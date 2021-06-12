Nhiều cư dân mạng cho rằng Phi Nhung đang quá tự tin khi có những phát biểu không chừng mực, trong đó có liên quan đến yếu tố mẹ ruột, mẹ nuôi khá nhạy cảm.

Những lùm xùm xung quanh bà Phương Hằng chưa dứt thì mới đây, ca sĩ Phi Nhung liên tục bị réo tên trong việc lợi dụng trẻ em, chưa trả cát xê cho Hồ Văn Cường hoặc những tin nhắn đấu tố ồn ào trên mạng xã hội của một hacker. Dù Hồ Văn Cường đã lên tiếng phủ nhận mọi chuyện nhưng dường như Phi Nhung vẫn chưa thể làm hài lòng đa số khán giả.

Có lẽ quá tự tin nên Phi Nhung cho rằng mình hơn mẹ đẻ của Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Mới đây nhất cộng đồng mạng chia sẻ lại câu nói của Phi Nhung trong một bài phỏng vấn. Trong đó, cô ca sĩ hải ngoại cho biết: “Mẹ của Cường không nói chuyện với Cường được đâu, chỉ có tôi mới nói chuyện được thôi. Nhiều lúc tôi nói giống như tôi mượn chị ấy để sinh ra Cường".

Mẹ ruột Hồ Văn Cường xuất hiện hiếm hoi trên ảnh trong một lần sinh nhật anh - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, nhiều khán giả đã phản ứng ngay lập tức. Nhiều người cho rằng cô đã có chia sẻ khá vô lý, không có cơ sở và quá áp đặt. Số khác cho rằng cô khá vô duyên khi mang mẹ ruột và mẹ nuôi, vấn đề vô cùng nhạy cảm ra so sánh.

Một số bình luận chỉ trích dữ dội cũng nhanh chóng được cư dân mạng phản ánh dưới bài đăng: “Người ta đẻ người ta nuôi, ở đâu ra đẻ hộ bà”, “Câu nói đi vào lòng đất”, “Nói cái câu không có xíu duyên nào. Thử ai nói câu đó với bả về con bả coi nghe ổn không?”.

Dù Phi Nhung có nói gì thì mẹ ruột vẫn là mẹ ruột, không ai thay thế được - Ảnh: Internet

Có thể thấy sau những lùm xùm với nam ca sĩ Hồ Văn Cường thì cư dân mạng vẫn đang rất khó chịu với hình ảnh của Phi Nhung hiện tại. Có lẽ cô nên giữ im lặng để thời gian lắng xuống mọi việc sẽ hay hơn thay vì càng phát biểu càng “đổ thêm dầu vào lửa”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-de-thua-xa-me-nuoi-phi-nhung-am-chi-muon-me-ruot-de-ho-van-cuong-khien-cdm-phan-no-408543.html