Nhâm Hoàng Khang ‘làm ơn mắc oán’, tố Hồ Văn Cường cầu cứu công an trước khi tung clip ‘gượng ép’ bên cha mẹ

Hậu trường 10/06/2021 16:06

Cậu IT truyền nhân của bà Phương Hằng - Nhâm Hoàng Khang đã có động thái trên trang cá nhân sau khi Hồ Văn Cường tung clip xin lỗi Phi Nhung bên cha mẹ ruột.

Có lẽ Nhâm Hoàng Khang cũng không ngờ được chỉ sau 1 ngày đứng ra kêu cứu cho Hồ Văn Cường thì ngay sau đó nam ca sĩ này đã tung clip xin lỗi lên trang cá nhân.

Hồ Văn Cường xuất hiện cùng ba mẹ trong clip và chia sẻ nhiều tình tiết gay cấn về lùm xùm gần đây giữa anh và mẹ nuôi - ca sĩ Phi Nhung. Bên cạnh đó, anh cũng mong cơ quan chức năng mau chóng vào cuộc làm rõ mọi việc.

nham hoang khang 1
Thái độ kỳ lạ của gia đình Hồ Văn Cường trong clip cũng gây nhiều tranh cãi - Ảnh: Chụp màn hình

Cậu IT của bà Phương Hằng - Nhâm Hoàng Khang cũng đã có động thái đáp trả sau khi Hồ Văn Cường tung clip xin lỗi trên. Nhâm Hoàng Khang chia sẻ: “Ừ để công an điều tra đi Cường nhé. Coi ai nhờ chị L. (người phụ nữ gửi tin nhắn kêu cứu của Cường cho Khang) cho đã, giờ lại bảo muốn ở cùng mẹ Nhung. Cầu cứu cho đã đời, người ta đi báo công an xong rồi, giờ lại quay sang kêu bị lừa. Rung cây dọa khỉ à? Vàng thật không sợ lửa nhé".

nham hoang khang 2
Thông tin gây chú ý từ phía nam hacker - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, Nhâm Hoàng Khang cũng đăng một video trò chuyện với một người đàn ông. Nhân vật này tư vấn cho Khang nên cung cấp tất cả bằng chứng cho cơ quan chức năng, nhờ pháp luật vào cuộc thì sẽ tốt hơn.

nham hoang khang 3
Nhâm Hoàng Khang khẳng định Hồ Văn Cường cầu cứu công an trước khi tung clip - Ảnh: Internet

Trong video clip xin lỗi, nam ca sĩ Hồ Văn Cường chia sẻ: “Thông tin về con và mẹ Nhung trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật. Theo con biết, vừa qua có một chị fan 6 năm đã mạo danh chị ruột của con để liên hệ với một anh IT, liên kết nhằm tiết lộ những thông tin công kích mẹ Phi Nhung cũng như gia đình con. Hiện tại con vẫn chưa nhận được sự hồi đáp từ chị fan này, tên N.N.L. Con rất mong quý cơ quan chính quyền có thể giúp con làm sáng tỏ sự việc này. Bên cạnh đó, con muốn gửi lời xin lỗi tới mẹ Nhung và ba mẹ của con, vì thời gian qua con đã nghe lời của những người xấu tác động vào, làm ảnh hưởng tới mẹ Nhung. Thông qua đây thì con thành thật xin lỗi tất cả mọi người".

nham hoang khang 4
Hồ Văn Cường và ba mẹ mong cộng đồng mạng hãy có cái nhìn khách quan hơn và anh cũng lên tiếng xin lỗi mọi người - Ảnh: Chụp màn hình

Ba ruột của Hồ Văn Cường cũng đã lên tiếng: "Cô N.N.L đó nói là chị gái của Cường, nhưng sự thật không phải vậy. Cô đó và Cường trao đổi với nhau, không biết như thế nào mà dụ dỗ Cường để làm ra những việc khiến gia đình mẹ Nhung xào xáo. Hôm nay, chúng tôi nhờ chính quyền, công an tìm ra manh mối của cô L này để làm cho sáng tỏ. Mới đây, tôi có lấy máy của Cường để điện cho N.L, nhưng cô không bắt máy. Có một anh trai là chồng của cô nghe, nói cô không có nhà. Ảnh nói bên Zalo gì đó là bị hack rồi, rồi ảnh tắt máy luôn".

"Tôi ở nhà chị Nhung, tôi tin tưởng thì mới giao Cường cho chị Nhung. Ở nhà chị Nhung thì vui vẻ chứ không có gì hết". Mẹ Hồ Văn Cường cho biết thêm.

Hiện tại, lùm xùm giữa Phi Nhung - Hồ Văn Cường - Nhâm Hoàng Khang đang nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng.

Cộng đồng mạng dậy sóng trước tin 'kẻ thù của Vbiz' Nhâm Hoàng Khang bị bắt không được thả?

Cộng đồng mạng dậy sóng trước tin 'kẻ thù của Vbiz' Nhâm Hoàng Khang bị bắt không được thả?

Sự việc đang khiến khán giả hoang mang vì mới đây anh vẫn còn chia sẻ trang thái trên trang cá nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhâm Hoàng Khang Hồ Văn Cường Phi Nhung Hồ Văn Cường

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 3 giờ 48 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 18 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 4 giờ 37 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 5 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36