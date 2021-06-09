'Đại hạn' liên tiếp ập đến, CĐM lại ‘tá hỏa’ với ảnh Phi Nhung tươi rói cạnh ông Võ Hoàng Yên

Hậu trường 09/06/2021 20:45

Bức ảnh Phi Nhung bên cạnh “kẻ thù không đội trời chung” bà Phương Hằng đang khiến cộng đồng mạng chao đảo.

Phi Nhung đang là cái tên hot nhất mạng xã hội sau khi được cho là bị bà Phương Hằng "ẩn ý" trong livestream. Sau đó, ca sĩ Duy Mạnh tiếp đó cũng có lời tố cô xúi anh chửi bà Phương Hằng. Lùm xùm chưa dứt thì cô lại bị cư dân mạng cho rằng đang lợi dụng Hồ Văn Cường. 

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Ca sĩ Phi Nhung đang dính những lùm xùm không đáng có sau khi bị bà Phương Hằng 'réo' tên trong livestream - Ảnh: Internet

Vận xui chưa dừng hẳn khi mới đây nhất thông tin cô “ỉm” tiền từ thiện suốt hơn 5 năm cũng bị khán giả “đào” lại. Nhiều hình ảnh sao kê cũng được cư dân mạng mò vào tận trang cá nhân của cô để "soi" và mong cô lên tiếng minh bạch. Dù chưa biết thực hư thế nào nhưng đa số cho rằng trong đó có vài điểm chưa hợp lý. Hiện tại, một nguồn tin từ Tri Thức Trẻ cho hay, hai mẹ con cô đang ở công an trình báo về tin nhắn bị cho là của hacker tung lên mạng.

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Cư dân mạng 'chưng hửng' khi thấy hình ảnh Phi Nhung cười tươi bên cạnh ông Võ Hoàng Yên - Ảnh: Internet

Có lẽ bao nhiêu đó vẫn chưa đủ khi “bom tấn” tiếp tục dội xuống cư dân mạng với tấm ảnh ca sĩ Phi Nhung bên ông Võ Hoàng Yên. Hình ảnh nhanh chóng được cư mạng truyền tay nhau và bình luận rôm rả. 

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Một số fan ruột của cô mong cô mau qua sớm 'đại hạn' để có thể tiếp tục cống hiến cho khán giả - Ảnh: Internet

Một số lên tiếng cho rằng chưa xác minh rõ mối quan hệ giữa Phi Nhung và ông Võ Hoàng Yên trong ảnh thì không nên lên tiếng điều gì lúc này. Số khác lại lên tiếng chỉ trích và một bộ phận thì lại “dở khóc dở cười” khi xem tấm ảnh. Hiện khán giả đang đợi Phi Nhung lên tiếng về bức ảnh trên.

Cư dân mạng 'đào lại' 2 lần đi từ thiện của Phi Nhung sau khi kêu gọi nhà hảo tâm vẫn chưa được 'công khai sao kê'

Cư dân mạng 'đào lại' 2 lần đi từ thiện của Phi Nhung sau khi kêu gọi nhà hảo tâm vẫn chưa được 'công khai sao kê'

Hai đợt kêu gọi từ thiện của ca sĩ Phi Nhung đều có những điểm chưa rõ ràng, nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng “đào” lại hình ảnh của cô trên trang cá nhân và đưa ra nhiều điểm bất hợp lý.

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