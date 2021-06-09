‘Cực sốc’: Xôn xao tin nhắn Hồ Văn Cường nhắn tin kêu cứu vì đang bị uy hiếp, mong muốn thoát khỏi động quỷ?

Hậu trường 09/06/2021 09:56

Mới đây, những đoạn tin nhắn được cho là của Hồ Văn Cường và người quen tiết lộ về cuộc sống cá nhân đã khiến cho nhiều người không khỏi hoang mang.

Vài tiếng trước, cư dân mạng đang chuyền tay nhau tin nhắn cực sốc được cho là liên quan đến Hồ Văn Cường - con trai nuôi của nữ ca sĩ Phi Nhung.

‘Cực sốc’: Xôn xao tin nhắn Hồ Văn Cường nhắn tin kêu cứu vì đang bị uy hiếp, mong muốn thoát khỏi động quỷ? - Ảnh 1
 Hồ Văn Cường là con trai nuôi của ca sĩ Phi Nhung

Trước đó, vào sáng ngày 9/6, IT ruột của bà Phương Hằng - Nhâm Hoàng Khang đã chính thức đăng tải một đoạn video ngay trên trang cá nhân của mình ghi loại toàn bộ đoạn chat tin nhắn của Hồ Văn Cường và một người quen. Điều đáng nói ở trong đoạn tin nhắn này, cách nói chuyện của Hồ Văn Cường rất uất ức và khó chịu. 

‘Cực sốc’: Xôn xao tin nhắn Hồ Văn Cường nhắn tin kêu cứu vì đang bị uy hiếp, mong muốn thoát khỏi động quỷ? - Ảnh 2

Hồ Văn Cường về quê chơi và nói 'mỗi lần về quê là không muốn lên nữa' vì 'mệt mỏi và thấy sợ', ở đây chỉ để 'thoát khỏi cái nghèo'

‘Cực sốc’: Xôn xao tin nhắn Hồ Văn Cường nhắn tin kêu cứu vì đang bị uy hiếp, mong muốn thoát khỏi động quỷ? - Ảnh 3

‘Quán quân thần tượng âm nhạc nhí’ khẳng định muốn rời khỏi cái nhà này sau khi đã tính toán thật kỹ, muốn ra đi êm đẹp chứ không khiến dư luận 'dậy sóng'

‘Cực sốc’: Xôn xao tin nhắn Hồ Văn Cường nhắn tin kêu cứu vì đang bị uy hiếp, mong muốn thoát khỏi động quỷ? - Ảnh 4

Hồ Văn Cường bày tỏ suy nghĩ muốn ra đi trong hòa bình 

‘Cực sốc’: Xôn xao tin nhắn Hồ Văn Cường nhắn tin kêu cứu vì đang bị uy hiếp, mong muốn thoát khỏi động quỷ? - Ảnh 5 

Nam ca sĩ tiết lộ có một thế lực đã 'lên kế hoạch từ trước' và 'tính toán đường đi nước bước'

Cũng ngay trong bài đăng mới đây nhất trên trang cá nhân của mình. “Cậu IT” Nhâm Hoàng Khang cũng đã có động thái nhanh chóng lên tiếng kêu cứu thay cho Hồ Văn Cường. Cụ thể, anh đã chia sẻ:

“Gửi bà con, Cường đang bị đe dọa và uy hiếp, cả người liên lạc của Cường cũng vậy, hôm trước mình đã gửi công an nhưng họ cần thời gian để điều tra. Chắc là an nguy của người chị và Cường sẽ ổn khi mọi người xem video clip này. 

Cường nói nhà này toàn quỷ, không hề sai. Sự thật rất nhiều mọi người tin Khang không? Hãy chia sẻ giúp Khang để bọn đe dọa trẻ em ra pháp luật. Mẹ Cường cực khổ, catxe Cường bị P.N. và D.P; M.T (tên viết tắt) lấy cần hết, chỉ gửi cho mẹ một ít. Mẹ Cường đang làm người ở trong nhà P.N. Dạo này tập cho mẹ Cường uống rượu, ăn chơi...

Hãy kêu gọi công an cứu Cường...”.

‘Cực sốc’: Xôn xao tin nhắn Hồ Văn Cường nhắn tin kêu cứu vì đang bị uy hiếp, mong muốn thoát khỏi động quỷ? - Ảnh 6
Bài viết mới đây của Nhâm Hoàng Khang

Chưa biết thực hư chuyện ra sao nhưng các dòng tin nhắn lan truyền được cho là của Hồ Văn Cường đang khiến cư dân mạng “náo loạn”. Phía Phi Nhung - mẹ nuôi của Hồ Văn Cường chưa lên tiếng về sự việc được cho là liên quan đến con trai nuôi của mình. 

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Từ khóa:   Phi Nhung - Hồ Văn Cường Nhâm Hoàng Khang Hồ Văn Cường kêu cứu

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