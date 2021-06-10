Tội nghiệp cho số phận Hồ Văn Cường phải 'ngậm bồ hòn làm ngọt', một khán giả bị 'chặn họng' lập tức

Hậu trường 10/06/2021 20:02

Sáng nay Hồ Văn Cường đã tung clip giải thích lùm xùm vừa qua giữa anh và ca sĩ Phi Nhung, tuy nhiên đoạn video trên đang gây tranh cãi khắp các diễn đàn.

Phi NhungHồ Văn Cường đang là hai từ khóa hot nhất trên mạng xã hội tính đến thời điểm này. Cư dân mạng hóng drama liên tục như cơn mưa rào giữa nắng hạn. Sáng nay ca sĩ Hồ Văn Cường đã tung clip khẳng định mối quan hệ được cho là lợi dụng trẻ em giữa mình và ca sĩ Phi Nhung là hoàn toàn sai sự thật. Ngay sau đoạn clip được công bố nhiều khán giả đã vào tỏ vẻ không hài lòng vì sự hơi “giả trân” và có nét diễn tuồng hơn là xin lỗi thật lòng.

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Đoạn clip gây tranh cãi sáng nay của ca sĩ Hồ Văn Cường nhận vô vàng ý kiến trái chiều của khán giả - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng nói hơn, ngay sau khi cộng đồng mạng tranh cãi trái chiều thì trong một nhóm kín với hơn 100.000 thành viên, một vị khán giả cũng đã tỏ thái độ bức xúc. Theo như chia sẻ, vị khán giả có cảm giác vô cùng gượng gạo khi xem clip, đáng nói hơn là ca sĩ Hồ Văn Cường cũng có thái độ hết sức miễn cưỡng. 

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Một cư dân mạng bức xúc khi được cho là đã bị quản lý Hồ Văn Cường block thẳng tay sau lời bình luận 'không vừa mắt' - Ảnh: Chụp màn hình

Nội dung tài khoản comment dưới bài đăng của Hồ Văn Cường: “Tội nghiệp em, muốn sống yên ổn ở cái giới quỷ này thì phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Chịu khó nói những lời trái với mong muốn của mình để tồn tại thôi. Cái này bất cứ ai ở vị trí Hồ Văn Cường đều thấy rõ”.

Điều đáng nói là bình luận này đã nhanh chóng bị xóa ngay sau đó ngay dưới bài viết của Hồ Văn Cường. Khán giả vô cùng khó chịu vì chỉ có quản lý của Hồ Văn Cường mới có thể sẵn sàng block khán giả ngay lập tức khi phát hiện có bình luận chỉ trích Phi Nhung.

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Một số bình luận gây tranh cãi trong bài đăng của ca sĩ Hồ Văn Cường - Ảnh: Chụp màn hình

Cư dân mạng đang đặt ra nghi vấn cho hành động trên vì cũng có khả năng gia đình Hồ Văn Cường đã bị một thế lực nào đó ép lên tiếng. Thực hư trong câu chuyện này chắc chắn chỉ có trời biết, đất biết và cả người trong cuộc là biết rõ nhất.

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Mẹ Hồ Văn Cường tỏ vẻ buồn bã trong clip càng rộ lên nhiều nghi vấn phải chăng họ đang 'diễn tuồng' - Ảnh: Chụp màn hình

Thời điểm hiện tại, nội dung clip Hồ Văn Cường chia sẻ trên trang cá nhân vẫn gây nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Dù nam ca sĩ có giải thích rõ ràng nhưng thái độ buồn bã của cả gia đình khi nói lời xin lỗi là điều khán giả cảm thấy khó hiểu.

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Từ khóa:   Hồ Văn Cường Phi Nhung quản lý Hồ Văn Cường Phi Nhung

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