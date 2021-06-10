Ba mẹ ruột Hồ Văn Cường: 'Chúng tôi sống với Phi Nhung bao nhiêu năm, tình nghĩa thì hơn chứ tiền bạc không cần thiết'

Hậu trường 10/06/2021 15:24

Khi biết con trai nhắn tin 'nói xấu' Phi Nhung, ba mẹ của Hồ Văn Cường vô cùng ngỡ ngàng và buồn bã.

Mới đây, trên trang fanpage cá nhân của mình, Hồ Văn Cường đã cho đăng tải video khẳng định những thông tin tiêu cực trên mạng hiện nay đều là sai sự thật. Đồng thời, giọng ca nhí cũng gửi lời xin lỗi đến mẹ nuôi vì những lùm xùm không mong muốn bởi trước đó, mạng xã hội đã không ngừng dậy sóng trước tin nhắn được cho là của Hồ Văn Cường nhắn với người quen với mong muốn “thoát khỏi động quỷ” khi đang sống cùng mẹ nuôi là Hồng Nhung. 

Ba mẹ ruột Hồ Văn Cường: 'Chúng tôi sống với Phi Nhung bao nhiêu năm, tình nghĩa thì hơn chứ tiền bạc không cần thiết' - Ảnh 1

 Hồ Văn Cường chính thức lên tiếng xin lỗi mẹ nuôi Phi Nhung và những người hâm mộ - Ảnh: Chụp màn hình 

Cũng ngay trong đoạn clip trên, ba mẹ ruột của Hồ Văn Cường cũng có mặt và lên tiếng về những sự việc mấy ngày qua. Theo đó, ông Mười (ba ruột của Hồ Văn Cường) khẳng định nhân vật N.L trong tin nhắn với nam ca sĩ thực chất chỉ là một khán giả. “Cô ấy với Cường trao đổi với nhau, không biết như thế nào mà dụ dỗ Cường làm ra sự việc khiến gia đình Phi Nhung xào xáo. Tôi nhờ chính quyền, công an tìm ra manh mối của người này để làm sáng tỏ".

Sau khi sự việc xảy ra, ông Mười cũng cho biết đã nhanh chóng liên hệ ngay với N.L nhưng cô ấy không bắt máy. Cùng lúc đó, người thân của N.L cũng nói cô ấy không có ở nhà và tiết lộ tài khoản Zalo và Facebook của cô đã bị hack, sau đó thì tắt máy và không liên lạc lại. 

Trao đổi với Thanh Niên, ông Mười cho biết giọng ca nhí luôn được yêu thương khi ở cùng với Phi Nhung. “Cường cũng không nói gì về việc bị bóc lột. Phi Nhung với Cường thường nói qua nói lại vài bữa rồi bình thường trở lại chứ không có gì”. Ba ruột của Hồ Văn Cường chia sẻ.

Ba mẹ ruột Hồ Văn Cường: 'Chúng tôi sống với Phi Nhung bao nhiêu năm, tình nghĩa thì hơn chứ tiền bạc không cần thiết' - Ảnh 2

Ba mẹ ruột Hồ Văn Cường: 'Chúng tôi sống với Phi Nhung bao nhiêu năm, tình nghĩa thì hơn chứ tiền bạc không cần thiết' - Ảnh 3

Ông Mười cho biết Cường không hề nói gì về việc bị bóc lột - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về vấn đề về việc Hồ Văn Cường đi hát nhiều năm nhưng vẫn chưa có tiền. Ông Mười cũng không ngần ngại bộc bạch: “Chúng tôi sống với Phi Nhung bao nhiêu năm nay, tình nghĩa thì hơn chứ tiền bạc không cần thiết. Cuộc sống hiện tại cũng thoải mái lắm”. Ông cũng thừa nhận tiền đi diễn của con trai ông là do người quản lý giữ lấy. Bản thân hai vợ chồng ông bà cũng rất tin tưởng nên chưa từng hỏi con số cụ thể là bao nhiêu.

Ngoài ra, ba ruột của Hồ Văn Cường cũng nói về những lùm xùm về tin nhắn tố xấu của con trai mấy ngày gần đây. Ông cho biết: “Cường có nhắn tin hay không thì tôi không biết. Chuyện cô kia với Cường thì tôi cũng không hiểu. Tại vì tôi ở bên quán, ít có về đây lắm. Lâu lâu về thăm mẹ con rồi cũng quay lại quán”.

Ba mẹ ruột Hồ Văn Cường: 'Chúng tôi sống với Phi Nhung bao nhiêu năm, tình nghĩa thì hơn chứ tiền bạc không cần thiết' - Ảnh 4
 Ba ruột của Hồ Văn Cường khẳng định không biết việc con trai nhắn tin tố xấu Phi Nhung - Ảnh: Internet

Còn về phía mẹ ruột Hồ Văn Cường, bà Ngọc Thu cũng thổ lộ: “Tôi ở nhà của Phi Nhung, tôi tin tưởng nên mới giao Cường cho chị Nhung. Ở nhà chị Nhung thì vui vẻ chứ không có gì hết". Bản thân bà đã sống cùng với Phi Nhung được 6 năm để lo cơm nước cho các bé. Chính vì vậy, khi nghe tin con trai vướng vào nghi vấn “nói xấu” với Phi Nhung, bản thân bà cảm thấy vô cùng buồn bã.

Phi Nhung đã có động thái đầu tiên sau khi Hồ Văn Cường và gia đình tung clip lên tiếng công khai xin lỗi

Phi Nhung đã có động thái đầu tiên sau khi Hồ Văn Cường và gia đình tung clip lên tiếng công khai xin lỗi

Cùng thời điểm clip xin lỗi của Hồ Văn Cường đang được chia sẻ rầm rộ trên MXH, Phi Nhung đã có động thái mới.

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