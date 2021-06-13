Hóng: Phi Nhung bất ngờ múa gậy 'khoe eo' thon sau lùm xùm giữ tiền cát sê Hồ Văn Cường

Phi Nhung có lẽ là cái tên nóng nhất mạng xã hội thời gian qua. Sau màn đấu tố “động quỷ’, ăn chặn từ thiện thì việc liên quan đến con nuôi Hồ Văn Cường đang được khán giả soi nhất. Đáng chú ý là số tiền ai đó đang giữ mà chưa trao trả lại cho nam ca sĩ dù anh đã trưởng thành.

Cô khoe vòng eo thon gọn kèm việc chăm tập thể dục trên trang cá nhân mặc lùm xùm với Hồ Văn Cường - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau chia sẻ trên ca sĩ Phi Nhung cũng không nói gì thêm. Nhiều khán giả vào trang cá nhân của cô đã thấy hình ảnh sinh hoạt bình thường trở lại. Cư dân mạng rất thích thú trước những động tác tập luyện chuyên nghiệp của cô và quyết tâm học theo để sở hữu vòng eo thon gọn. Ngoài chia sẻ clip tập thể dục thể thao cô còn khuyên mọi người nên giữ gìn sức khỏe trong thời gian giãn cách xã hội chung tay phòng chống COVID-19. Cư dân mạng tỏ ra trầm trồ và để lại nhiều bình luận dưới bài đăng.