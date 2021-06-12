Bị dân mạng so sánh tài sản không bằng một góc Phương Mỹ Chi, Hồ Văn Cường nói gì về tiền Phi Nhung đang giữ?

Suốt thời gian qua Phi Nhung và Hồ Văn Cường bỗng dưng "chói sáng" trên cõi mạng khi thông tin lùm xùm về cuộc sống, tiền cát xê, cách nuôi dạy con bị khán giả “đào” lên để săm soi. Đặc biệt dịp này Phương Mỹ Chi bỗng bị gọi tên và mang ra so sánh cùng ca sĩ Hồ Văn Cường. Do cả hai cùng hát chung một thể loại nhạc dân ca, tuổi cũng xêm xêm nhau, cùng đi hát và nổi tiếng nhưng ca sĩ Phương Mỹ Chi đã tự mở nhà hàng cho mẹ, làm ra nhiều tiền và còn mua được nhà. Trong khi đó ca sĩ Hồ Văn Cường lại khá mơ hồ về số tiền cát sê của mình.

Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi đang bị cư dân mạng mang ra bàn tán và so sánh - Ảnh: Internet

Trong chi cư dân mạng vẫn huyên thuyên so sánh về sự việc trên thì chia sẻ với Thanh Niên, Hồ Văn Cường cho biết: “Em thấy em và Chi mỗi người có một cuộc sống riêng. Việc so sánh em và Chi là điều khập khiễng vì Chi vào showbiz trước em, nền tảng gia đình cũng tốt. Thời điểm ban đầu, em vẫn chạy sô đều nhưng đến khi bị vỡ giọng, mẹ Nhung hạn chế cho em nhận sô. Em chỉ đi hát dịp cuối tuần thôi, đến khi em hoàn thiện lại giọng hát thì mẹ cũng tạo điều kiện cho em đi hát trở lại”.