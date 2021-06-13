Hóng: Phi Nhung bất ngờ múa gậy 'khoe eo' thon sau lùm xùm giữ tiền cát sê Hồ Văn Cường

Dường như Phi Nhung khá dửng dưng với lùm xùm xoay quanh cô và con trai nuôi Hồ Văn Cường. Mới đây, cô đã khoe hình ảnh cuộc sống hàng ngay lên trang cá nhân như chưa có chuyện gì xảy ra.
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Phi Nhung có lẽ là cái tên nóng nhất mạng xã hội thời gian qua. Sau màn đấu tố “động quỷ’, ăn chặn từ thiện thì việc liên quan đến con nuôi Hồ Văn Cường đang được khán giả soi nhất. Đáng chú ý là số tiền ai đó đang giữ mà chưa trao trả lại cho nam ca sĩ dù anh đã trưởng thành.
Ngay sau chia sẻ trên ca sĩ Phi Nhung cũng không nói gì thêm. Nhiều khán giả vào trang cá nhân của cô đã thấy hình ảnh sinh hoạt bình thường trở lại. Cư dân mạng rất thích thú trước những động tác tập luyện chuyên nghiệp của cô và quyết tâm học theo để sở hữu vòng eo thon gọn. Ngoài chia sẻ clip tập thể dục thể thao cô còn khuyên mọi người nên giữ gìn sức khỏe trong thời gian giãn cách xã hội chung tay phòng chống COVID-19. Cư dân mạng tỏ ra trầm trồ và để lại nhiều bình luận dưới bài đăng.
Trước đó, Phi Nhung đã quay clip giải thích rằng tiền cát sê do quản lý giữ và cô không biết rõ về số tiền trên. Riêng số tiền thưởng 200 triệu đoạt giải quán quân một cuộc thi âm nhạc thì bố mẹ Hồ Văn Cường chưa có việc cần nhận lại. Ca sĩ Phi Nhung cũng cho biết sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền cho ca sĩ Hồ Văn Cường khi anh đủ 18 tuổi và còn cho thêm tiền nếu bố mẹ nam ca sĩ và anh có ý định dọn ra ở riêng hoặc mua nhà.
Hồ Văn Cường sau đó cũng đã đăng clip xin lỗi mẹ nuôi và cho đến hiện tại anh vẫn im lặng chưa có phát biểu gì mới trên trang cá nhân.