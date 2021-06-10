'Cậu IT' mắng Hồ Văn Cường là 'đàn ông hèn' trước cáo buộc ngụy tạo chứng cứ, lại hé lộ tình tiết 'kỳ lạ'

Hậu trường 10/06/2021 13:48

Sau đoạn clip giải thích và xin lỗi mới đây của Hồ Văn Cường được đưa ra, cậu IT Nhâm Hoàng Khang đã đăng bài bày tỏ sự tức giận với “Thần đồng dân ca” ngay trên trang cá nhân của mình.

Trải qua hàng loạt lùm xùm với người mẹ nuôi Phi Nhung, mới đây Hồ Văn Cường đã đăng tải đoạn clip giải thích và xin lỗi ngay trên trang cá nhân của mình, đồng thời phủ nhận những bằng chứng mà cậu IT Nhâm Hoàng Khang đưa ra chỉ là giả. Đặc biệt, cũng trong đoạn clip trên, “Thần đồng dân ca” đã bày tỏ sự hối lỗi của mình đến cả bố mẹ ruột và người mẹ nuôi Phi Nhung, cũng như mong muốn các cơ quan sẽ vào cuộc và nhanh chóng điều tra rõ ngọn ngành để gia đình được bình yên trở lại.

'Cậu IT' mắng Hồ Văn Cường là 'đàn ông hèn' trước cáo buộc ngụy tạo chứng cứ, lại hé lộ tình tiết 'kỳ lạ' - Ảnh 1
 Video xin lỗi của Hồ Văn Cường vừa được giọng ca nhí cho đăng tải cách đây mấy phút - Ảnh chụp màn hình

Tưởng chừng mọi việc sẽ kết thúc, thế nhưng “thánh IT” Nhâm Hoàng Khang sau khi xem đoạn clip xin lỗi của Hồ Văn Cường đã lập tức cho đăng tải ngay dòng trạng thái bức xúc trên trang cá nhân của mình. Trong dòng trạng thái, cậu IT này đã thể hiện sự tức giận và liên tục chất vấn giọng ca “Điệu cổ Hoài Lang”. Thậm chí, anh còn mỉa mai bản thân vì đã phí công sức khóc “thuê” giùm Hồ Văn Cường để rồi bị “lật mặt”. Cụ thể, nam hacker đã  viết: “Mấy bạn ơi kêu gọi làm sáng tỏ cho Hồ Văn Cường luôn nha. Sẵn tiện điều tra coi ai chăn dắt mại dâm luôn. Má ơi trong đời tôi chưa thấy thằng đàn ông nào hèn như vậy. Thằng *** nào nói đây là quỷ không? Thằng *** nào nói cùng lắm chơi hi sinh, ăn thua đủ? Thằng *** nào nói em nhớ quê lắm? Chỉ mới 6/6 thôi. Đêm qua nó uống thuốc gì mà lú vậy ta? Bộ người ta coi cái tin nhắn không hiểu là ý nó hay sao mà dụ với dỗ? Buồn cười. Phí 5 giọt nước mắt. Còn muốn làm sáng tỏ nữa chứ. Hahahaha.”

'Cậu IT' mắng Hồ Văn Cường là 'đàn ông hèn' trước cáo buộc ngụy tạo chứng cứ, lại hé lộ tình tiết 'kỳ lạ' - Ảnh 2

Dòng trạng thái bày tỏ sự bức xúc của cậu IT Nhâm Hoàng Khang dành cho Hồ Văn Cường - Ảnh chụp màn hình

Ngay lập tức, những dòng trạng thái của cậu IT Nhâm Hoàng Khang đã khiến cho cư dân mạng liên tục đồn đoán. Không ít người đã bức xúc giùm cho nam hacker vì “làm ơn mắc oán” và khẳng định sẽ không bao giờ bênh vực Hồ Văn Cường nữa.

Tuy nhiên, một số người lại cho rằng có lẽ Hồ Văn Cường đang bị ép buộc để đăng clip này lên. Bởi dù sao giọng ca nhí vẫn còn nhỏ tuổi nên không thể tự mình quyết định trong sự việc lần này.

'Cậu IT' mắng Hồ Văn Cường là 'đàn ông hèn' trước cáo buộc ngụy tạo chứng cứ, lại hé lộ tình tiết 'kỳ lạ' - Ảnh 3

'Cậu IT' mắng Hồ Văn Cường là 'đàn ông hèn' trước cáo buộc ngụy tạo chứng cứ, lại hé lộ tình tiết 'kỳ lạ' - Ảnh 4

Không ít bình luận bày tỏ sự thất vọng của mình đối với Hồ Văn Cường và khẳng định sẽ không bênh vực gia đình của nam ca sĩ nữa - Ảnh chụp màn hình

Đặc biệt, trong dòng trạng thái của Nhâm Hoàng Khang, nhiều người cũng thắc mắc về câu nói: “Sẵn tiện điều tra coi ai chăn dắt mại dâm luôn?” của nam hacker. Liệu có phải là cậu IT này đang muốn đề cập đến vụ việc gì khi "nhờ" Hồ Văn Cường điều tra, hay trong một phút nóng nảy đã vô tình “vạ miệng” mà thôi.

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