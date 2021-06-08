Phi Nhung đanh thép tố Duy Mạnh nói ‘xạo’ và tiết lộ thông tin ‘động trời’ mang tính sát thương ghê gớm

Hậu trường 08/06/2021 21:53

Ca sĩ Duy Mạnh bỗng dưng ‘tố’ Phi Nhung xúi anh chửi bà Nguyễn Phương Hằng, mới đây nữ ca sĩ đã lên tiếng đính chính và có đôi lời nhắn đến khán giả.

Đang yên đang lành tự dưng hết bà Phương Hằng tố Phi Nhung thích phụ nữ, bỏ chồng bỏ con, là người đứng sau công kích bà trên MXH, thì sau đó Duy Mạnh cũng lên tiếng cho biết ca sĩ Phi Nhung bị bà Hằng dọa dẫm nên sợ và từng xúi anh chửi bà Nguyễn Phương Hằng. Thực hư câu chuyện chưa ngã ngũ thì mới đây nữ ca sĩ đã chính thức lên tiếng.

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Phi Nhung lên tiếng đính chính sau khi Duy Mạnh 'tố' cô xúi anh chửi bà Phương Hằng - Ảnh: Internet

Chia sẻ trên Thanh Niên, Phi Nhung phủ nhận hoàn toàn việc xúi ai đó chửi bà Hằng và cũng giải bày nhiều nỗi niềm gửi đến khán giả: "Nếu ai nghĩ rằng tôi quyền lực đến vậy, tôi xin cảm ơn. Nhưng thực tế, tôi chỉ là một người bình thường, làm gì có khả năng điều khiển được người khác. Nghệ sĩ ai cũng cá tính, với cái tôi riêng, không ai phục tùng người khác thế đâu. Chưa kể, dính vào rắc rối, mà lại là rắc rối không đáng như trường hợp của tôi nữa. Không ai chấp nhận lời nhờ vả cho chuyện bậy cả. Người lớn lại càng không làm những trò khó coi. Tôi xin khẳng định lại một lần nữa, tôi không nhờ anh Duy Mạnh làm những chuyện như thế. Điều đó là sai sự thật. Tội cho tôi lắm”.

Bên cạnh đó cô cũng chia sẻ sự mệt mỏi và mong khán giả có cái nhìn khách quan hơn: “Điều duy nhất mà tôi thấy lúc này là sự mệt mỏi. Dù cố gắng không nghĩ đến nhưng nói thật, nhiều ý kiến nhắm vào tôi mang tính sát thương ghê gớm. Tôi chỉ mong một cuộc sống bình yên để làm tốt công việc của mình”.

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Duy Mạnh liên tục lôi bà Nguyễn Phương Hằng và ca sĩ Phi Nhung vào câu chuyện của mình. Mọi việc vẫn đang chưa có hồi kết - Ảnh: Internet

Vài ngày qua Duy Mạnh - Phương Hằng - Phi Nhung là 3 cái tên sáng giá chiếm sóng mạng xã hội khi liên tục vòng vèo đấu tố nhau. Bên cạnh đó khán giả cũng “chưng hửng “ khi Phi Nhung bỗng hát tặng bà Hằng giữa lúc “dầu sôi lửa bỏng”.

Điều đáng nói hơn cả là tối ngày 7/6 ca sĩ Duy Mạnh đã bất ngờ tiết lộ thông tin khá sốc: “Em Phi Nhung bị cô Hằng dọa cái *** ** ra quần. Chắc tại có nhiều phốt nên sợ bị cô bóc phốt".

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Liệu ai mới là người xúi Duy Mạnh chửi bà Phương Hằng? Khán giả hết sức tò mò - Ảnh: Internet

Anh còn “châm dầu vào lửa” khi cho biết ca sĩ Phi Nhung từng xúi anh chửi bà Phương Hằng. Anh tỏ ra hết sức bất ngờ với nữ đồng nghiệp: "Bây giờ quay ra nịnh cổ. Chú chán dân showbiz thật. Chú chỉ nói lên quan điểm, chứ *** bao giờ nghe kích bẩn để chửi người khác vô cớ".

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Hé lộ thông tin hiếm hoi về người đàn ông Việt Nam bí ẩn là chồng cũ của Phi Nhung, điều gì khiến cô từ chối nhận chu cấp?

Dù rất ít chia sẻ về chuyện đời tư tuy nhiên sau khi bị lôi vào câu chuyện của bà Phương Hằng, thông tin ít ỏi về người chồng cũ của ca sĩ Phi Nhung cũng được hé lộ.

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Từ khóa:   Phi Nhung Nguyễn Phương Hằng Duy Mạnh Nguyễn Phương Hằng Phi Nhung

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