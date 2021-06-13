Vũ Hà bàn về chữ 'ơn', khẳng định 'đừng dạy con nít vội vô ơn', CĐM 'mổ xẻ' ngay quan hệ Phi Nhung - Hồ Văn Cường

Hậu trường 13/06/2021 20:43

Mới đây, ca sĩ Vũ Hà bất ngờ có bài đăng bàn về chữ "ơn" và còn khẳng định "đừng dạy con nít vội vô ơn". Ngay lập tức CĐM liên tưởng đến những ồn ào xung quanh mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường.

Thời gian gần đây, Phi Nhung liên tục bị CĐM réo tên bởi hàng loạt scandal đời tư. Nữ ca sĩ bị tố "quỵt" tiền từ thiện, thái độ thảo mai với bà Phương Hằng và mới đây nhất là chèn ép, bóc lột con trai nuôi Hồ Văn Cường đến mức nam ca sĩ "muốn chạy trốn". Mặc dù, sau đó cả 2 mẹ con đã lên tiếng về vấn đề này nhưng không nhận được sự đồng tình và ủng hộ của CĐM. 

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Phi Nhung và Hồ Văn Cường lên tiếng giữa ồn ào mối quan hệ không êm đẹp - Ảnh cắt từ clip

Giữa những sóng gió đang bủa vây mẹ con giọng ca bolero nổi tiếng thì nam ca sĩ Vũ Hà bất ngờ có 1 bài đăng trên trang cá nhân với nội dung bàn về chữ "ơn". Trong bài viết của mình, "bạn thân" Đàm Vĩnh Hưng viết: "Đừng dạy con nít vội vô ơn. Phía sau một bức hình đẹp, phía sau một bài hát hay, phía sau một sự thành công, phía sau những vai diễn hay, phía sau ánh hào quang và sự nổi tiếng... cần biết bao nhiêu con người âm thầm phía sau giúp sức.

Đừng vội vô ơn để làm tổn thương những người lao động sát cánh cùng ta. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ người trong kẹt". 

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Bài đăng của nam ca sĩ - Ảnh chụp màn hình

Trong bài đăng của mình, Vũ Hà không hề nhắc đến tên của Phi Nhung, cũng như Hồ Văn Cường mà chỉ đăng lại ảnh hậu trường của 1 buổi chụp ảnh cùng Đàm Vĩnh Hưng và ekip. Tuy nhiên, sau khi đọc bài viết của nam ca sĩ, CĐM đã ngay lập tức liên tưởng đến mối quan hệ của Hồ Văn Cường và Phi Nhung. 1 cuộc tranh luận đã nổ ra bên dưới bài đăng. Trong đó, 1 bộ phận khán giả bênh vực "bà mẹ nhiều con" và cho rằng giọng ca sinh năm 2003 vô ơn, quên đi những gì mà mẹ nuôi đã cưu mang, giúp đỡ. 

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1 bình luận tố Hồ Văn Cường 'ăn cháo đá bát' - Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, vẫn có không ít những bình luận chỉ trích cách làm mẹ và thái độ đẩy con ra cho dư luận "xâu xé" của 1 người mà CĐM gọi bóng gió là P.N

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Nhiều người lại cho rằng người lớn đã không đúng trong việc giữ tiền cát xê của một nam ca sĩ nhỏ tuổi dù với bất kỳ lý do nào - Ảnh chụp màn hình

Có thể thấy CĐM hiện tại đang vô cùng "nhạy cảm" với chữ "ơn" nên dù bài viết của Vũ Hà không nhắc đến 2 cái tên đang gây bão thì cũng khiến cư dân mạng nổ ra cuộc tranh cãi lớn về vấn đề này. 

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