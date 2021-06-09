Sự việc đang khiến khán giả hoang mang vì mới đây anh vẫn còn chia sẻ trang thái trên trang cá nhân.

Sau khi muốn làm người chính nghĩa để lên tiếng đòi lại công bằng cho ca sĩ Hồ Văn Cường, Nhâm Hoàng Khang cho biết anh đang bị rất nhiều đối tượng đe dọa. Bên cạnh đó những người thân của anh cũng vô tình dính vào thị phi. Anh chia sẻ trên trang cá nhân: "Có lẽ đây là status cuối cùng Khang đăng, mọi người hãy nhớ nếu trong 24 giờ nữa không có bài nào thì chắc là do đang bảo vệ gia đình. Vừa có người hăm doạ sẽ **** con mình luôn. Lũ này thật tàn ác. Hãy kêu gọi công an cứu Cường, hãy kêu gọi làm rõ những đứa trẻ P.N nuôi, hãy kêu gọi P.N công khai từ thiện hồi năm 2020. P.N hứa nhưng chưa bao giờ làm".

Nhâm Hoàng Khang chia sẻ trên trang cá nhân thông tin về Hồ Văn Cường Sau khi thông tin trên được lan truyền, nhiều cư dân mạng và bạn bè đã lo lắng cho anh rất nhiều. Trước đó Nhâm Hoàng Khang từng chia sẻ các bài đăng của anh được cài chế độ hẹn giờ đề phòng gặp bất trắc. Cũng có nhiều thông tin “đàn em bà Phương Hằng” bị bắt lan truyền sáng nay khiến khán giả càng thêm hoang mang. Thông tin Nhâm Hoàng Khang bị bắt được chia sẻ trên mạng - Ảnh: Internet Cộng đồng mạng đang xôn xao về sự việc trên thì mới đây, trong một đường link dẫn một post nói về việc mình bị bắt, cậu IT của bà Phương Hằng đăng clip trò chuyện với một người đàn ông.

Trong đoạn video, anh cho rằng dù hôm qua bị một vài nhân vật đe dọa nhưng anh hiện đang an toàn và mới ngủ dậy. Anh cho biết trong đoạn hội thoại: "Nói thật, giờ đợi bên phía Phi Nhung có động thái gì mình mới tính tiếp. Bởi những người cung cấp thông tin cho mình cũng đang rất lo sợ. Sau bài phốt sáng nay, có rất nhiều thông tin nói mình bị bắt. Nghe nói mình gặp nạn, nhiều thánh phím tỏ ra vui mừng lắm. Nói thật, nếu mình có bị bắt thật, chắc chắn sẽ nhờ luật sư đi cùng và luật sư sẽ bảo lãnh cho mình ra. Vài hôm trước, công an cũng từng mời mình lên làm việc nhưng mình có mặt ở đó là để cung cấp bằng chứng và mình là nhân chứng. Mình luôn thượng tôn pháp luật. Tối qua mình không định post lên đâu. Nhưng không hiểu sao đoạn chat của Hồ Văn Cường với chị gái bị phía Phi Nhung phát hiện rồi tra hỏi. Bởi vậy, mình mới quyết định đăng bài đó lên để bảo vệ Cường và người thân. Giờ Cường và chị có vấn đề gì thì những người liên quan chắc chắn sẽ liên đới. Từ khi mình post bài đó lên, 2 chị em Cường không bị làm phiền nữa. Và mình khẳng định lần nữa những bài mình post lên, thách Phi Nhung cũng không dám kiện vì mình nói toàn sự thật. Ví dụ tiền học phí, bảo bỏ tiền ra cho Cường đi học nhưng thực chất bạn đó được học bổng, phía Nhung đâu phải bỏ tiền ra đâu. Tiền đi hát cũng không chia đều, chỉ cho một ít rồi kêu giữ hộ”. Một clip trò chuyện với Nhâm Hoàng Khang được anh chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình Kết thúc cuộc trò chuyện anh cho biết mong ca sĩ Hồ Văn Cường và gia đình sẽ có cuộc sống bình yên dù trong tay anh còn nhiều “phốt” chưa muốn bóc ra.

'Cậu IT truyền nhân' bà Phương Hằng tiết lộ tình hình khủng hoảng, rối ren của gia đình Hồ Văn Cường con nuôi Phi Nhung Người thân Hồ Văn Cường con nuôi Phi Nhung khẩn thiết xin Nhâm Hoàng Khang buông tha cho gia đình mình vì đang gặp nguy hiểm và rất khủng hoảng.

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