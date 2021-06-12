Đã tròn 18 tuổi, Hồ Văn Cường ra sao với lời hứa 'Đến khi con 18 tuổi hay muốn ra riêng thì mẹ sẽ giao lại hết tiền'?

Khán giả vẫn đang thắc mắc không biết khi nào anh mới được trả lại tiền cát xê, nhận như thế nào vì hiện tại, sau 5 năm đi hát, ca sĩ Hồ Văn Cường đã tròn 18 tuổi.

Cư dân mạng luôn tò mò về mối quan hệ được cho là lợi dụng trẻ em giữa ca sĩ Hồ Văn Cường và mẹ nuôi Phi Nhung. Như nhiều tin đồn lan truyền trước đó, cộng đồng mạng chia sẻ một đoạn tin nhắn giữa Hồ Văn Cường và một nhân vật lạ mặt. Nhiều người tò mò về mối quan hệ giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường có 'cơm không lành canh không ngọt' - Ảnh: Internet Theo nội dung tin nhắn thì cõi mạng khẳng định Hồ Văn Cường đang nói xấu về mẹ nuôi Phi Nhung, trong đó nhiều tình tiết sốc tận óc như “đội lốt người”, “lột mặt nạ”, “ra đi trong hòa bình”, “gia đình này là quỷ dữ”.

Trong khi thiên hạ nghi vấn rằng Phi Nhung “bóc lột sức lao động” nhằm lợi dụng con nuôi, Hồ Văn Cường bên cạnh đó cũng cho biết chưa từng biết tiền cát xê là gì và không hề được cầm số tiền thù lao do mình đi hát: “Hiện tại em cũng không biết cát-xê của mình, em nhờ hoàn toàn vào quản lý của mẹ Nhung giữ tiền đó. Em cũng chưa bao giờ hỏi về việc mình đã kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng mẹ Nhung vẫn nói với em là tiền của con thì mẹ vẫn rõ ràng. Đến khi con 18 tuổi hay con muốn ra riêng thì mẹ sẽ giao lại hết cho con”. Trong khi đó, hiện tại, nam ca sĩ đã đủ 18 khi một số nguồn tin mạng cho hay, Hồ Văn Cường sinh ngày 16 tháng 3 năm 2003. Hồ Văn Cường đã lên tiếng đính chính và cho rằng những tin đồn tiêu cực về Phi Nhung là sai sự thật - Ảnh: Thanh Niên Anh cũng cho biết rằng “thời điểm này chưa chín muồi” khi được hỏi về mong muốn của bản thân bấy lâu nay. Anh cho biết: “Em vẫn có ấp ủ được sống chung với gia đình, nhưng hiện tại em chưa sẵn sàng để ra ở riêng. Em cần thời gian để sắp xếp, còn thời điểm này em cũng đang ôn thi nên chưa thể ra riêng được”.

Thời gian trước đó, Hồ Văn Cường khẳng định rằng việc dư dân mạng chia sẻ những tin nhắn tiêu cực về mẹ nuôi Phi Nhung là do công việc áp lực nên anh đã có những lời nói thiếu chính chắn: “Những tin nhắn mà em trò chuyện với chị fan đó là những lúc em bị mẹ la hoặc áp lực điều gì đó, em vô tình phát ngôn ra những lời nói không kiểm soát được. Thật sự em cảm thấy có lỗi khi nói ra những điều mà không suy nghĩ trước. Tính của em hơi tự ái cao nên mỗi khi bị nói gì đó em dễ bức xúc. Về người chị fan đó, em với chị cũng quen nhau 6 năm rồi, tạm gọi là thân thiết nên có gì trong cuộc sống em đều chia sẻ với chị ấy. Em không tưởng tượng được là chị ấy sẽ làm như vậy với em”. Mẹ ruột Hồ Văn Cường vẫn đang làm việc cho Phi Nhung và được trả lương đàng hoàng - Ảnh: Internet Cư dân mạng cũng khá quan tâm khi Hồ Văn Cường cho rằng anh không hề ghét ca sĩ Phi Nhung, chỉ là lâu lâu hơi giận một chút và có những cảm xúc không tốt. Ngoài ra anh cũng khẳng định những tin đồn tiêu cực về ca sĩ Phi Nhung như lợi dụng hay ăn chặn tiền đi hát là sai sự thật.

Phi Nhung đối chất trực tiếp Hồ Văn Cường phủ nhận ‘động quỷ’, nghe kinh Phật nhưng ‘đóng vai ác’ để dạy con Phi Nhung và Hồ Văn Cường chiếm sóng mạng xã hội với tin đồn lợi dụng và trục lợi cá nhân. Cô ca sĩ hải ngoại cũng không chịu im lặng khi đã lên tiếng đính chính cho bản thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/da-tron-18-tuoi-ho-van-cuong-ra-sao-voi-loi-hua-den-khi-con-18-tuoi-hay-muon-ra-rieng-thi-me-se-giao-lai-het-tien-408469.html