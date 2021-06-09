Mới đây, những đoạn tin nhắn được cho là của Hồ Văn Cường và người quen tiết lộ về cuộc sống cá nhân đã khiến cho nhiều người không khỏi hoang mang.
- Duy Mạnh tố Phi Nhung '2 mặt': 'Hôm nọ gọi điện xúi tôi chửi bà Phương Hằng, bây giờ lại quay qua nịnh. Chắc tại nhiều phốt'
- Hồ Văn Cường tiết lộ tình hình suy sụp của mẹ nuôi Phi Nhung giữa bão scandal: 'Con thấy mẹ không ngủ, có hôm còn thức cả đêm'
Vài tiếng trước, cư dân mạng đang chuyền tay nhau tin nhắn cực sốc được cho là liên quan đến Hồ Văn Cường - con trai nuôi của nữ ca sĩ Phi Nhung.
Trước đó, vào sáng ngày 9/6, IT ruột của bà Phương Hằng - Nhâm Hoàng Khang đã chính thức đăng tải một đoạn video ngay trên trang cá nhân của mình ghi loại toàn bộ đoạn chat tin nhắn của Hồ Văn Cường và một người quen. Điều đáng nói ở trong đoạn tin nhắn này, cách nói chuyện của Hồ Văn Cường rất uất ức và khó chịu.
Cũng ngay trong bài đăng mới đây nhất trên trang cá nhân của mình. “Cậu IT” Nhâm Hoàng Khang cũng đã có động thái nhanh chóng lên tiếng kêu cứu thay cho Hồ Văn Cường. Cụ thể, anh đã chia sẻ:
“Gửi bà con, Cường đang bị đe dọa và uy hiếp, cả người liên lạc của Cường cũng vậy, hôm trước mình đã gửi công an nhưng họ cần thời gian để điều tra. Chắc là an nguy của người chị và Cường sẽ ổn khi mọi người xem video clip này.
Cường nói nhà này toàn quỷ, không hề sai. Sự thật rất nhiều mọi người tin Khang không? Hãy chia sẻ giúp Khang để bọn đe dọa trẻ em ra pháp luật. Mẹ Cường cực khổ, catxe Cường bị P.N. và D.P; M.T (tên viết tắt) lấy cần hết, chỉ gửi cho mẹ một ít. Mẹ Cường đang làm người ở trong nhà P.N. Dạo này tập cho mẹ Cường uống rượu, ăn chơi...
Hãy kêu gọi công an cứu Cường...”.
Chưa biết thực hư chuyện ra sao nhưng các dòng tin nhắn lan truyền được cho là của Hồ Văn Cường đang khiến cư dân mạng “náo loạn”. Phía Phi Nhung - mẹ nuôi của Hồ Văn Cường chưa lên tiếng về sự việc được cho là liên quan đến con trai nuôi của mình.