Ca sĩ Phi Nhung: ‘Tôi cầu mong sớm hết dịch. Tôi chỉ muốn được sống bình yên để làm tốt công việc của mình’

Có lẽ, trong suốt nhiều ngày gần đây, người hâm mộ Việt Nam chưa bao giờ “hít hà” drama đến “bổ phổi” như thế. Sau sự việc “vạch trần” 14 tỷ của Hoài Linh, nữ ca sĩ Phi Nhung được cho chính là nhân vật tiếp theo bị bà Phương Hằng cho vào tầm ngắm.

Cụ thể vào ngày 5/6, bà Phương Hằng đã nhắc đến một nhân vật trong showbiz được biết đến với biệt danh là “Phi Phi cô nương” với hàng loạt các bí mật về việc sống chung với một người con gái khác, bỏ rơi con và đỉnh điểm là người đứng sau điều khiển để “tấn công” bà Phương Hằng trên mạng xã hội.

Sau những lời tố cáo trên, đến ngày 6/6, Phi Nhung đã có những chia sẻ dài trên trang cá nhân. Ngoài việc giải thích những việc liên quan đến mình, thì nữ ca sĩ còn lên tiếng về danh xưng “Phi Phi” mà bà Phương Hằng đã đề cập trong livestream trước đó.

Tuy nhiên, đến tối ngày 7/6, dư luận lại “nổi sóng” khi Duy Mạnh thẳng thừng tố Phi Nhung là người xúi nam ca sĩ chửi bà Phương Hằng nhưng nam ca sĩ đã không đồng ý. Đỉnh điểm câu chuyện là khi những đoạn chat của Hồ Văn Cường cùng một người quen được cậu IT Nhâm Hoàng Khang tung lên mạng xã hội. Nhiều người bất ngờ khi nam ca sĩ thể hiện thái độ khó chịu và mong muốn được thoát khỏi động quỷ.

Thông tin được cho là Hồ Văn Cường nói xấu Phi Nhung đang gây xôn xao bão mạng - Ảnh: Internet

Thế nhưng, khi Thanh Niên liên hệ với Hồ Văn Cường, giọng ca năm 2003 cho biết: “Khoảng thời gian đó em gặp nhiều áp lực, bức xúc gì đó nên thể hiện ra như vậy. Đó là những bộc phát khi trong người cảm thấy bức xúc một điều gì đó nên em lỡ nói ra thôi. Hiện tại em với mẹ em sống trong nhà rất hòa hợp, không có chuyện gì xảy ra hết. Việc em có những lời lẽ không kiểm soát được thì em đã nhận lỗi với mẹ Nhung rồi”.

Không những vậy, giọng ca “Điệu cổ Hoài Lang” cũng cho biết thêm: “Em không bị bóc lột gì hết, nhưng trong tâm lý của em bị áp lực một xíu nên không giữ được cảm xúc”. Ngoài ra, về những thông tin bị một thế lực nào đó uy hiếp hay đe dọa, Hồ Văn Cường cũng khẳng định những tin tức đó hoàn toàn là giả mạo.

Sau hàng loạt các thị phi bủa vây trong những ngày gần đây, ca sĩ Phi Nhung cũng có những chia sẻ thẳng thắn với Thanh Niên về sự việc này. Cô cho biết bản thân không biết đã làm gì để nhiều người phật ý đến như vậy. Bản thân cô trước nay hay bây giờ vẫn sống như vậy, chưa bao giờ khác đi. Thế nhưng, có nhiều người lại vịn vào một số chi tiết vô tình nào đó để lý giải theo cách mà họ muốn.

Nữ ca sĩ Phi Nhung cũng đã chính thức chia sẻ về những sự việc mấy ngày qua - Ảnh: Internet

Đặc biệt, cũng trong chia sẻ lần này, Phi Nhung cũng đã đề cập đến vấn đề cô gọi điện xúi Duy Mạnh chửi bà Phương Hằng. Nữ ca sĩ nhấn mạnh: “Không ai chấp nhận lời nhờ vả cho chuyện bậy cả. Người lớn lại càng không làm những trò khó coi. Tôi xin khẳng định lại một lần nữa, tôi không nhờ anh Duy Mạnh làm những chuyện như thế. Điều đó là sai sự thật”.

Cuối cùng, khi được hỏi sau khi trải qua những sự việc trên, liệu nữ ca sĩ vẫn còn tinh thần để thực hiện những dự án mới? Nữ ca sĩ cũng không ngần ngại bày tỏ: “Tôi chỉ muốn được sống bình yên để làm tốt công việc của mình. Nghiệp của tôi là hát nên sống chết thế nào, tôi cũng không thể bỏ bê con đường của mình. Vẫn phải tâm huyết cho những sản phẩm âm nhạc chứ. Chỉ mong cảm xúc trì trệ lúc này sớm đi qua. Cũng giống bao người, tôi cầu mong thế giới bình an, sớm triệt được dịch. Ngoài đóng góp trực tiếp cho quỹ vaccine, tôi cũng kêu gọi mọi người tham gia để cùng đất nước chiến đấu với dịch Covid-19”.

Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng không quên nhắn nhủ đến Hồ Văn Cường: "Hồ Văn Cường, con có làm sai với mẹ, mẹ vẫn ôm con vào lòng như mỗi ngày. Con an tâm nhé…”.