột mặt nạ em nghĩ để người khác làm sẽ hay hơn. Ở trong ngôi nhà này toàn quỷ đội lốt nên thôi em ra đi trong êm đẹp là an toàn nhất. Còn nếu muốn làm căng thì 'ok thôi, chơi luôn', xem trận sinh tử ai hơn ai".

'Cậu IT truyền nhân' bà Phương Hằng tiết lộ tình hình khủng hoảng, rối ren của gia đình Hồ Văn Cường con nuôi Phi Nhung - Ảnh 8
Hiện tại dư luận vẫn đang rất quan tâm về lùm xùm giữa Hồ Văn Cường và mẹ nuôi sau khi Nhâm Hoàng Khang chia sẻ những thông tin 'thâm cung bí sử' trên - Ảnh: Internet

Ngoài lùm xùm với Hồ Văn Cường thì sáng nay ca sĩ Phi Nhung cũng đang dính đến “phốt” chậm giải thích tiền từ thiện hơn 5 năm. Hiện thông tin chỉ là từ 1 phía Nhâm Hoàng Khang, sự việc vẫn đang khiến nhiều khán giả thắc mắc và mong sớm có câu trả lời từ các nhân vật có liên quan.

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Nhâm Hoàng Khang, cậu IT ‘thần thánh’ của bà Nguyễn Phương Hằng khẳng định đang nắm giữ nhiều bí mật của ca sĩ Phi Nhung sau khi gia đình anh bị ghép ảnh xúc phạm nặng nề.

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