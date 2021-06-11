NÓNG: Diện kiến căn nhà mục nát ‘ăn trộm còn chê’ của Hồ Văn Cường, hàng xóm chia sẻ ‘nghèo nên thằng nhỏ đi hát đám cưới’

Hậu trường 11/06/2021 20:46

Nhìn bên ngoài căn nhà như nhà hoang, vách lá xiu vẹo còn hàng xóm thì “chưng hửng” vì chưa bao giờ thấy ba mẹ cùng Hồ Văn Cường về thăm quê lần nào.

Cũng vì một chữ “nghèo” mà ngay từ năm lớp 6 Hồ Văn Cường đã phải đi hát đám cưới, sau đó cậu bé đen nhẻm, gầy gò ngày nào đã vụt sáng thành sao khi tham gia một cuộc thi ca hát trên truyền hình. Còn nhớ năm đó Tóc Tiên chấm thi và Hồ Văn Cường đã run rẩy đến mức quên cả lời bài hát Lý Đất Giồng.

Trải qua những thăng trầm trong sự nghiệp ca hát, gần đây Hồ Văn Cường bỗng gây chú ý sau khi liên quan đến “phốt” lợi dụng trẻ em và tiền cát sê của ca sĩ Phi Nhung. Sau hàng loạt những drama khiến khán giả hoang mang thì mới đây, căn nhà mục nát và bỏ hoang của nam ca sĩ cũng được chia sẻ trực tiếp trên mặt báo.

ho van cuong 1
Hồ Văn Cường trong vòng tay Phi Nhung ngày ấy sau khi đoạt giải Việt Nam Idol Kid - Ảnh: Internet

Theo Tổ Quốc, nhà của Hồ Văn Cường nằm lọt thỏm giữa những cánh đồng lúa và con đường dẫn vào sâu hun hút. Nam ca sĩ này cũng là cậu bé nổi tiếng hiếm hoi của vùng đất Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Nhiều câu chuyện chưa được hé lộ cũng được hàng xóm, bà con xung quanh kể lại hết sức chân thực và sống động.

ho van cuong 2
Đường vào nhà của Hồ Văn Cường, nhiều người dân chia sẻ 'hồi nhỏ Cường giống con gái lắm' - Ảnh: Chụp từ clip
ho van cuong 3
Căn nhà Hồ Văn Cường bỏ hoang, cỏ mọc um tùm - Ảnh: Chụp từ clip

Một người dân có cháu từng là bạn học của ca sĩ Hồ Văn Cường cho biết: “Hồi nhỏ nó như con gái vậy đó, điệu đà lắm. Thằng Cường mỗi khi đi học hay sang nhà tôi rủ cháu tôi đi cùng nè, cũng quấn quít lắm. Nhưng từ lúc nổi tiếng thì đi theo Phi Nhung luôn chứ không có về nữa".

Một người hàng xóm được cho là họ hàng bên nội của Hồ Văn Cường nói: “Nhà nó bây giờ có ai ở đâu, chị nó đi lấy chồng thì cũng theo chồng rồi. Bỏ hoang mấy năm nay rồi".

ho van cuong 5
Căn nhà hiện đã khóa trái cửa - Ảnh: chụp từ clip
ho van cuong 6
Khung cảnh hoang tàn đến ăn trộm muốn lấy đồ cũng không có gì để lấy - Ảnh: Chụp từ clip

Một người khác kể thêm: “Từ trước tới giờ là nhà nó nghèo y như vậy, có nổi tiếng thì người nhà cũng lên thành phố hết chứ không ở lại đây nên có tu sửa gì đâu. Mang tiếng là ca sĩ nổi tiếng, rồi cái gì "kít kít" (*Ý nói Vietnam Idol Kids) nhưng nhà không có gì để trộm nữa".

Nhiều người xung quanh khu vực nhà Hồ Văn Cường cũng cho biết nhà nam ca sĩ rất nghèo, may mắn là được nổi tiếng nên ba mẹ mới theo cùng lên thành phố. Hàng xóm xung quanh đèn nhà ai nấy sáng và cũng đều nghèo nên chẳng giúp gì được. Theo thông tin của nhiều người dân nơi đây, Phi Nhung có về một lần duy nhất lúc nam ca sĩ đoạt giải gameshow rồi từ đó đến nay chẳng thấy xuất hiện một lần nào nữa.

ho van cuong 7
Đã lâu rồi chẳng ai thấy Phi Nhung hay Hồ Văn Cường cùng cha mẹ ruột về nhà ở quê từ lúc anh đoạt giải thưởng - Ảnh: Internet

Cũng theo Tổ Quốc, một người bà con xa của Hồ Văn Cường cho biết thêm: "Tôi nghĩ nó lỡ dại thôi, còn nhỏ quá mà. Nhưng sau mấy chuyện như này chắc cũng nên về quê, chứ ở lại cũng rườm rà rắc rối".

Dù ở thời điểm hiện tại Hồ Văn Cường và ba mẹ đã làm clip xin lỗi tuy nhiên dư luận vẫn có nhiều ý kiến trái chiều. Đa số vẫn thắc mắc vì sao tiền cát sê nam ca sĩ không được biết và cả việc gần 5 năm đi hát ba mẹ anh chàng vẫn làm giữ xe và giúp việc. Tuy nhiên, mọi việc vẫn còn phải đợi người trong cuộc lên tiếng thật rõ ràng để làm hài lòng đa phần khán giả yêu âm nhạc.

Phi Nhung đối chất trực tiếp Hồ Văn Cường phủ nhận ‘động quỷ’, nghe kinh Phật nhưng ‘đóng vai ác’ để dạy con

Phi Nhung đối chất trực tiếp Hồ Văn Cường phủ nhận ‘động quỷ’, nghe kinh Phật nhưng ‘đóng vai ác’ để dạy con

Phi Nhung và Hồ Văn Cường chiếm sóng mạng xã hội với tin đồn lợi dụng và trục lợi cá nhân. Cô ca sĩ hải ngoại cũng không chịu im lặng khi đã lên tiếng đính chính cho bản thân.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhà Hồ Văn Cường Hồ Văn Cường - Phi Nhung Phi Nhung

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 3 giờ 48 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 18 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 4 giờ 38 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 5 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36