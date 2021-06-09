SỐC: Trùm 'ỉm' tiền từ thiện showbiz bất ngờ gọi tên Phi Nhung, thời gian '6 tháng' còn kém xa '5 năm'

Thủy Tiên - Hoài Linh - Trấn Thành là những ngôi sao từng lên mạng kêu gọi xã hội ủng hộ tiền từ thiện. Mỗi người có một cách làm việc khác nhau tuy nhiên vì là người của công chúng, được chú ý đến "từng chi tiết nhỏ" nên đều dính lùm xùm không đáng có. Trấn Thành chậm "sao kê" 2 tháng thì Hoài Linh đến 6 tháng. Mới đây, cư dân mạng lại phát hiện ra Phi Nhung chậm giải thích chuyện quyên góp tiền từ thiện gần 5 năm trời.

Phi Nhung đạt kỉ lục khi cư dân mạng cho rằng cô 'ỉm' tiền từ thiện gần 5 năm - Ảnh: Internet

Tháng 10/2016 cũng như bao người có tấm lòng thiện nguyện khác, giọng ca "Chiều lên Bản Thượng" từng lên mạng kêu gọi chung tay đóng góp đê ủng hộ đồng bào miền Trung. Ngày 22/10/2016, cô thông báo ngừng nhận tiền và cho biết sẽ chốt sổ vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày. Nhưng hỡi ôi cư dân mạng phát hiện đã qua 5 giờ chiều bao nhiêu lần rồi, sau đó cũng đã 5 năm trôi qua mà giọng ca hải ngoại vẫn không hề công khai sao kê. Cũng chẳng có một chứng từ gì liên quan đến việc kêu gọi ủng hộ từ thiện trên.