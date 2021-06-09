Rộ tin Phi Nhung sẽ trở về Mỹ để chạy show mới giữa loạt lùm xùm gần đây?

Hậu trường 09/06/2021 16:37

Đang là ‘tâm điểm’ của hàng loạt drama dạo gần đây nên thông tin Phi Nhung sẽ quay về Mỹ để chuẩn bị show mới khiến cho dư luận không ngừng xôn xao.

Trong những ngày qua, drama giữa bà Phương Hằng và “Phi Phi cô nương”, người được cho là Phi Nhung liên tục “gây bão” mạng xã hội. Tuy nhiên, khi mọi chuyện chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt” thì Phi Nhung lại tiếp tục vướng vào những lùm xùm khác liên quan đến nam ca sĩ Duy Mạnh và con trai nuôi Hồ Văn Cường.

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 Phi Nhung được xem là tâm điểm của những drama dạo gần đây - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại ở đó, giữa lúc dư luận đang hướng về Phi Nhung thì bất ngờ có thông tin cho rằng nữ ca sĩ đang chuẩn bị trở về Mỹ trong thời gian sắp tới để chuẩn bị cho show diễn của mình. Theo đó, thông tin này được bắt nguồn từ bài đăng của một bầu show trên Facebook. Trong nội dung bài viết, người này đã đăng tải rõ lịch trình và thời gian cụ thể mà Phi Nhung sẽ quay trở về Mỹ để biểu diễn.

Cụ thể, nội dung bài viết mà người được cho là bầu show đã đăng tải như sau: “Nữ ca sĩ Phi Nhung sẽ trở về nước Mỹ phục vụ khán giả hải ngoại trong tháng 7/2021. Anh chị bầu show đặt show cho em nhé”. 

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 Bài đăng được cho là của bầu show thông báo Phi Nhung sẽ về Mỹ biểu diễn vào tháng 7 - Ảnh: Internet

Từ những thông tin trên, có thể thấy rất có thể nữ ca sĩ sẽ quay trở về Mỹ vào tháng 7 năm nay. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là nghi vấn của cư dân mạng thông qua một bài đăng trên mạng xã hội. Còn về thông tin chính thức thì phía nữ ca sĩ Phi Nhung vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào liên quan đến việc cô sẽ sang Mỹ vào thời gian tới.

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Sau nhiều màn đấu tố với nhau qua lại suốt mấy ngày nay, ca sĩ Phi Nhung cũng đã lên tiếng để chia sẻ toàn bộ mọi việc.

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