Hồ Văn Cường xuất hiện cùng ba mẹ trong clip và chia sẻ nhiều tình tiết gay cấn về lùm xùm gần đây giữa anh và mẹ nuôi - ca sĩ Phi Nhung . Bên cạnh đó, anh cũng mong cơ quan chức năng mau chóng vào cuộc làm rõ mọi việc.

Có lẽ Nhâm Hoàng Khang cũng không ngờ được chỉ sau 1 ngày đứng ra kêu cứu cho Hồ Văn Cường thì ngay sau đó nam ca sĩ này đã tung clip xin lỗi lên trang cá nhân.

Bên cạnh đó, Nhâm Hoàng Khang cũng đăng một video trò chuyện với một người đàn ông. Nhân vật này tư vấn cho Khang nên cung cấp tất cả bằng chứng cho cơ quan chức năng, nhờ pháp luật vào cuộc thì sẽ tốt hơn.

Cậu IT của bà Phương Hằng - Nhâm Hoàng Khang cũng đã có động thái đáp trả sau khi Hồ Văn Cường tung clip xin lỗi trên. Nhâm Hoàng Khang chia sẻ: “Ừ để công an điều tra đi Cường nhé. Coi ai nhờ chị L. (người phụ nữ gửi tin nhắn kêu cứu của Cường cho Khang) cho đã, giờ lại bảo muốn ở cùng mẹ Nhung. Cầu cứu cho đã đời, người ta đi báo công an xong rồi, giờ lại quay sang kêu bị lừa. Rung cây dọa khỉ à? Vàng thật không sợ lửa nhé".

Nhâm Hoàng Khang khẳng định Hồ Văn Cường cầu cứu công an trước khi tung clip - Ảnh: Internet

Trong video clip xin lỗi, nam ca sĩ Hồ Văn Cường chia sẻ: “Thông tin về con và mẹ Nhung trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật. Theo con biết, vừa qua có một chị fan 6 năm đã mạo danh chị ruột của con để liên hệ với một anh IT, liên kết nhằm tiết lộ những thông tin công kích mẹ Phi Nhung cũng như gia đình con. Hiện tại con vẫn chưa nhận được sự hồi đáp từ chị fan này, tên N.N.L. Con rất mong quý cơ quan chính quyền có thể giúp con làm sáng tỏ sự việc này. Bên cạnh đó, con muốn gửi lời xin lỗi tới mẹ Nhung và ba mẹ của con, vì thời gian qua con đã nghe lời của những người xấu tác động vào, làm ảnh hưởng tới mẹ Nhung. Thông qua đây thì con thành thật xin lỗi tất cả mọi người".

Hồ Văn Cường và ba mẹ mong cộng đồng mạng hãy có cái nhìn khách quan hơn và anh cũng lên tiếng xin lỗi mọi người - Ảnh: Chụp màn hình

Ba ruột của Hồ Văn Cường cũng đã lên tiếng: "Cô N.N.L đó nói là chị gái của Cường, nhưng sự thật không phải vậy. Cô đó và Cường trao đổi với nhau, không biết như thế nào mà dụ dỗ Cường để làm ra những việc khiến gia đình mẹ Nhung xào xáo. Hôm nay, chúng tôi nhờ chính quyền, công an tìm ra manh mối của cô L này để làm cho sáng tỏ. Mới đây, tôi có lấy máy của Cường để điện cho N.L, nhưng cô không bắt máy. Có một anh trai là chồng của cô nghe, nói cô không có nhà. Ảnh nói bên Zalo gì đó là bị hack rồi, rồi ảnh tắt máy luôn".

"Tôi ở nhà chị Nhung, tôi tin tưởng thì mới giao Cường cho chị Nhung. Ở nhà chị Nhung thì vui vẻ chứ không có gì hết". Mẹ Hồ Văn Cường cho biết thêm.

Hiện tại, lùm xùm giữa Phi Nhung - Hồ Văn Cường - Nhâm Hoàng Khang đang nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng.