Cư dân mạng 'đào lại' 2 lần đi từ thiện của Phi Nhung sau khi kêu gọi nhà hảo tâm vẫn chưa được 'công khai sao kê'

Hai đợt kêu gọi từ thiện của ca sĩ Phi Nhung đều có những điểm chưa rõ ràng, nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng “đào” lại hình ảnh của cô trên trang cá nhân và đưa ra nhiều điểm bất hợp lý.

Phi Nhung là cái tên hot nhất cộng đồng mạng thời gian gần đây sau khi cô bị bà Phương Hằng réo tên trên livestream và ca sĩ Duy Mạnh cũng “tố” cô xúi mình chửi bà Hằng. Sự việc đang ồn ào thì mới đây việc cô “ỉm” tiền từ thiện hơn 5 năm cũng bị khán giả nhanh chóng vào cuộc để tìm ra sự thật. Ca sĩ Phi Nhung kêu gọi hai đợt từ thiện vào tháng 10/2016 và tháng 10/2020. Điều khiến cư dân mạng tranh cãi là cô đã hứa sẽ công khai việc từ thiện tuy nhiên đến nay mọi chứng từ sao kê đều còn khá mông lung. Việc này đang được nhiều người quan tâm và nhanh chóng vào trang cá nhân của cô để hóng drama.

Sau khi bị bà Phương Hằng 'réo' tên, vận xui tiếp tục ập xuống đầu Phi Nhung khi cô bị CĐM phanh phui việc từ thiện còn mập mờ, chưa rõ ràng - Ảnh: Internet Trong đợt kêu gọi từ thiện đầu tiên, cô đã quyên góp được hơn 1 tỷ đồng. Cá nhân cô ủng hộ 100 triệu và Maya giúp đỡ 100 triệu. Ngày 24/10/2016 ca sĩ Phi Nhung và con nuôi Hồ Văn Cường từng ra tận miền Trung để giúp đỡ bà con đang gặp khó khăn. Cô trao 500 phần quà (mỗi phần 1 triệu đồng) với giá trị tổng cộng là 500 triệu. Việc cô gộp chuyến đi từ thiện chung với nhãn hàng khiến cư dân mạng không được hài lòng - Ảnh: Internet Điều đáng nói là sau đó cô không hề công khai minh bạch sao kê hay cám ơn mọi người đã chung tay ủng hộ. Và còn 500 triệu còn lại cũng chẳng biết đi đâu. Cô còn gây tranh cãi khi gộp chung chuyến từ thiện để đi cùng nhãn hàng. Gần 5 năm trôi qua, số tiền 500 triệu vẫn khiến nhiều khán giả vô cùng thắc mắc.

Bài kêu gọi quyên góp của ca sĩ Phi Nhung tháng 10/2020 - Ảnh: Chụp màn hình Nhiều khán giả đã nhanh chóng tìm lại các thông tin từ thiện mà cô đã đăng trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Trong lần thứ hai kêu gọi quyên góp vào tháng 10/2020, rất nhiều ca sĩ, diễn viên như Thủy Tiên, Hoài Linh, Trấn Thành… cũng lên tiếng quyên góp hướng về miền Trung. Đợt này Phi Nhung đứng ra nhận tiền từ thiện và nhận 800 triệu. Cô cũng liên tục cập nhật số tiền mà khán giả quyên góp mỗi ngày. Cô chốt sổ vào ngày 18/10/2020 và thông tin rằng sẽ lên đường đi miền Trung. Cô chia sẻ vào ngày 19/10/2020 rằng: “Sáng mai (tức sáng 20/10/2020) Nhung và sư phụ sẽ khởi hành về miền Trung và sẽ cập nhật hành trình cho cả nhà sau". Tháng 10/2020 cố tiếp tục lên trang cá nhân kêu gọi quyên góp từ thiện - Ảnh: Chụp màn hình Danh sách mạnh thường quân ủng hộ cũng được cô chia sẻ chi tiết - Ảnh: Chụp màn hình Cô đã mang các nhu yếu phẩm cứu trợ đồng bào miền Trung vào ngày 20/10/2020. Tuy nhiên hình ảnh cô thực hiện từ thiện chỉ được cập nhật thông qua người ở địa phương và một số bạn bè. Thời điểm hiện tại cô vẫn im lặng và không có động thái tì sau khi tiếp tục hứa “cập nhật hành trình cho cả nhà sau”. Dù 9 tháng đã trôi qua, khán giả đã ngóng mỏi cả cổ nhưng ca sĩ Phi Nhung vẫn không hề công khai sao kê hay giải ngân chi tiết cho chuyến từ thiện trên. Hình ảnh Phi Nhung trong một chuyến từ thiện miền Trung - Ảnh: Internet Hiện tại khán giả mong cô công khai minh bạch giấy tờ sao kê từ thiện để lấy lại niềm tin từ công chúng - Ảnh: Internet Một số bênh vực Phi Nhung khi cho rằng dù sao cô cũng đã có lòng hảo tâm thực hiện việc từ thiện. Tuy nhiên đa số lại cảm thấy cần công khai minh bạch để khán giả có niềm tin hơn vào số tiền từ thiện mà cô đã nhận từ các nhà hảo tâm.

SỐC: Trùm 'ỉm' tiền từ thiện showbiz bất ngờ gọi tên Phi Nhung, thời gian '6 tháng' còn kém xa '5 năm' Sau khi Hoài Linh, Trấn Thành bị khán giả khó chịu khi liên quan tới việc chậm giải ngân/chậm công bố tiền từ thiện thì mới đây Phi Nhung lại tiếp tục bị cho vào danh sách “đen” khi tiền từ thiện hơn 5 năm "chưa được sao kê".

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