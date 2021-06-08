Phi Nhung đanh thép tố Duy Mạnh nói ‘xạo’ và tiết lộ thông tin ‘động trời’ mang tính sát thương ghê gớm

Đang yên đang lành tự dưng hết bà Phương Hằng tố Phi Nhung thích phụ nữ, bỏ chồng bỏ con, là người đứng sau công kích bà trên MXH, thì sau đó Duy Mạnh cũng lên tiếng cho biết ca sĩ Phi Nhung bị bà Hằng dọa dẫm nên sợ và từng xúi anh chửi bà Nguyễn Phương Hằng. Thực hư câu chuyện chưa ngã ngũ thì mới đây nữ ca sĩ đã chính thức lên tiếng.

Phi Nhung lên tiếng đính chính sau khi Duy Mạnh 'tố' cô xúi anh chửi bà Phương Hằng - Ảnh: Internet

Chia sẻ trên Thanh Niên, Phi Nhung phủ nhận hoàn toàn việc xúi ai đó chửi bà Hằng và cũng giải bày nhiều nỗi niềm gửi đến khán giả: "Nếu ai nghĩ rằng tôi quyền lực đến vậy, tôi xin cảm ơn. Nhưng thực tế, tôi chỉ là một người bình thường, làm gì có khả năng điều khiển được người khác. Nghệ sĩ ai cũng cá tính, với cái tôi riêng, không ai phục tùng người khác thế đâu. Chưa kể, dính vào rắc rối, mà lại là rắc rối không đáng như trường hợp của tôi nữa. Không ai chấp nhận lời nhờ vả cho chuyện bậy cả. Người lớn lại càng không làm những trò khó coi. Tôi xin khẳng định lại một lần nữa, tôi không nhờ anh Duy Mạnh làm những chuyện như thế. Điều đó là sai sự thật. Tội cho tôi lắm”.