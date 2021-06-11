Trải qua những thăng trầm trong sự nghiệp ca hát, gần đây Hồ Văn Cường bỗng gây chú ý sau khi liên quan đến “phốt” lợi dụng trẻ em và tiền cát sê của ca sĩ Phi Nhung . Sau hàng loạt những drama khiến khán giả hoang mang thì mới đây, căn nhà mục nát và bỏ hoang của nam ca sĩ cũng được chia sẻ trực tiếp trên mặt báo.

Cũng vì một chữ “nghèo” mà ngay từ năm lớp 6 Hồ Văn Cường đã phải đi hát đám cưới, sau đó cậu bé đen nhẻm, gầy gò ngày nào đã vụt sáng thành sao khi tham gia một cuộc thi ca hát trên truyền hình. Còn nhớ năm đó Tóc Tiên chấm thi và Hồ Văn Cường đã run rẩy đến mức quên cả lời bài hát Lý Đất Giồng.

Một người dân có cháu từng là bạn học của ca sĩ Hồ Văn Cường cho biết: “Hồi nhỏ nó như con gái vậy đó, điệu đà lắm. Thằng Cường mỗi khi đi học hay sang nhà tôi rủ cháu tôi đi cùng nè, cũng quấn quít lắm. Nhưng từ lúc nổi tiếng thì đi theo Phi Nhung luôn chứ không có về nữa".

Theo Tổ Quốc, nhà của Hồ Văn Cường nằm lọt thỏm giữa những cánh đồng lúa và con đường dẫn vào sâu hun hút. Nam ca sĩ này cũng là cậu bé nổi tiếng hiếm hoi của vùng đất Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Nhiều câu chuyện chưa được hé lộ cũng được hàng xóm, bà con xung quanh kể lại hết sức chân thực và sống động.

Một người hàng xóm được cho là họ hàng bên nội của Hồ Văn Cường nói: “Nhà nó bây giờ có ai ở đâu, chị nó đi lấy chồng thì cũng theo chồng rồi. Bỏ hoang mấy năm nay rồi".

Căn nhà hiện đã khóa trái cửa - Ảnh: chụp từ clip

Khung cảnh hoang tàn đến ăn trộm muốn lấy đồ cũng không có gì để lấy - Ảnh: Chụp từ clip

Một người khác kể thêm: “Từ trước tới giờ là nhà nó nghèo y như vậy, có nổi tiếng thì người nhà cũng lên thành phố hết chứ không ở lại đây nên có tu sửa gì đâu. Mang tiếng là ca sĩ nổi tiếng, rồi cái gì "kít kít" (*Ý nói Vietnam Idol Kids) nhưng nhà không có gì để trộm nữa".

Nhiều người xung quanh khu vực nhà Hồ Văn Cường cũng cho biết nhà nam ca sĩ rất nghèo, may mắn là được nổi tiếng nên ba mẹ mới theo cùng lên thành phố. Hàng xóm xung quanh đèn nhà ai nấy sáng và cũng đều nghèo nên chẳng giúp gì được. Theo thông tin của nhiều người dân nơi đây, Phi Nhung có về một lần duy nhất lúc nam ca sĩ đoạt giải gameshow rồi từ đó đến nay chẳng thấy xuất hiện một lần nào nữa.

Đã lâu rồi chẳng ai thấy Phi Nhung hay Hồ Văn Cường cùng cha mẹ ruột về nhà ở quê từ lúc anh đoạt giải thưởng - Ảnh: Internet

Cũng theo Tổ Quốc, một người bà con xa của Hồ Văn Cường cho biết thêm: "Tôi nghĩ nó lỡ dại thôi, còn nhỏ quá mà. Nhưng sau mấy chuyện như này chắc cũng nên về quê, chứ ở lại cũng rườm rà rắc rối".

Dù ở thời điểm hiện tại Hồ Văn Cường và ba mẹ đã làm clip xin lỗi tuy nhiên dư luận vẫn có nhiều ý kiến trái chiều. Đa số vẫn thắc mắc vì sao tiền cát sê nam ca sĩ không được biết và cả việc gần 5 năm đi hát ba mẹ anh chàng vẫn làm giữ xe và giúp việc. Tuy nhiên, mọi việc vẫn còn phải đợi người trong cuộc lên tiếng thật rõ ràng để làm hài lòng đa phần khán giả yêu âm nhạc.