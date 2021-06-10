Sáng nay Hồ Văn Cường đã tung clip giải thích lùm xùm vừa qua giữa anh và ca sĩ Phi Nhung, tuy nhiên đoạn video trên đang gây tranh cãi khắp các diễn đàn.
- Nghi vấn thái độ gượng ép, ‘mắt đảo như rang lạc’ của Hồ Văn Cường cùng ánh nhìn lạ của cha ca sĩ trong clip ‘nóng’
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Phi Nhung và Hồ Văn Cường đang là hai từ khóa hot nhất trên mạng xã hội tính đến thời điểm này. Cư dân mạng hóng drama liên tục như cơn mưa rào giữa nắng hạn. Sáng nay ca sĩ Hồ Văn Cường đã tung clip khẳng định mối quan hệ được cho là lợi dụng trẻ em giữa mình và ca sĩ Phi Nhung là hoàn toàn sai sự thật. Ngay sau đoạn clip được công bố nhiều khán giả đã vào tỏ vẻ không hài lòng vì sự hơi “giả trân” và có nét diễn tuồng hơn là xin lỗi thật lòng.
Đáng nói hơn, ngay sau khi cộng đồng mạng tranh cãi trái chiều thì trong một nhóm kín với hơn 100.000 thành viên, một vị khán giả cũng đã tỏ thái độ bức xúc. Theo như chia sẻ, vị khán giả có cảm giác vô cùng gượng gạo khi xem clip, đáng nói hơn là ca sĩ Hồ Văn Cường cũng có thái độ hết sức miễn cưỡng.
Nội dung tài khoản comment dưới bài đăng của Hồ Văn Cường: “Tội nghiệp em, muốn sống yên ổn ở cái giới quỷ này thì phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Chịu khó nói những lời trái với mong muốn của mình để tồn tại thôi. Cái này bất cứ ai ở vị trí Hồ Văn Cường đều thấy rõ”.
Điều đáng nói là bình luận này đã nhanh chóng bị xóa ngay sau đó ngay dưới bài viết của Hồ Văn Cường. Khán giả vô cùng khó chịu vì chỉ có quản lý của Hồ Văn Cường mới có thể sẵn sàng block khán giả ngay lập tức khi phát hiện có bình luận chỉ trích Phi Nhung.
Cư dân mạng đang đặt ra nghi vấn cho hành động trên vì cũng có khả năng gia đình Hồ Văn Cường đã bị một thế lực nào đó ép lên tiếng. Thực hư trong câu chuyện này chắc chắn chỉ có trời biết, đất biết và cả người trong cuộc là biết rõ nhất.
Thời điểm hiện tại, nội dung clip Hồ Văn Cường chia sẻ trên trang cá nhân vẫn gây nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Dù nam ca sĩ có giải thích rõ ràng nhưng thái độ buồn bã của cả gia đình khi nói lời xin lỗi là điều khán giả cảm thấy khó hiểu.