Cư dân mạng xót xa với Hồ Văn Cường: 'Tại sao sau bao nhiêu năm đi hát, ba mẹ con vẫn làm giữ xe, ô sin?'

Rất nhiều bình luận tỏ ra thông cảm cho Hồ Văn Cường nhưng đa số đều cho rằng có vẻ như gia đình nam ca sĩ đang bị ép quay clip. Theo chia sẻ của cư dân mạng thì ba mẹ Hồ Văn Cường đều là lao động chân tay. Việc đầu tư một buổi giải trình quay clip chuyên nghiệp như thế rất khó có thể xảy ra. Họ không đủ trình độ chuyên môn để dựng lên một clip bài bản như vậy. Một số khán giả nhận xét Hồ Văn Cường nói chuyện như đang trả bài.

Sáng nay, ngay sau khi ca sĩ Hồ Văn Cường tung clip giải thích việc mình bị mẹ nuôi Phi Nhung lợi dụng là không có cơ sở, hoàn toàn không đúng thì cư dân mạng đã nổ ra tranh cãi. Một số cho rằng xem clip như đang xem “diễn tuồng” vì ba nhân vật chính quá đơ và có phần buồn bã khi phát biểu. Riêng Hồ Văn Cường thì mắt đảo như rang lạc.

Một comment dậy sóng cư dân mạng bên dưới khiến khán giả vừa xót xa, vừa tò mò về hoàn cảnh hiện tại của ba mẹ của nam ca sĩ: “Tại sao sau bao nhiêu năm Hồ Văn Cường đi hát mà ba mẹ vẫn làm giữ xe, ô sin?”.

Một số cư dân mạng đào lại gia cảnh ở quê của ca sĩ Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Ngay sau comment đó, cư dân mạng liền “đào” lại những tấm ảnh nghèo khó của nam ca sĩ khi xưa, một số khác dành cho anh lời khuyên nên tách ra hát riêng để có thể chăm sóc bố mẹ. Nhiều bạn còn phát hiện gương mặt nam ca sĩ lộ lên vẻ sợ hãi và lúng túng trong clip.

Ba mẹ Hồ Văn Cường cũng phải ra mặt trong clip xin lỗi của con trai - Ảnh cắt từ clip

Liên quan tới câu hỏi này, trong một bài viết chia sẻ về tin đồn bóc lột, chèn ép và giữ toàn bộ tiền cát xê của Hồ Văn Cường trên báo Thanh Niên ngày 10/6, Phi Nhung khẳng định cô muốn Cường chuyên tâm vào việc học chứ không nên lấn sân vào đi hát quá sớm vì như vậy sẽ bị đồng tiền chi phối. Giọng ca hải ngoại cũng cho biết tiền cát xê của cô và Cường đều do quản lý giữ. Lý giải cho việc này, Phi Nhung cho biết: "Ca sĩ mà giữ tiền không bao giờ làm được chuyện gì cả. Chỉ có quản lý mình giữ tiền thôi, ca sĩ mà còn lo tính tiền thì còn gì là cảm xúc trên sân khấu. Nên tiền của tôi và Cường đều do quản lý giữ. Cát xê của Cường tôi cũng không được biết, ngay cả tiền của tôi, tôi cũng không được biết".

Phi Nhung và Hồ Văn Cường chia sẻ với báo Thanh Niên - Ảnh chụp màn hình

Hiện tại lùm xùm và tranh cãi xoay quanh video trên vẫn chưa kết thúc. Điều đáng buồn là ba mẹ ca sĩ Hồ Văn Cường vốn không liên quan cũng bị lôi vào clip trên trông có vẻ rất khổ sở.