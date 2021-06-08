‘Văn phong khéo léo, lối viết mạch lạc’ trong tâm thư Hồ Văn Cường gửi Phi Nhung khiến CĐM nghi vấn có người ‘viết dùm’?

Sao Việt 08/06/2021 11:10

Sau khi cư dân mạng ồn ào nghi vấn Phi Nhung nhận con nuôi để trục lợi cá nhân, Hồ Văn Cường đã viết tâm thư bênh vực mẹ nuôi nhưng lại bị soi ra tình tiết đáng ngờ.

Vừa qua, ca sĩ Phi Nhung vướng phải ồn ào khi bị cư dân mạng đặt nghi vấn nhận nhiều con nuôi để trục lợi bản thân, kiểm soát và bóc lột các con. Liên quan đến sự việc này, Hồ Văn Cường – người con nuôi nổi tiếng nhất của nữ ca sĩ, đã lên tiếng bảo vệ mẹ nuôi bằng một bức tâm thư dài.

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Bức ảnh của Hồ Văn Cường song ca với mẹ nuôi Phi Nhung được cậu đăng tải dưới bài viết - Ảnh: FBNV

Trong tâm thư đăng tải trên trang cá nhân, giọng ca Việt Nam Idol Kids khẳng định không có chuyện bị mẹ nuôi kiểm soát hay bóc lột. Bên cạnh đó, cậu bé còn bày tỏ sự lo lắng khi thấy mẹ nuôi rất buồn vì những lời "đả kích" từ mọi người mà nhiều đêm không ngủ được. Không chỉ vậy, cậu còn gửi lời cảm ơn đến mẹ Phi Nhung vì đã luôn song hành mặc dù nhiều lần cậu ương bướng, khó dạy. Cuối thư, Hồ Văn Cường không quên nhắn nhủ khán giả đừng hiểu lầm mẹ và hãy tiếp tục ủng hộ hai mẹ con trong chặng đường phía trước.

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Hồ Văn Cường - con nuôi của Phi Nhung viết bức tâm thư bảo vệ mẹ giữa ồn ào dư luận - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi đăng tải tâm thư, Hồ Văn Cường được khán giả ủng hộ rất nhiều, một số người cũng khen rằng cậu bé lớn nên đã suy nghĩ sâu sắc và thấu đáo hơn. Nhiều khán giả cũng nhắn nhủ giọng ca nhí rằng dù có sóng gió sau này cũng phải luôn bảo vệ mẹ Nhung như những ngày đầu.

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Bình luận của khán giả dưới bức tâm thư dài của Hồ Văn Cường - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, ngoài những lời khen thì cũng nhận không ít tranh cãi từ cộng động mạng vì có nhiều người nhận ra những điểm bất hợp lý trong status này. Ngay từ những dòng đầu tiên cậu viết: "Mấy nay, con thấy mẹ không ngủ, có hôm còn thức cả đêm", cư dân mạng đã lập tức thắc mắc rằng Hồ Văn Cường nhiều lần cương quyết sẽ ra ở riêng khi tròn 18 tuổi. Vậy nếu không còn ở chung với mẹ Nhung sao có thể biết mẹ thức trắng nhiều đêm? Bên cạnh đó, cũng có nhiều người đặt vấn đề ngược lại là nếu mẹ con còn ở chung nhà, sao không nói chuyện trực tiếp và an ủi mẹ mà phải lên Facebook viết tâm thư gửi mẹ nuôi?

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Bình luận tỏ ý bất bình về tâm thư cậu bé viết - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, giọng văn của Hồ Văn Cường cũng là điều khiến cư dân mạng tranh cãi kịch liệt nhất. Người hâm mộ cho rằng Cường là người trầm tính, tự nhận không giỏi bộc lộ cảm xúc của mình, sao có thể lên mạng viết bức tâm thư dài cả trang thế này. Thậm chí, văn phong khéo léo, lối viết mạch lạc của Cường còn khiến người hâm mộ cảm động đến rơi nước mắt.

Ngoài ra, cư dân mạng còn tinh ý nhận ra cách viết status của Hồ Văn Cường khá giống cách viết trong bài post mới của Phi Nhung. Từ đó, người hâm mộ dấy lên nghi vấn status của Hồ Văn Cường và status mới của Phi Nhung là "nhờ" cùng một người viết.

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Nhiều người nghi rằng tâm thư này không thể viết ra từ cậu bé được - Ảnh: Chụp màn hình
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Một bình luận cho rằng cách viết giống hệt bài đăng mới của Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

Cũng có nhiều ý kiến còn tinh ý hơn khi nói rằng, Fanpage của Hồ Văn Cường có thể thấy có đến 7 người đang quản lý trang vì vậy có thể bài viết do quản lý kiểm soát nên tâm thư này có thể là do quản lý của cậu bé viết hộ.

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Một tài khoản còn soi ra Fanpage của Hồ Văn Cường có đến 7 người quản lý - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, Phi Nhung và Hồ Văn Cường vẫn chưa có động thái gì về những nghi vấn trên. 

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