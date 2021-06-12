Bị dân mạng so sánh tài sản không bằng một góc Phương Mỹ Chi, Hồ Văn Cường nói gì về tiền Phi Nhung đang giữ?

Hậu trường 12/06/2021 11:16

Hồ Văn Cường cho rằng mỗi người có hướng đi riêng và mong khán giả đừng so sánh khập khiễng như thế.

Suốt thời gian qua Phi Nhung và Hồ Văn Cường bỗng dưng "chói sáng" trên cõi mạng khi thông tin lùm xùm về cuộc sống, tiền cát xê, cách nuôi dạy con bị khán giả “đào” lên để săm soi. Đặc biệt dịp này Phương Mỹ Chi bỗng bị gọi tên và mang ra so sánh cùng ca sĩ Hồ Văn Cường. Do cả hai cùng hát chung một thể loại nhạc dân ca, tuổi cũng xêm xêm nhau, cùng đi hát và nổi tiếng nhưng ca sĩ Phương Mỹ Chi đã tự mở nhà hàng cho mẹ, làm ra nhiều tiền và còn mua được nhà. Trong khi đó ca sĩ Hồ Văn Cường lại khá mơ hồ về số tiền cát sê của mình.

Bị dân mạng so sánh tài sản không bằng một góc Phương Mỹ Chi, Hồ Văn Cường nói gì về tiền Phi Nhung đang giữ? - Ảnh 1
Hồ Văn Cường và Phương Mỹ Chi đang bị cư dân mạng mang ra bàn tán và so sánh - Ảnh: Internet

Trong chi cư dân mạng vẫn huyên thuyên so sánh về sự việc trên thì chia sẻ với Thanh Niên, Hồ Văn Cường cho biết: “Em thấy em và Chi mỗi người có một cuộc sống riêng. Việc so sánh em và Chi là điều khập khiễng vì Chi vào showbiz trước em, nền tảng gia đình cũng tốt. Thời điểm ban đầu, em vẫn chạy sô đều nhưng đến khi bị vỡ giọng, mẹ Nhung hạn chế cho em nhận sô. Em chỉ đi hát dịp cuối tuần thôi, đến khi em hoàn thiện lại giọng hát thì mẹ cũng tạo điều kiện cho em đi hát trở lại”.

Bị dân mạng so sánh tài sản không bằng một góc Phương Mỹ Chi, Hồ Văn Cường nói gì về tiền Phi Nhung đang giữ? - Ảnh 2
Cả hai xêm xêm về tuổi cùng hát dân ca nhưng Phương Mỹ Chi lại thành công hơn nhiều khi mua được cả nhà riêng sau bao năm đi hát - Ảnh: Internet

Ca sĩ Hồ Văn Cường cũng từng cho biết: “Việc so sánh không thể nào tránh khỏi khi hai người cùng hát một dòng nhạc. Những người khen em, em lấy đó làm động lực để cố gắng nhiều hơn. Còn việc người ta chê thì mình xem điều đó có đúng hay không. Nếu đúng thì mình tiếp nhận, cảm ơn mọi người để thay đổi từng ngày”.

Bị dân mạng so sánh tài sản không bằng một góc Phương Mỹ Chi, Hồ Văn Cường nói gì về tiền Phi Nhung đang giữ? - Ảnh 3
Hồ Văn Cường thì lại khá mơ hồ về tiền cát xê đi diễn của mình - Ảnh: Internet

Nói về chuyện tiền cát xê đi diễn, Hồ Văn Cường nói thêm: “Em cũng chưa bao giờ hỏi về việc mình đã kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng mẹ Nhung vẫn nói với em là tiền của con thì mẹ vẫn rõ ràng. Đến khi con 18 tuổi hay con muốn ra riêng thì mẹ sẽ giao lại hết cho con".

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ Phi Nhung cũng bật mí là người giữ tiền cát xê của Hồ Văn Cường chính là quản lý và sẽ đưa toàn bộ số tiền đi hát cho nam ca sĩ khi đủ 18 tuổi.

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Từ khóa:   Phương Mỹ Chi Hồ Văn Cường - Phương Mỹ Chi Phi Nhung

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