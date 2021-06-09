SỐC: Trùm 'ỉm' tiền từ thiện showbiz bất ngờ gọi tên Phi Nhung, thời gian '6 tháng' còn kém xa '5 năm'

Sau khi Hoài Linh, Trấn Thành bị khán giả khó chịu khi liên quan tới việc chậm giải ngân/chậm công bố tiền từ thiện thì mới đây Phi Nhung lại tiếp tục bị cho vào danh sách “đen” khi tiền từ thiện hơn 5 năm "chưa được sao kê".
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Thủy Tiên - Hoài Linh - Trấn Thành là những ngôi sao từng lên mạng kêu gọi xã hội ủng hộ tiền từ thiện. Mỗi người có một cách làm việc khác nhau tuy nhiên vì là người của công chúng, được chú ý đến "từng chi tiết nhỏ" nên đều dính lùm xùm không đáng có. Trấn Thành chậm "sao kê" 2 tháng thì Hoài Linh đến 6 tháng. Mới đây, cư dân mạng lại phát hiện ra Phi Nhung chậm giải thích chuyện quyên góp tiền từ thiện gần 5 năm trời.
Tháng 10/2016 cũng như bao người có tấm lòng thiện nguyện khác, giọng ca "Chiều lên Bản Thượng" từng lên mạng kêu gọi chung tay đóng góp đê ủng hộ đồng bào miền Trung. Ngày 22/10/2016, cô thông báo ngừng nhận tiền và cho biết sẽ chốt sổ vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày. Nhưng hỡi ôi cư dân mạng phát hiện đã qua 5 giờ chiều bao nhiêu lần rồi, sau đó cũng đã 5 năm trôi qua mà giọng ca hải ngoại vẫn không hề công khai sao kê. Cũng chẳng có một chứng từ gì liên quan đến việc kêu gọi ủng hộ từ thiện trên.
Bên cạnh đó, tài khoản này còn cảm thấy khá vô lý khi Phi Nhung gộp chuyến đi từ thiện của mình vào một chuyến đi khác cùng nhãn hàng. Nhân vật này cho rằng nếu làm vậy sẽ thiếu minh bạch. Ngay lập tức câu chuyện được lan truyền trên mạng xã hội và khán giả đã tỏ ra bức xúc. Nhiều người cảm thấy lòng hảo tâm của mình đã bị lợi dụng.
NS Hoài Linh cũng được mọi người “đào” lên và cho rằng cả hai thân thiết nên sẽ có cách “hành thiện” na ná nhau, trong đó thói quen xấu xí nhất là “ỉm” tiền từ thiện lâu hết sức để khi cư dân mạng phát hiện mới chịu lên tiếng. Một số cư dân mạng còn cho rằng NS Hoài Linh thua xa Phi Nhung.
Hiện tại, chưa rõ thực hư những thông tin của cư dân mạng đưa ra nhưng việc này lại khiến showbiz thêm một lần "khó trụ vững" vì quá nhiều lùm xùm từ thiện gần đây. Công chúng đang trông chờ lời thông báo chính thức từ nữ ca sĩ thần tượng Phi Nhung.