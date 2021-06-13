Quản lý Diễm Phạm mới đây đã có phát biểu trên báo về lí do giữ tiền đi hát của Hồ Văn Cường.

Mối quan hệ giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường luôn khiến khán giả tò mò. Điều đáng chú ý là số tiền 200 triệu khi nam ca sĩ đoạt giải quán quân một cuộc thi hát đến nay vẫn chưa nhận lại được và cả tiền đi hát 5 năm cũng được quản lý giữ hộ. Phi Nhung cho rằng tiền do quản lý giữ hết và cô cũng chẳng rõ về số tiền đi hát là bao nhiêu - Ảnh: internet Phi Nhung từng trả lời phỏng vấn rằng: "Tôi là người không giữ tiền, ca sĩ mà giữ tiền không bao giờ làm được chuyện gì cả. Chỉ có quản lý mình giữ tiền thôi, ca sĩ mà còn lo tính tiền thì còn gì là cảm xúc trên sân khấu. Nên tiền của tôi và Cường đều do quản lý giữ. Cát-xê của Cường tôi cũng không được biết, ngay cả tiền của tôi, tôi cũng không được biết. Mỗi công ty có luật khác nhau, tôi không thể nào nói được. Trước nay, chuyện thỏa thuận cát-xê của tôi hay Cường đều do công ty quản lý làm việc trực tiếp với bầu show, còn vấn đề thu chi đã có kế toán công ty tính toán".

Quản lý Diễm Phạm chia sẻ ba mẹ Hồ Văn Cường cũng đều là người lớn, sẽ có cách nhìn nhận đúng đắn về sự việc trên - Ảnh: Zing Sau phát ngôn của Phi Nhung, bà Diễm Phạm, quản lý của ca sĩ Hồ Văn Cường đã chia sẻ trên Zing rằng Cường lên Sài Gòn không phải chỉ để đi hát mà còn học. Cường học trường quốc tế nên chi phí rất đắt. Bà cũng cho biết thêm khi Cường lên Sài Gòn thì chị gái của anh đã đi lấy chồng. Hiện tại Cường đang tập trung ôn thi đại học. Khi được hỏi về việc khán giả so sánh giữa Cường và Phương Mỹ Chi, bà Diễm Phạm cho biết: “Bố mẹ Phương Mỹ Chi sinh ra và trưởng thành ở thành phố vì vậy họ năng động, biết làm gì cho con mình. Còn ba mẹ Cường thì ở quê, chân chất và không thể hiểu rõ cuộc sống ở đây. Họ chỉ muốn làm sao cho con trai mình tốt. Và họ nhờ chị Nhung nuôi dạy”.

Bà Diễm cho rằng không ai đánh đập Cường và số tiền bao nhiêu thì sẽ còn nguyên đó - Ảnh: Internet Về chuyện cát sê và giải thưởng của Hồ Văn Cường, bà Diễm chia sẻ: “Sau khi thi xong Vietnam Idol Kids 2016, Cường chỉ có một số show sự kiện của nhãn hàng do anh trai Trường Giang mời. Những show biểu diễn sau này, Cường đều đi với danh nghĩa kèm với Phi Nhung. Chị Nhung đi diễn ở đâu đều kéo một dàn con nuôi đi hết. Cường là đứa con trong nhà, mọi người lo cho con suốt 5 năm nay. Cái gì là sự thật vẫn mãi là thật. Cũng không thể nói ba mẹ Cường không có tiền. Ba mẹ Cường vẫn về quê, lo các việc riêng của họ”. Bà Diễm chia sẻ nhận Hồ Văn Cường từ khi anh chưa là Quán quân cuộc thi mà chỉ là thí sinh tham dự. Bà Diễm cũng cho rằng ba mẹ Cường còn trẻ, khỏe thì đi làm chẳng có gì sai. “Cường và ba mẹ nhìn chất phác nhưng về tiền họ không ngu đâu". Bà Diễm nói. Bên cạnh đó bà cũng chia sẻ thêm trong thời gian tuổi nổi loạn, Cường hay thay đổi tâm tính và nằm lì trong phòng. Đôi khi dẫn đến những hành động thiếu suy nghĩ nên bà không hề giận Hồ Văn Cường. Bà Diễm cho rằng ba mẹ Hồ Văn Cường còn khỏe thì lao động kiếm tiền là chuyện bình thường - Ảnh: Internet Bà Diễm Phạm cũng cho biết ba mẹ Hồ Văn Cường từng năn nỉ Phi Nhung sau lùm xùm trên mạng: “Chị Nhung là mẹ nuôi nhưng dạy các con nghiêm khắc như con ruột. Chị quan điểm vui chơi ra chơi, ăn ngủ, học tập phải đúng giờ. Trong chuyện này, chị Nhung chỉ sai là để người ta kích động Cường mà thôi. Mọi người cứ bàn tán về video ba mẹ và Cường nhưng đằng sau đó, có ai biết ba mẹ Cường năn nỉ chị Nhung: Chị thương em, đừng giận Cường. Chị dạy dỗ, lo cho Cường giúp em. Mọi người có biết không?”. Kết thúc buổi trò chuyện, bà Diễm Phạm khẳng định đều xem Hồ Văn Cường và ba mẹ anh như gia đình, không hề có chuyện đánh đập hay chèn ép và số tiền giải thưởng cũng như đi hát bao nhiêu thì vẫn sẽ còn nguyên không hề sứt mẻ một xu.

Người ẩn danh ‘giữ dùm’ 200 triệu và khối tài sản ‘khủng’ 5 năm đi hát của Hồ Văn Cường thay Phi Nhung là ai? Chẳng có lí do gì mà không trả lại số tiền mà lẽ ra Hồ Văn Cường xứng đáng được giữ và em ấy có quyền phải giữ. 200 triệu và cả khối tài sản đi hát đâu phải tầm thường? Đó là một trong những ý kiến của CĐM về lùm xùm tiền cát-xê của Hồ Văn Cường và ca sĩ Phi Nhung gần đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-ai-danh-dap-tien-bac-ba-me-dau-ngu-vay-quan-ly-phi-nhung-khi-nao-giao-200-trieu-va-tien-cat-xe-cho-ho-van-cuong-408672.html