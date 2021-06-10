Phi Nhung ẩn ý thâm sâu ‘cứu người người trả oán’, bóng gió có kẻ ‘đâm sau lưng’ mình

Hậu trường 10/06/2021 11:32

Phi Nhung có lời chia sẻ bóng gió ‘cứu người người trả oán’ giữa nhiều ồn ào liên tiếp, dân mạng đang suy đoán khá nhiều nhân vật tuy nhiên vẫn chưa có câu trả lời chính xác từ khổ chủ.

"Đại hạn" năm nay liên tục ập đến với nữ ca sĩ Phi Nhung. Đầu tiên cô bị bà Hằng réo tên trên livestream tiếp theo đó là hàng loạt “phốt” được cộng đồng mạng “đào” lại. Nhức nhối nhất có lẽ là vụ lùm xùm giữa cô và con trai nuôi Hồ Văn Cường bị cậu IT truyền nhân của bà Phương Hằng cho rằng ca sĩ Phi Nhung lợi dụng trẻ em để trục lợi.

phi nhung 1
Phi Nhung chia sẻ ẩn ý thâm sâu 'cứu người người trả oán' - Ảnh: Internet

Chia sẻ trên Thanh Niên, cô cho biết: “Bây giờ tôi mới biết được câu: Cứu vật vật trả ơn, cứu người người trả oán. Bạn hỏi tôi cũng không biết vì chính tôi cũng không tin con tôi đâm sau lưng tôi như thế. Tôi xin phép trả lời sau”.

Sau "sự cố" nam IT kêu cứu "giùm", Hồ Văn Cường cũng thừa nhận đoạn tin nhắn “tố” Phi Nhung là có thật. Một người bạn đã trò chuyện cùng cậu vài tháng trước. Tuy nhiên thời gian gần đây thì bạn khán giả bị hacker đột nhập hack đoạn tin nhắn và ép nam ca sĩ phải cung cấp thêm thông tin. Bên cạnh đó anh cũng cho biết tin lan truyền rằng Phi Nhung đe dọa, lợi dụng anh là hoàn toàn sai sự thật. Hai mẹ con đã cùng nhau đến công an để trình báo sự việc này.

phi nhung 3
Năm nay Phi Nhung dính khá nhiều vận xui, nhiều khán giả mong cô nên đi 'giải hạn' để giải bớt nghiệp - Ảnh: Internet

Trước đó, nữ ca sĩ Phi Nhung từng viết một đoạn tâm thư trên trang cá nhân: “Hồ Văn Cường, con có làm sai với mẹ, mẹ vẫn ôm con vào lòng như mỗi ngày. Con an tâm nhé…”.

Năm nay có lẽ vận xui ập đến khá nhiều với nữ ca sĩ Phi Nhung. Bên cạnh “phốt” to đùng với bà Phương Hằng, mới đây cô còn bị cư dân mạng “đào” lại việc “ỉm” tiền từ thiện suốt 5 năm không một lời giải thích. Cư dân mạng đang nóng lòng yêu cầu cô công khai sao kê để lấy lại niềm tin từ khán giả.

'Đại hạn' liên tiếp ập đến, CĐM lại ‘tá hỏa’ với ảnh Phi Nhung tươi rói cạnh ông Võ Hoàng Yên

'Đại hạn' liên tiếp ập đến, CĐM lại ‘tá hỏa’ với ảnh Phi Nhung tươi rói cạnh ông Võ Hoàng Yên

Bức ảnh Phi Nhung bên cạnh “kẻ thù không đội trời chung” bà Phương Hằng đang khiến cộng đồng mạng chao đảo.

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Nhung Hồ Văn Cường Phi Nhung Hồ Văn Cường lên công an Hồ Văn Cường

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 3 giờ 48 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 18 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 4 giờ 38 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 5 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36