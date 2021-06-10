Phi Nhung có lời chia sẻ bóng gió ‘cứu người người trả oán’ giữa nhiều ồn ào liên tiếp, dân mạng đang suy đoán khá nhiều nhân vật tuy nhiên vẫn chưa có câu trả lời chính xác từ khổ chủ.

"Đại hạn" năm nay liên tục ập đến với nữ ca sĩ Phi Nhung. Đầu tiên cô bị bà Hằng réo tên trên livestream tiếp theo đó là hàng loạt “phốt” được cộng đồng mạng “đào” lại. Nhức nhối nhất có lẽ là vụ lùm xùm giữa cô và con trai nuôi Hồ Văn Cường bị cậu IT truyền nhân của bà Phương Hằng cho rằng ca sĩ Phi Nhung lợi dụng trẻ em để trục lợi.

Phi Nhung chia sẻ ẩn ý thâm sâu 'cứu người người trả oán' - Ảnh: Internet

Chia sẻ trên Thanh Niên, cô cho biết: “Bây giờ tôi mới biết được câu: Cứu vật vật trả ơn, cứu người người trả oán. Bạn hỏi tôi cũng không biết vì chính tôi cũng không tin con tôi đâm sau lưng tôi như thế. Tôi xin phép trả lời sau”.

Sau "sự cố" nam IT kêu cứu "giùm", Hồ Văn Cường cũng thừa nhận đoạn tin nhắn “tố” Phi Nhung là có thật. Một người bạn đã trò chuyện cùng cậu vài tháng trước. Tuy nhiên thời gian gần đây thì bạn khán giả bị hacker đột nhập hack đoạn tin nhắn và ép nam ca sĩ phải cung cấp thêm thông tin. Bên cạnh đó anh cũng cho biết tin lan truyền rằng Phi Nhung đe dọa, lợi dụng anh là hoàn toàn sai sự thật. Hai mẹ con đã cùng nhau đến công an để trình báo sự việc này.

Năm nay Phi Nhung dính khá nhiều vận xui, nhiều khán giả mong cô nên đi 'giải hạn' để giải bớt nghiệp - Ảnh: Internet

Trước đó, nữ ca sĩ Phi Nhung từng viết một đoạn tâm thư trên trang cá nhân: “Hồ Văn Cường, con có làm sai với mẹ, mẹ vẫn ôm con vào lòng như mỗi ngày. Con an tâm nhé…”.

Năm nay có lẽ vận xui ập đến khá nhiều với nữ ca sĩ Phi Nhung. Bên cạnh “phốt” to đùng với bà Phương Hằng, mới đây cô còn bị cư dân mạng “đào” lại việc “ỉm” tiền từ thiện suốt 5 năm không một lời giải thích. Cư dân mạng đang nóng lòng yêu cầu cô công khai sao kê để lấy lại niềm tin từ khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phi-nhung-an-y-tham-sau-cuu-nguoi-nguoi-tra-oan-bong-gio-co-ke-dam-sau-lung-minh-408326.html