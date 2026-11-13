Chuyến đi cùng bạn thân và cuộc gặp gỡ trớ trêu nơi khách sạn khiến tôi rơi vào khoảng lặng

Tâm sự gia đình 13/11/2026 22:30

Chị gái tôi nói đã đi khám, bác sĩ nói bình thường nên anh chị cũng để tự nhiên. Sau đó, chị gái tôi có mang thai một lần nhưng không giữ được. Thời gian đó, anh rể rất thương vợ, chỉ quanh quẩn ở nhà an ủi vợ.

Tôi có một chị gái. Phải nói rằng tôi rất ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của chị. Anh rể là giám đốc công ty xây dựng, cao ráo điển trai. Anh không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn rất yêu chiều vợ. Không chỉ vậy, anh rể còn giúp đỡ gia đình vợ rất nhiều, cho tiền bố mẹ tôi sửa sang lại nhà cửa. Bởi thế, bố mẹ tôi rất quý người con rể này.

Nhưng cũng vì anh rể quá ưu tú nên chồng tôi nhiều lúc thấy tự ti, vì anh không giỏi như anh rể. Chồng tôi cũng không có lương cao để giúp đỡ bố mẹ vợ. Do đó, ông bà nhiều khi thiên vị anh rể, làm chồng tôi buồn. Nhưng rõ ràng vợ chồng chị gái ở một tầng lớp khác vợ chồng tôi, có muốn đố kị cũng không được.

Nhưng vợ chồng chị gái tôi ở với nhau đã 4 năm vẫn chưa có con. Chị gái tôi nói đã đi khám, bác sĩ nói bình thường nên anh chị cũng để tự nhiên. Sau đó, chị gái tôi có mang thai một lần nhưng không giữ được. Thời gian đó, anh rể rất thương vợ, chỉ quanh quẩn ở nhà an ủi vợ.

Tôi cứ nghĩ chị gái mình may mắn quá, nào ngờ được còn có sự thật phũ phàng chưa được phơi bày.

Chuyến đi cùng bạn thân và cuộc gặp gỡ trớ trêu nơi khách sạn khiến tôi rơi vào khoảng lặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một hôm, tôi quyết định đi đánh ghen cùng cô bạn thân, vì thương bạn khóc lóc cả tuần vì nghi chồng phản bội. Tôi và bạn chạy xe đến địa chỉ khách sạn theo định vị trong điện thoại của chồng cô ấy.

Chúng tôi vào khách sạn làm lớn chuyện, hăm dọa nếu không đưa chìa khóa thì chúng tôi sẽ quay hình đăng lên mạng xã hội. Lễ tân hoảng sợ đưa chìa khóa cho chúng tôi. Dù vậy tôi vẫn khuyên bạn khi gặp chồng thì đừng đánh nhau xô xát, cố gắng về nhà rồi giải quyết.

Cửa phòng khách sạn được mở ra, tôi và cô bạn choáng váng khi thấy khuôn mặt của một trong hai thì tôi càng muốn ngất tại chỗ. Đó là anh rể mẫu mực của tôi.

Anh rể của tôi và chồng của cô bạn thân lén lút qua lại với nhau. Cả hai hoảng sợ vì có người xông vào nên luống cuống tìm quần áo mặc. Cô bạn của tôi quá bất ngờ nên lao vào mắng chửi chồng. Tôi không thể ở lại được nữa, thất thần đi ra ngoài. Tôi không thể tin người chồng tốt đẹp của chị gái mình lại trở nên như thế. Có phải chị gái tôi cũng biết chuyện này nhưng vẫn cắn răng chịu đựng để có tiền lo cho bố mẹ? Giờ tôi phải làm sao để giúp chị gái của mình đây?

Khoảnh khắc nhìn người phụ nữ nấp đằng sau chồng bạn thân làm tôi rụng rời sụp đổ nghẹn ngào

Khoảnh khắc nhìn người phụ nữ nấp đằng sau chồng bạn thân làm tôi rụng rời sụp đổ nghẹn ngào

Thấy bạn thân rầu rĩ khóc lóc, tôi quyết định đi đánh ghen cùng cô ấy. Linh muốn bắt chồng ngoại tình tại trận rồi ba mặt một lời. Tôi giúp bạn nhờ thám tử tư theo dõi chồng của cô ấy. Đến một hôm thì phát hiện chồng của Linh đi cùng một người phụ nữ vào khách sạn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 14/11/2026, 3 con giáp vào sổ vàng, Không thành Rồng cũng thành Phượng, ngồi mát ăn bát vàng, gánh hết Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 14/11/2026, 3 con giáp vào sổ vàng, Không thành Rồng cũng thành Phượng, ngồi mát ăn bát vàng, gánh hết Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Giận chồng nên sang nhà bạn thân ngủ nhờ, tôi khựng lại khi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ dưới gầm giường

Giận chồng nên sang nhà bạn thân ngủ nhờ, tôi khựng lại khi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ dưới gầm giường

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Hành trình từ bạn thân thành vợ chồng ở ngưỡng tuổi 30 và câu chuyện bí mất trong đêm tân hôn

Hành trình từ bạn thân thành vợ chồng ở ngưỡng tuổi 30 và câu chuyện bí mất trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Chuyến đi cùng bạn thân và cuộc gặp gỡ trớ trêu nơi khách sạn khiến tôi rơi vào khoảng lặng

Chuyến đi cùng bạn thân và cuộc gặp gỡ trớ trêu nơi khách sạn khiến tôi rơi vào khoảng lặng

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Đúng 10h sáng mai, thứ Bảy 14/11/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như vũ bão', tài lộc chảy vào nhà cuồn cuộn, giàu sang từ đây đến già

Đúng 10h sáng mai, thứ Bảy 14/11/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như vũ bão', tài lộc chảy vào nhà cuồn cuộn, giàu sang từ đây đến già

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Hiểu nhầm chồng có người khác khi thấy chiếc que thử thai, sự thật hé lộ lúc nhân vật chính xuất hiện

Hiểu nhầm chồng có người khác khi thấy chiếc que thử thai, sự thật hé lộ lúc nhân vật chính xuất hiện

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Nóng: Bắt giam danh hài Tấn Bo, diễn viên Hoàng Mèo liên quan vụ giang hồ mạng "Hiệp đen"

Nóng: Bắt giam danh hài Tấn Bo, diễn viên Hoàng Mèo liên quan vụ giang hồ mạng "Hiệp đen"

Đời sống 3 giờ 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 14/11/2026, Thần Tài điểm tên, 3 con giáp bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', chính thức hết khổ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 14/11/2026, Thần Tài điểm tên, 3 con giáp bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Vừa bước vào phòng con trai, câu nói của cô giúp việc khiến tôi khựng lại trước sự thật

Vừa bước vào phòng con trai, câu nói của cô giúp việc khiến tôi khựng lại trước sự thật

Tâm sự Eva 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 14/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên tiếp

Tử vi thứ Bảy 14/11/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên tiếp

Nóng: Bắt giam danh hài Tấn Bo, diễn viên Hoàng Mèo liên quan vụ giang hồ mạng "Hiệp đen"

Nóng: Bắt giam danh hài Tấn Bo, diễn viên Hoàng Mèo liên quan vụ giang hồ mạng "Hiệp đen"

NÓNG: Thu hồi toàn quốc lô nước muối sinh lý kém chất lượng

NÓNG: Thu hồi toàn quốc lô nước muối sinh lý kém chất lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giận chồng nên sang nhà bạn thân ngủ nhờ, tôi khựng lại khi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ dưới gầm giường

Giận chồng nên sang nhà bạn thân ngủ nhờ, tôi khựng lại khi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ dưới gầm giường

Hành trình từ bạn thân thành vợ chồng ở ngưỡng tuổi 30 và câu chuyện bí mất trong đêm tân hôn

Hành trình từ bạn thân thành vợ chồng ở ngưỡng tuổi 30 và câu chuyện bí mất trong đêm tân hôn

Hiểu nhầm chồng có người khác khi thấy chiếc que thử thai, sự thật hé lộ lúc nhân vật chính xuất hiện

Hiểu nhầm chồng có người khác khi thấy chiếc que thử thai, sự thật hé lộ lúc nhân vật chính xuất hiện

Không ghen tuông, phản ứng khó tin của tôi khi đối diện với chồng và người đi cùng

Không ghen tuông, phản ứng khó tin của tôi khi đối diện với chồng và người đi cùng

Lễ cưới đang diễn ra, sự xuất hiện đột ngột của chồng cũ cùng con nhỏ khiến tôi phải vội vã đuổi theo

Lễ cưới đang diễn ra, sự xuất hiện đột ngột của chồng cũ cùng con nhỏ khiến tôi phải vội vã đuổi theo

Nghe tiếng nước chảy kéo dài mà chồng mãi chưa ra ngoài, tôi mở cửa phòng thì khựng lại trước cảnh tượng bên trong

Nghe tiếng nước chảy kéo dài mà chồng mãi chưa ra ngoài, tôi mở cửa phòng thì khựng lại trước cảnh tượng bên trong