‘Mẹ đẻ thua xa mẹ nuôi’? Phi Nhung ám chỉ ‘mượn mẹ ruột’ đẻ Hồ Văn Cường khiến CĐM phẫn nộ

Hậu trường 12/06/2021 13:15

Nhiều cư dân mạng cho rằng Phi Nhung đang quá tự tin khi có những phát biểu không chừng mực, trong đó có liên quan đến yếu tố mẹ ruột, mẹ nuôi khá nhạy cảm.

Những lùm xùm xung quanh bà Phương Hằng chưa dứt thì mới đây, ca sĩ Phi Nhung liên tục bị réo tên trong việc lợi dụng trẻ em, chưa trả cát xê cho Hồ Văn Cường hoặc những tin nhắn đấu tố ồn ào trên mạng xã hội của một hacker. Dù Hồ Văn Cường đã lên tiếng phủ nhận mọi chuyện nhưng dường như Phi Nhung vẫn chưa thể làm hài lòng đa số khán giả.

ho van cuong 1
Có lẽ quá tự tin nên Phi Nhung cho rằng mình hơn mẹ đẻ của Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Mới đây nhất cộng đồng mạng chia sẻ lại câu nói của Phi Nhung trong một bài phỏng vấn. Trong đó, cô ca sĩ hải ngoại cho biết: “Mẹ của Cường không nói chuyện với Cường được đâu, chỉ có tôi mới nói chuyện được thôi. Nhiều lúc tôi nói giống như tôi mượn chị ấy để sinh ra Cường".

ho van cuong 2
Mẹ ruột Hồ Văn Cường xuất hiện hiếm hoi trên ảnh trong một lần sinh nhật anh - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, nhiều khán giả đã phản ứng ngay lập tức. Nhiều người cho rằng cô đã có chia sẻ khá vô lý, không có cơ sở và quá áp đặt. Số khác cho rằng cô khá vô duyên khi mang mẹ ruột và mẹ nuôi, vấn đề vô cùng nhạy cảm ra so sánh.

Một số bình luận chỉ trích dữ dội cũng nhanh chóng được cư dân mạng phản ánh dưới bài đăng: “Người ta đẻ người ta nuôi, ở đâu ra đẻ hộ bà”, “Câu nói đi vào lòng đất”, “Nói cái câu không có xíu duyên nào. Thử ai nói câu đó với bả về con bả coi nghe ổn không?”.

ho van cuong 3
Dù Phi Nhung có nói gì thì mẹ ruột vẫn là mẹ ruột, không ai thay thế được - Ảnh: Internet

Có thể thấy sau những lùm xùm với nam ca sĩ Hồ Văn Cường thì cư dân mạng vẫn đang rất khó chịu với hình ảnh của Phi Nhung hiện tại. Có lẽ cô nên giữ im lặng để thời gian lắng xuống mọi việc sẽ hay hơn thay vì càng phát biểu càng “đổ thêm dầu vào lửa”.

Bị dân mạng so sánh tài sản không bằng một góc Phương Mỹ Chi, Hồ Văn Cường nói gì về tiền Phi Nhung đang giữ?

Bị dân mạng so sánh tài sản không bằng một góc Phương Mỹ Chi, Hồ Văn Cường nói gì về tiền Phi Nhung đang giữ?

Hồ Văn Cường cho rằng mỗi người có hướng đi riêng và mong khán giả đừng so sánh khập khiễng như thế.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹ đẻ Hồ Văn Cường Phi Nhung phát ngôn mẹ đẻ mẹ nuôi Phi Nhung

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 3 giờ 45 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 15 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 4 giờ 35 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 45 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 5 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36