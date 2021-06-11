Phi Nhung đối chất trực tiếp Hồ Văn Cường phủ nhận ‘động quỷ’, nghe kinh Phật nhưng ‘đóng vai ác’ để dạy con

Hồ Văn Cường từng chia sẻ trên trang cá nhân rằng: "Con muốn lên tiếng để xác nhận lại với mọi người về những thông tin con và mẹ Nhung trên MXH là hoàn toàn sai sự thật. Và theo con biết vừa qua, có 1 chị fan hâm mộ và con quen chị đó được 6 năm. Chị đã mạo danh là chị gái ruột của con để liên lạc với 1 anh IT để liên kết nhằm tiết lộ những thông tin công kích mẹ Phi Nhung và gia đình của con".

Ngay sau khi Hồ Văn Cường tung clip xin lỗi công chúng bị nhiều phản ứng trái chiều, ngay lập tức ca sĩ Phi Nhung đã có động thái đáp trả báo chí để chứng minh cho mình. Cô cho rằng mình không chèn ép, giữ cát sê hay lợi dụng Hồ Văn Cường.

"Khi biết được con mình như vậy, nếu nói mình không buồn là không đúng. Tôi bị sốc gần nửa tiếng đồng hồ mới dám gặp mặt, đối diện với con mình. Tôi phải suy nghĩ khi đối diện với con thì phải như thế nào, khi mình sốc thì nó cũng sợ…Tôi cứ ngồi nhìn hình Phật Quan Âm.... Một hồi lâu sau, tôi cảm thấy mình không thể giận Cường được hay hiểu lầm bất cứ một người nào được", cô cho biết.

Sau khi nghe những thông tin không hay về mình trên MXH, ca sĩ đã cảm thấy sốc và hoang mang khi đối diện với con nuôi của mình.

Phi Nhung phủ nhận tin đồn cho rằng mình lợi dụng con nuôi Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Trước khi tin nhắn trên MXH được cho là của Hồ Văn Cường rầm rộ, Phi Nhung cũng đã lên tiếng trên trang cá nhân rằng: "Tôi không cần đính chính và ngược lại tôi không cho phép ai xúi bậy con tôi làm sai...Cho dù con tôi có làm sai với tôi đi nữa, không vì vậy mà mẹ bỏ rơi các con và tôi bỏ con tôi. Các con là con của mẹ nuôi khôn lớn, cho nên mẹ không cho phép ai hại các con của mẹ, thà mẹ bị chửi bị đánh nhưng mẹ phải bảo vệ các con. Hồ Văn Cường con có làm sai với mẹ, mẹ vẫn ôm con vào lòng như mỗi ngày, con an tâm nhé!".

Phi Nhung từng nhiều lần lên tiếng giải thích trên trang cá nhân khi cô vướng lùm xùm với con nuôi Hồ Văn Cường - Ảnh: Chụp màn hình

Những ngày trước đó, cư dân mạng chia sẻ thông tin cho rằng nữ ca sĩ Phi Nhung đã lợi dụng, bốc lột Hồ Văn Cường khi những tin nhắn kia được tung ra. Cô nhanh chóng đính chính ngay: "Tôi, các quý khán giả và cộng đồng mạng tôi nghĩ quý anh chị hiểu tôi làm từ thiện làm bằng tiền đi hát và nuôi con cũng tiền tôi đi hát, tôi không có quỹ từ thiện như những người khác... nên tôi làm việc thiện do tiền của tôi thôi à... Tôi đi hát được mới có tiền nuôi các con, tôi rất hãnh diện tôi được quý khán giả và cộng đồng mạng thương cho đến bây giờ nên tôi không sợ các bạn phá tôi, chửi tôi như thế nào đi nữa".

Phi Nhung cho rằng mình đóng vai ác thì dạy con mới nghe - Ảnh: Thanh Niên

Ngoài ra cô cũng chia sẻ trực tiếp trên báo Thanh Niên rằng: "Trước khi nhận Cường, tôi có nói cho mọi người rằng tôi là người mẹ đỡ đầu cho Cường đi học chứ không phải đi hát. Đi hát là thỉnh thoảng chứ không phải chuyên đi hát. Tại vì Cường muốn đi học, với tuổi của Cường là không nên lợi dụng vào tiền bạc để cho Cường đi hát".

"Tôi là người không bao giờ giữ tiền, ca sĩ mà giữ tiền không bao giờ làm được chuyện gì cả. Chỉ có quản lý mình giữ tiền thôi, ca sĩ mà còn lo tính tiền thì còn gì là cảm xúc trên sân khấu. Nên tiền của tôi và Cường đều do quản lý giữ. Cát-xê của Cường tôi cũng không được biết, ngay cả tiền của tôi, tôi cũng không được biết. Mỗi công ty có luật khác nhau, tôi không thể nào nói được", ca sĩ Phi Nhung cho biết thêm.

Hai mẹ con Phi Nhung đối chất trực tiếp để giải thích cho khán giả hiểu rõ chuyện lùm xùm vừa qua - Ảnh: Thanh Niên

Bên cạnh đó, ca sĩ Phi Nhung cũng hỏi bà Võ Thị Ngọc Thu (mẹ ruột Hồ Văn Cường) cách xử lý số tiền giải Quán quân Vietnam Idols Kids: “Tiền giải thưởng quán quân Vietnam Idol Kids Cường từng giành được, tôi có hỏi bố mẹ Cường có muốn lấy không, tôi sẽ kêu quản lý thanh toán thì chị Thu (mẹ của Hồ Văn Cường) nói thôi từ từ đi. Mà nói thật khi ở nhà tôi, mọi người sướng vô cùng. Xây nhà dưới quê với số tiền thưởng hơn 200 triệu thì cũng được đi, nhưng tương lai của Cường sẽ như thế nào? Cường phải đi học. Ở dưới quê sẽ có cách học dưới quê, còn ở thành phố sẽ có cách học ở thành phố. Mà thành phố dù sao đi nữa thì cũng tốt hơn chứ. Mà mẹ của Cường rất thích Cường ở trên đây".

Trong lúc “dầu sôi lửa bỏng” khi tin nhắn gây sốc tràn ngập trên các diễn đàn, nữ ca sĩ Phi Nhung bị khá nhiều cư dân mạng và khán giả chỉ trích vì nghi vấn đe dọa và uy hiếp con nuôi. Chia sẻ về điều này ca sĩ Hồ Văn Cường cũng đã lên tiếng phủ nhận và cho rằng tất cả đều sai sự thật.

Ngay sau đó, Phi Nhung liền đính chính trên trang cá nhân: “Dù ai có nói tôi thế nào đi nữa, tôi vẫn là tôi. Dù lời nguyền rủa của các cô chú anh chị con cháu của cộng đồng mạng nghĩ oan cho tôi, chửi tôi sao cũng được vì tôi không có những thứ xấu xa đó, nhưng tôi không minh oan. Vì tôi là con nhà Phật, là mẹ của các chú tiểu ngây thơ, nên có ai nói sao cũng chịu. Nhưng tôi không để cho ai xúc phạm và lợi dụng hướng dẫn con tôi đi sai đường”.

Phi Nhung và Hồ Văn Cường đều phủ nhận những tin đồn không đúng về mình trong thời gian đây - Ảnh: Internet

Không dừng lại ở đó, cô cũng mau chóng lên tiếng trên báo Thanh Niên về chuyện dạy con trai để khán giả tin tưởng vào mình hơn: “Sau thời gian Cường bắt đầu trưởng thành, có những thái độ khác. Tôi không muốn con nằm trong phòng nhiều, bao nhiêu người không ai nói, chỉ có tôi đóng vai ác thì Cường mới chịu nghe. Tính tôi là như vậy, với mẹ của Cường cũng thế. Việc đi bán ngoài nhà hàng chay, các con tôi kể cả ở chùa cũng vậy, không phải ngồi ở nhà chờ từ thiện đem tới cho mình, không được như thế. Tôi dạy con tu thì vẫn tu, nhưng có tay có chân thì phải đi làm... Đó là cách tôi dạy con".

Có thể thấy, mỗi khi “phốt” xảy ra Phi Nhung liền ngay lập tức lên trang cá nhân hoặc báo chí để "đáp trả" dư luận ngay lặp tức. Tuy nhiên, cô có làm hay không và cư dân mạng có tin điều đó hay không còn tùy thuộc vào sự thật và sự thông minh tinh tường của khán giả.