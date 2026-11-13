Giận chồng nên sang nhà bạn thân ngủ nhờ, tôi khựng lại khi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ dưới gầm giường

Tâm sự gia đình 13/11/2026 23:30

Linh là bạn đại học của tôi, cô ấy sống một mình 2 năm nay sau khi ly hôn chồng. Khi tôi gõ cửa nhà, Linh ra đón tôi với vẻ mặt hoảng hốt. Có lẽ cô ấy đang ngủ, vội vàng ra đón tôi mà áo còn mặc ngược.

Tôi và chồng lấy nhau hơn 2 năm. Năm đầu tiên, chúng tôi quyết định chưa có con vì muốn tận hưởng thời gian vợ chồng son. Đến năm thứ hai, tôi muốn có con thì chồng không chịu. Anh nói đợi một hai năm nữa, để anh có chút thành công trong công việc đã.

Tôi cũng không làm khó chồng chuyện sinh con. Chỉ có một việc làm tôi phiền muộn, là chồng tôi ngày một bận rộn, không còn thời gian cho tôi. Chồng tôi mỗi ngày đều đi sớm về khuya, quan hệ với phụ nữ bên ngoài cũng lập lờ. Rất nhiều lần chúng tôi cãi nhau về chuyện này.

Nhưng lần nào vợ chồng cãi vã, chồng tôi cũng trách móc tôi không hiểu chuyện, lúc nào cũng nghĩ chồng tệ bạc ra ngoài làm chuyện có lỗi với vợ. Anh chưa từng hiểu cảm giác ghen tuông, lo sợ bất an của tôi. Đến một tối, chúng tôi cãi nhau to vì tôi thấy một tin nhắn lạ trong máy của anh. Trong tin nhắn, người phụ nữ kia hỏi anh tối nay có rảnh không. Cơn ghen của tôi lại cuồn cuộn. Chồng tôi nói nếu không tin tưởng anh thì ly hôn đi. Tôi trào nước mắt nhìn chồng bước ra khỏi nhà. Sau một hồi khóc lóc, tôi tìm đến nhà cô bạn thân tên Linh.

Giận chồng nên sang nhà bạn thân ngủ nhờ, tôi khựng lại khi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ dưới gầm giường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Linh là bạn đại học của tôi, cô ấy sống một mình 2 năm nay sau khi ly hôn chồng. Khi tôi gõ cửa nhà, Linh ra đón tôi với vẻ mặt hoảng hốt. Có lẽ cô ấy đang ngủ, vội vàng ra đón tôi mà áo còn mặc ngược. Sau đó tôi và Linh uống với nhau vài ly rượu, tôi kể hết mọi chuyện cho Linh nghe. Cô ấy khuyên tôi đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ một giấc rồi sáng mai sẽ ổn hơn.

Khi ngà ngà say, tôi đi thẳng vào phòng ngủ của Linh, dù cô ấy có chạy theo nói tôi sang ngủ phòng cho khách tôi cũng mặc kệ. Tôi nằm trên giường ngủ của Linh được một lúc thì mơ màng nghe tiếng rên rỉ phát ra từ dưới gầm giường. Tôi giật mình tỉnh cả rượu, nhảy xuống giường bật đèn lên. Tôi khom lưng nhìn xuống dưới gầm giường, chết sững thấy bộ dạng của chồng mình!

Chồng tôi cởi trần, mặc chiếc quần lót nằm úp sát dưới đất. Vì nằm ở dưới đó quá lâu nên anh chị chuột rút, rên rỉ vì đau. Tôi mường tượng ra được chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra sau khi cãi nhau với tôi, chồng tôi đến nhà Linh để âu yếm. Tôi cười đau xót, chồng và bạn thân ngoại tình mà tôi chẳng hề hay biết.

Chồng tôi chui ra khỏi gầm giường, xin tôi tha thứ. Anh ấy nói không muốn ly hôn vợ, ảnh hưởng sự nghiệp đang trên đà. Anh ấy còn nói qua lại với Linh chỉ là phút chốc chơi bời, Linh cũng không có ý định lâu dài với anh ấy.

Tôi quá đau đớn và thất vọng, đi thẳng ra khỏi nơi đó. Cảm giác bị hai người mình quý mến phản bội thật rất khổ sở. Giờ tôi phải làm sao đây?

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Tôi không đi làm, ở nhà chăm sóc bố chồng và con cái. Chồng tôi giỏi kiếm tiền, anh muốn tôi ở nhà lo toan cho gia đình, không cần phải lo chuyện tiền bạc. Tôi cũng không phải kiểu phụ nữ tham vọng với sự nghiệp, sẵn sàng ở nhà để chồng an tâm đi làm.

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