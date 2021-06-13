Người ẩn danh ‘giữ dùm’ 200 triệu và khối tài sản ‘khủng’ 5 năm đi hát của Hồ Văn Cường thay Phi Nhung là ai?

Hậu trường 13/06/2021 10:54

Chẳng có lí do gì mà không trả lại số tiền mà lẽ ra Hồ Văn Cường xứng đáng được giữ và em ấy có quyền phải giữ. 200 triệu và cả khối tài sản đi hát đâu phải tầm thường? Đó là một trong những ý kiến của CĐM về lùm xùm tiền cát-xê của Hồ Văn Cường và ca sĩ Phi Nhung gần đây.

Mối quan hệ giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường bị dư luận đồn đoán cơm không lành canh không ngọt đang ồn ào trên mạng xã hội. Ngoài nghi vấn Hồ Văn Cường kể xấu mẹ nuôi thì nghi án cô giữ tiền cát sê và tiền đi hát show của nam ca sĩ suốt mấy năm qua cũng khiến dư luận quan tâm.

ho van cuong 1
Nhiều khán giả cảm thấy khó hiểu khi Phi Nhung cho rằng quản lý giữ hết tiền của Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Sau khi nghe thiên hạ bàn tán, cô đã lên tiếng giải thích và cho rằng mình đã thỏa thuận với ba mẹ ruột của Hồ Văn Cường: “"Tiền giải thưởng Cường từng giành được, tôi có hỏi bố mẹ Cường có muốn lấy không, tôi sẽ kêu quản lý thanh toán thì chị Thu (mẹ của Hồ Văn Cường - pv) nói thôi từ từ đi. Mà nói thật khi ở nhà tôi, mọi người sướng vô cùng. Xây nhà dưới quê với số tiền thưởng hơn 200 triệu thì cũng được đi, nhưng tương lai của Cường sẽ như thế nào? Cường phải đi học. Ở dưới quê sẽ có cách học dưới quê, còn ở thành phố sẽ có cách học ở thành phố. Mà thành phố dù sao đi nữa thì cũng tốt hơn chứ. Mà mẹ của Cường rất thích Cường ở trên đây".

ho van cuong 2
200 triệu của nam ca sĩ cũng do người quản lý tên Diễm giữ - Ảnh: Internet

Nói về nhân vật đang giữ số tiền 200 triệu trên, nữ ca sĩ bộc bạch: "Tôi là người không bao giờ giữ tiền, ca sĩ mà giữ tiền không bao giờ làm được chuyện gì cả. Chỉ có quản lý mình giữ tiền thôi, ca sĩ mà còn lo tính tiền thì còn gì là cảm xúc trên sân khấu. Nên tiền của tôi và Cường đều do quản lý giữ. Cát-xê của Cường tôi cũng không được biết, ngay cả tiền của tôi, tôi cũng không được biết. Mỗi công ty có quy định khác nhau". Nhiều người thắc mắc tại sao nhân vật kia giữ tiền mà ít khi nào Phi Nhung nhắc đến, kể cả ê kíp của cô.

Một nhân vật tiết lộ quản lý của nữ ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường tên là Diễm. Đây là người đã kề cận với Phi Nhung và luôn sắp xếp các vấn đề chuyên môn kèm trình diễn trên sân khấu cho nữ ca sĩ và Hồ Văn Cường.

ho van cuong 3
Hình ảnh bà Diễm và con gái ruột Phi Nhung - Ảnh: Internet

Trong giới showbiz, nhân vật Diễm này được đánh giá là người làm việc khôn khéo, các mối quan hệ kín tiếng. Lần hiếm hoi nhất khi cô xuất hiện trên truyền thông là cùng Phi Nhung công khai việc nữ ca sĩ có con riêng vào năm 2017.

Thời điểm đó, bà Diễm cho biết: "Điều tôi phục nhất ở Nhung là sự giáo dục con cái. Rất nghiêm khắc nhưng lại đầy ấm áp và yêu thương. Dù xa cách nhau nhưng có việc gì Wendy cũng đều hỏi ý kiến mẹ. Tôi nhớ có lần, cô bé muốn nhuộm tóc và hỏi ý kiến mẹ. Mẹ đồng ý thì mới nhuộm. Nói như thế để thấy rằng, sống ở một đất nước tự do phóng khoáng như ở Mỹ, phải được nuôi dạy thế nào thì đứa trẻ mới có thể tâm sự và gần gũi với mẹ như vậy".

Riêng về cha ruột của con gái nữ ca sĩ hải ngoại, bà Diễm cho biết thêm: "Cha của bé là người Việt Nam và vẫn dành sự quan tâm của một người cha cho con. Phi Nhung luôn nói với con rằng, mẹ không có cơ hội có được cha và được cha quan tâm nhưng con thì phải có. Và bao nhiêu năm qua, tuy không ở cùng nhau nhưng chưa bao giờ cô bé bị thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Còn về chu cấp kinh tế thì Phi Nhung chưa bao giờ cần đến điều đó vì cô ấy đủ sức để lo cho con gái. Tôi chỉ có thể nói được chừng ấy thôi và đây là lần đầu tiên tôi đồng ý chia sẻ với phóng viên". Về vấn đề quản lý tiền bạc của Phi Nhung và Hồ Văn Cường đang "nóng" trong dư luận, chúng tôi sẽ liên lạc với chị Diễm để tìm hiểu thêm và làm rõ những khúc mắc của nhiều người.

Người ẩn danh ‘giữ dùm’ 200 triệu và khối tài sản ‘khủng’ 5 năm đi hát của Hồ Văn Cường thay Phi Nhung là ai? - Ảnh 4
Cư dân mạng bình luận về việc Hồ Văn Cường đi hát nhưng không được biết và giữ tiền cát-xê - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều người đặt ra câu hỏi, tại sao đến giờ Hồ Văn Cường vẫn chưa nhận lại cát sê và không biết gì về số tiền đi hát của mình. Đa số ca sĩ đi hát đều phải biết cát sê của mình bao nhiêu, làm gì có chuyện đi hát mà không rõ cát sê, còn để người khác giữ tiền suốt bao nhiêu năm không chịu ‘nhả’. Hiện nay, Hồ Văn Cường cũng đã trưởng thành, nhiều khán giả cho rằng ai giữ tiền của Hồ Văn Cường thì nên công khai minh bạch để cho em có sự công bằng và ba mẹ em cũng đỡ vất vả hơn.

Cùng bị bà Phương Hằng 'phong ấn', so kè Hoài Linh và Phi Nhung ai đang cao tay ‘lật ngược thế cờ'?

Cùng bị bà Phương Hằng 'phong ấn', so kè Hoài Linh và Phi Nhung ai đang cao tay ‘lật ngược thế cờ'?

Bà Nguyễn Phương Hằng có lẽ là kẻ thù không đội trời chung với giới showbiz. Mỗi lần bà “réo” tên ai là y như rằng không lâu sau đó nhân vật sẽ gặp ngay “đại hạn” khó thoát.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Văn Cường sinh năm bao nhiêu Hồ Văn Cường hát quản lý Hồ Văn Cường

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 3 giờ 53 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 5 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36