Sau khi lên tiếng khẳng định không hề xúi giục Duy Mạnh chửi bà Phương Hằng, Phi Nhung ngay lập tức bị ‘netizen’ đào lại những bình luận ‘cà khịa’ trong chớp mắt.

Người xưa vốn có câu: “Muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm”. Câu nói này thực sự phù hợp với drama của Phi Nhung dạo gần đây. Còn nhớ cách đây mới chỉ vài ngày, sau khi lên livestream thể hiện thái độ không giận bà Phương Hằng, Phi Nhung liền bị Duy Mạnh tố hai mặt khi gọi điện xúi giục nam ca sĩ chửi nữ doanh nhân. Ngay lập tức, phía Phi Nhung đã nhanh chóng lên tiếng với lời khẳng định không hề có xúi giục Duy Mạnh.

Trước diễn biến câu chuyện đang cực kỳ hoang mang, “đội quân” netizen đã nhanh chóng đào lại những bình luận của nữ ca sĩ trên trang cá nhân của một người bạn vào đầu tháng 5. Đáng nói là những bình luận của nữ ca sĩ liên tục bày tỏ thái độ "cà khịa" nữ doanh nhân này.

Status được cho là của một người bạn Phi Nhung 'bóng gió' về phát ngôn từ thiện của bà Phương Hằng - Ảnh: Internet

Cụ thể, trên tài khoản một trang cá nhân (được cho là bạn Phi Nhung) đã có những chia sẻ “bóng gió" về những phát ngôn về việc từ thiện của bà Phương Hằng. Ngay bên dưới phần bình luận, một tài khoản nghi là của nữ ca sĩ Phi Nhung đã có phát ngôn: “Duyên quá”. Bình luận này ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận và được netizen đưa ra mổ xẻ. Phần lớn các ý kiến cho rằng bình luận này sặc mùi “cà khịa” nữ chủ nhân Đại nam.

Bình luận mang tính 'cà khịa' của Phi Nhung ngay bên dưới - Ảnh: Internet

Thậm chí, nhiều khán giả còn cho rằng lời nói của Phi Nhung hoàn toàn không đồng nhất. Bởi mới cách đây mấy ngày, nữ ca sĩ còn livestream khẳng định không hề giận nữ doanh nhân, đồng thời gửi tặng cho bà Phương Hằng bài hát. Không những vậy, nữ ca sĩ còn khẳng định vì bản thân cũng là phụ nữ nên luôn dành tặng sự quý mến của mình cho nữ đại gia mặc cho bà Phương Hằng liên tục có động thái “bóc phốt”. Trước những hành động và phát ngôn bất nhất của mình, Phi Nhung ngay lập tức nhận nhiều “gạch đá” từ cư dân mạng.

Phi Nhung đanh thép tố Duy Mạnh nói ‘xạo’ và tiết lộ thông tin ‘động trời’ mang tính sát thương ghê gớm Ca sĩ Duy Mạnh bỗng dưng ‘tố’ Phi Nhung xúi anh chửi bà Nguyễn Phương Hằng, mới đây nữ ca sĩ đã lên tiếng đính chính và có đôi lời nhắn đến khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-ai-nhanh-bang-netizen-binh-luan-duoc-cho-la-phi-nhung-tung-khia-manh-ba-phuong-hang-truoc-khi-khong-gian-bi-dao-mo-408193.html