Người đàn ông tưới xăng đốt xe của hàng xóm vì cảm thấy bực bội với tiếng kêu liên tục của cảm biến

Vụ việc gây sốc ở Morbi, Gujarat, Ấn Độ, vừa được phơi bày sau khi một người đàn ông bị cáo buộc phóng hỏa đốt chiếc xe ô tô của hàng xóm vì bực mình trước tiếng kêu liên tục của cảm biến xe. Nghi phạm, được xác định là Shikhar Gohel, đã đổ xăng lên ô tô và quay clip cảnh ngọn lửa bao trùm chiếc xe.

Video 2 giờ 51 phút trước 2 giờ 51 phút trước Kỳ Kỳ | Theo Phụ nữ sức khỏe

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