‘Cậu IT’ Nhâm Hoàng Khang kêu cứu vì bị ‘đe dọa và hăm giết’ sau khi tung bằng chứng Hồ Văn Cường sống trong ‘động quỷ’

Hậu trường 09/06/2021 11:22

Một lần nữa, "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang lại có bài đăng gây nhiều sự chú ý khi nhắc đến Hồ Văn Cường.

Mới đây, trên trang cá nhân, "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang gây nhiều sự chú ý khi tung hàng loạt tin nhắn gây sốc với tài khoản được cho là của Hồ Văn Cường. Bên cạnh đó, anh còn nói rằng Cường đang bị ai đó đe doạ và uy hiếp.

Mặc dù, anh đã báo công an nhưng cần phải có thời gian để điều tra và xử lý. Nhâm Hoàng Khang viết:

"Gửi bà con, Cường đang bị đe doạ và uy hiếp, cả người liên lạc của Cường cũng vậy, hôm trước mình đã gửi công an nhưng họ cần thời gian để điều tra. Chắc là an nguy của người chị và Cường sẽ ổn khi mọi người xem video clip này. Cường nói nhà này toàn quỷ, không hề sai. Sự thật rất nhiều. Mọi người tin Khang không? Hãy chia sẻ giúp Khang để bọn đe dọa trẻ em ra pháp luật. Mẹ Cường cực khổ, catxe Cường bị P.N. và D.P; M.T lấy gần hết, chỉ gửi cho mẹ một ít. Mẹ Cường đang làm người ở trong nhà P.N. Dạo này tập cho mẹ Cường uống rượu, ăn chơi...".

‘Cậu IT’ Nhâm Hoàng Khang kêu cứu vì bị ‘đe dọa và hăm giết’ sau khi tung bằng chứng Hồ Văn Cường sống trong ‘động quỷ’ - Ảnh 1
Bài đăng của Nhâm Hoàng Khang vừa đăng tải đã lập tức gây chú ý - Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ kêu cứu cho Hồ Văn Cường, Hoàng Khang cũng nói rằng gia đình anh cũng bị đe doạ nên đây sẽ là lần cuối cùng anh công khai các việc này và muốn mọi người hãy cùng chung tay để cứu Cường. Anh chia sẻ thêm: 

"Có lẽ đây là status cuối cùng Khang đăng, mọi người hãy nhớ nếu trong 24 giờ nữa không có bài nào thì chắc là do đang bảo vệ gia đình. Vừa có người hăm dọa sẽ giết con mình luôn. Lũ này thật tàn ác. Hãy kêu gọi công an cứu Cường, hãy kêu gọi làm rõ những đứa trẻ P.N. nuôi, hãy kêu gọi P.N. công khai từ thiện hồi năm 2020. P.N hứa nhưng chưa bao giờ làm".

Bài viết vừa đăng tải ngay lập tức thu hút nhiều sự chú ý từ dư luận. 

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những thông tin một chiều từ phía Nhâm Hoàng Khang, chưa có xác nhận chính thức từ Hồ Văn Cường hay cơ quan chức năng. Thực hư việc này ra sao, sẽ được cập nhật liên tục.

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