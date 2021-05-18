Hoa hậu Phương Lê nổi ‘cơn tam bành’ gọi một NTK nội thất là ‘thằng hèn mọn’: ‘Em mãi mãi vẫn dưới gót giày vợ chồng chị, thằng em bán nội thất nhái’

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, hoa hậu Phương Lê đã có bài viết liên quan đến vụ việc resort Nam Nghi bị một nhà thiết kế đến "chê bai, dìm hàng".

Trong bài viết được đăng tải ngày 17/5, hoa hậu Phương Lê đã khiến cư dân mạng xôn xao về việc cô tức giận, gay gắt gọi một nhà thiết kế là "thằng bán nội thất". Cô cho rằng người này vì không được ông xã mình đồng ý hợp tác nên đã "ôm hận trong lòng" mà đến để quay lén khu resort Nam Nghi và đăng đàn chê bai thậm tệ. Hoa hậu Phương Lê viết trên trang cá nhân của mình: "Tại sao nó lại chọn NAM NGHI RESORT để hại? Tôi nhớ có một lần nó nhờ một anh bạn khá có tiếng mời chồng tôi dự tiệc với vai trò là bạn làm ăn chung và chồng tôi đã từ chối ngày hôm đó với lý do là CHƯA PHẢI LÀ BẠN đến dự quá thân mật như vậy không tiện + thêm việc không hợp tác nữa nên nó đã GHIM".

Một số hình ảnh về Nam Nghi Resort nơi bị một nhà thiết kế chê bai - Ảnh: FBNV Cô cho rằng người này vì không được ông xã mình đồng ý hợp tác nên đã 'ôm hận trong lòng' nên đến reosrt ở nhằm 'quay lén' khu resort và đăng đàn chê bai - Ảnh: FBNV Nội thất bên trong của Nam Nghi Resort - Ảnh: FBNV Chưa dừng lại ở đó, hoa hậu Phương Lê còn bức xúc cho rằng người này chưa đủ tầm làm bạn với gia đình cô và càng không có "cửa" để hợp tác với các dự án "tầm cỡ" mà ông xã cô đang đầu tư. Phương Lê còn tức giận với hành động "hèn mọn" chà đạp lên người khác mà thăng tiến của nhà thiết kế bí ẩn này. Bài viết của Phương Lê trên trang facebook cá nhân - Ảnh: FBNV Hoa hậu Phương Lê dùng nhiều từ gay gắt để chỉ trích NTK nội thất, cô còn gọi là 'thằng em bán nội thất nhái' Ảnh: FBNV Người đẹp cũng tiết lộ, cô và ông xã biết rõ về người này là một người bán nội thất "nhái", trước khi anh ta về Việt Nam thì gia đình cô đã có chỗ đứng và địa vị trong xã hội.

"'Em ơi, dù em có dìm thì em vẫn mãi dưới gót giày vợ chồng chị nhé, thằng em bán nội thất nhái. Tầm em cửa nào hại anh chị! Lúc em mò về Việt Nam kiếm cơm thì chồng chị đã là sư tổ của em rồi và em đã la liếm đến gặp em nhớ không? Cấm em nhắc tên chồng chị từ nay về sau, chồng chị tử tế chứ chị thì không nha! Chồng chị người như em không có tư cách gọi tên chứ nhận là bạn thì xúc phạm đấy" - Phương Lê bức xúc. Mặc dù không trực tiếp nhắc tên, nhưng cư dân mạng được phen đồn đoán người mà hoa hậu nhắc tên có thể là NTK Quách Thái Công. Vì trước đó vào khoảng đầu năm 2020, NTK Thái Công từng có vlog review chê bai 1 resort nổi tiếng thuộc sở hữu của gia đình Phương Lê. Trước sự bức xúc của Hoa Hậu Quý Bà Hòa Bình Thế Giới 2017 cư dân mạng vẫn không thấy bài viết hoặc vlog đáp trả từ NTK Quách Thái Công. Mặc dù vậy, hiện sự việc vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn từ phía dư luận, nhiều người cho rằng sắp sửa có một cuộc "đại chiến" lớn diễn ra.

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