Thái độ kỳ lạ của gia đình Hồ Văn Cường trong clip cũng gây nhiều tranh cãi - Ảnh: Chụp màn hình

Cậu IT của bà Phương Hằng - Nhâm Hoàng Khang cũng đã có động thái đáp trả sau khi Hồ Văn Cường tung clip xin lỗi trên. Nhâm Hoàng Khang chia sẻ: “Ừ để công an điều tra đi Cường nhé. Coi ai nhờ chị L. (người phụ nữ gửi tin nhắn kêu cứu của Cường cho Khang) cho đã, giờ lại bảo muốn ở cùng mẹ Nhung. Cầu cứu cho đã đời, người ta đi báo công an xong rồi, giờ lại quay sang kêu bị lừa. Rung cây dọa khỉ à? Vàng thật không sợ lửa nhé".

Thông tin gây chú ý từ phía nam hacker - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, Nhâm Hoàng Khang cũng đăng một video trò chuyện với một người đàn ông. Nhân vật này tư vấn cho Khang nên cung cấp tất cả bằng chứng cho cơ quan chức năng, nhờ pháp luật vào cuộc thì sẽ tốt hơn.