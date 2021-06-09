Dân mạng bày tỏ nghi vấn xuất hiện 'Tịnh Thất Bồng Lai 2' sau lời 'kêu cứu' của Hồ Văn Cường

Nếu “chịu khó” theo dõi "drama" lớn nhất hiện nay giữa bà Phương Hằng và giới showbiz, chắc chắn các bạn sẽ không còn lại gì với cậu IT Nhâm Hoàng Khang - người hỗ trợ bà Hằng vạch trần những bí mật đen tối của làng giải trí . Mới đây, anh đã tiếp tục đưa ra thêm bằng chứng chứng tỏ Hồ Văn Cường đang bị "một thế lực" nào đó uy hiếp.

“Gửi bà con, Cường đang bị đe dọa và uy hiếp. Cả người chị liên lạc của Cường cũng vậy. Chắc là an nguy của người chị và Cường sẽ ổn khi mọi người coi clip này. Cường có nói nhà này toàn “quỷ” không. Không hề sai. Sự thật rất nhiều. Mọi người tin Khang không?”.

Cụ thể, vào tối ngày 8/6, trên trang Facebook cá nhân của mình, cậu IT Nhâm Hoàng Khang đã cho đăng tải video toàn bộ các tin nhắn được cho là của Hồ Văn Cường nhắn cho người quen. Ngoài ra, trong bài đăng mới nhất, cậu IT này cũng không ngần ngại chia sẻ:

Dòng trạng thái mới đây nhất của cậu IT Nhâm Hoàng Khang

Mặc dù đến nay, vẫn chưa thể xác minh rằng liệu những tin nhắn kia có phải là của Hồ Văn Cường không, thế nhưng thông tin này cũng đã đủ khiến cho dư luận ồn ào và chờ đợi chính những người trong cuộc lên tiếng làm rõ. Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại liên tưởng tới những thông tin về những trẻ em một thời được dư luận quan tâm yêu mến ở Tịnh Thất Bồng Lai.

Còn nhớ cách đây không lâu, không ít người đã phải “ngã ngửa” khi tin tức về Tịnh Thất Bồng Lai bị phanh phui trên mọi mặt báo. Vốn tưởng chỉ là một tịnh thất nho nhỏ và cưu mang những em bé mồ côi, nhưng thực chất, Tịnh Thất Bồng Lai lại chính là một gia đình có cùng một dòng máu. Những em nhỏ sống ở đây không phải là mồ côi, mà thực chất lũ trẻ sống cùng với mẹ ruột.

Đứng đầu cơ sở này chính là ông Lê Tùng Vân. Chính ông đã lợi dụng điều này để nhận được sự thương hại của cộng đồng. Trong suốt nhiều năm qua, có thể nói đại gia đình này đã “trắng trợn” lừa gạt bao người về những "đứa trẻ mồ côi" để nhận được những khoản hỗ trợ “kếch xù”.

Tịnh Thất Bồng Lai - nơi tưởng chừng là một tịnh thất chăm lo cho các bé mồ côi thực chất lại chính là một gia đình - Ảnh: Internet

Đến nay, tin tức chỉ đang đến từ một phía là cậu IT Nhâm Hoàng Khang, sự việc thực hư như thế nào còn đang đợi Hồ Văn Cường và Phi Nhung - mẹ nuôi của cậu lên tiếng.

Không chỉ Hồ Văn Cường bị "tai bay vạ gió", phía Phi Nhung - mẹ nuôi của nam ca sĩ liên tục dính tới những ồn ào "không rõ từ đâu tới". Nữ ca sĩ cũng đã nhiều lần đưa ra những phản hồi liên quan đến những lùm xùm gần đây với bà Phương Hằng khi bà này nhắc tới một nhân vật bí ẩn "Phi Phi cô nương": “Dù cố gắng không nghĩ đến nhưng nói thật, nhiều ý kiến nhắm vào tôi mang tính sát thương ghê gớm. Tôi chỉ mong một cuộc sống bình yên để làm tốt công việc của mình".

Phi Nhung đã lên tiếng phản hồi chỉ muốn được bình yên để có thể làm tốt công việc của mình - Ảnh: Internet

Về việc tin nhắn bị cho là của Hồ Văn Cường được tung lên mạng xã hội, giọng ca "Điệu cổ Hoài Lang" vẫn chưa có bình luận hay phản hồi chính thức nào.