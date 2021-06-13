Người ẩn danh ‘giữ dùm’ 200 triệu và khối tài sản ‘khủng’ 5 năm đi hát của Hồ Văn Cường thay Phi Nhung là ai?

Sau khi nghe thiên hạ bàn tán, cô đã lên tiếng giải thích và cho rằng mình đã thỏa thuận với ba mẹ ruột của Hồ Văn Cường: “"Tiền giải thưởng Cường từng giành được, tôi có hỏi bố mẹ Cường có muốn lấy không, tôi sẽ kêu quản lý thanh toán thì chị Thu (mẹ của Hồ Văn Cường - pv) nói thôi từ từ đi. Mà nói thật khi ở nhà tôi, mọi người sướng vô cùng. Xây nhà dưới quê với số tiền thưởng hơn 200 triệu thì cũng được đi, nhưng tương lai của Cường sẽ như thế nào? Cường phải đi học. Ở dưới quê sẽ có cách học dưới quê, còn ở thành phố sẽ có cách học ở thành phố. Mà thành phố dù sao đi nữa thì cũng tốt hơn chứ. Mà mẹ của Cường rất thích Cường ở trên đây".

Nói về nhân vật đang giữ số tiền 200 triệu trên, nữ ca sĩ bộc bạch: "Tôi là người không bao giờ giữ tiền, ca sĩ mà giữ tiền không bao giờ làm được chuyện gì cả. Chỉ có quản lý mình giữ tiền thôi, ca sĩ mà còn lo tính tiền thì còn gì là cảm xúc trên sân khấu. Nên tiền của tôi và Cường đều do quản lý giữ. Cát-xê của Cường tôi cũng không được biết, ngay cả tiền của tôi, tôi cũng không được biết. Mỗi công ty có quy định khác nhau". Nhiều người thắc mắc tại sao nhân vật kia giữ tiền mà ít khi nào Phi Nhung nhắc đến, kể cả ê kíp của cô.

Hình ảnh bà Diễm và con gái ruột Phi Nhung - Ảnh: Internet

Trong giới showbiz, nhân vật Diễm này được đánh giá là người làm việc khôn khéo, các mối quan hệ kín tiếng. Lần hiếm hoi nhất khi cô xuất hiện trên truyền thông là cùng Phi Nhung công khai việc nữ ca sĩ có con riêng vào năm 2017.

Thời điểm đó, bà Diễm cho biết: "Điều tôi phục nhất ở Nhung là sự giáo dục con cái. Rất nghiêm khắc nhưng lại đầy ấm áp và yêu thương. Dù xa cách nhau nhưng có việc gì Wendy cũng đều hỏi ý kiến mẹ. Tôi nhớ có lần, cô bé muốn nhuộm tóc và hỏi ý kiến mẹ. Mẹ đồng ý thì mới nhuộm. Nói như thế để thấy rằng, sống ở một đất nước tự do phóng khoáng như ở Mỹ, phải được nuôi dạy thế nào thì đứa trẻ mới có thể tâm sự và gần gũi với mẹ như vậy".

Riêng về cha ruột của con gái nữ ca sĩ hải ngoại, bà Diễm cho biết thêm: "Cha của bé là người Việt Nam và vẫn dành sự quan tâm của một người cha cho con. Phi Nhung luôn nói với con rằng, mẹ không có cơ hội có được cha và được cha quan tâm nhưng con thì phải có. Và bao nhiêu năm qua, tuy không ở cùng nhau nhưng chưa bao giờ cô bé bị thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Còn về chu cấp kinh tế thì Phi Nhung chưa bao giờ cần đến điều đó vì cô ấy đủ sức để lo cho con gái. Tôi chỉ có thể nói được chừng ấy thôi và đây là lần đầu tiên tôi đồng ý chia sẻ với phóng viên". Về vấn đề quản lý tiền bạc của Phi Nhung và Hồ Văn Cường đang "nóng" trong dư luận, chúng tôi sẽ liên lạc với chị Diễm để tìm hiểu thêm và làm rõ những khúc mắc của nhiều người.

Cư dân mạng bình luận về việc Hồ Văn Cường đi hát nhưng không được biết và giữ tiền cát-xê - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều người đặt ra câu hỏi, tại sao đến giờ Hồ Văn Cường vẫn chưa nhận lại cát sê và không biết gì về số tiền đi hát của mình. Đa số ca sĩ đi hát đều phải biết cát sê của mình bao nhiêu, làm gì có chuyện đi hát mà không rõ cát sê, còn để người khác giữ tiền suốt bao nhiêu năm không chịu ‘nhả’. Hiện nay, Hồ Văn Cường cũng đã trưởng thành, nhiều khán giả cho rằng ai giữ tiền của Hồ Văn Cường thì nên công khai minh bạch để cho em có sự công bằng và ba mẹ em cũng đỡ vất vả hơn.