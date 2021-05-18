Hoa hậu Phương Lê nổi ‘cơn tam bành’ gọi một NTK nội thất là ‘thằng hèn mọn’: ‘Em mãi mãi vẫn dưới gót giày vợ chồng chị, thằng em bán nội thất nhái’

Hậu trường 18/05/2021 11:53

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, hoa hậu Phương Lê đã có bài viết liên quan đến vụ việc resort Nam Nghi bị một nhà thiết kế đến "chê bai, dìm hàng".

Trong bài viết được đăng tải ngày 17/5, hoa hậu Phương Lê đã khiến cư dân mạng xôn xao về việc cô tức giận, gay gắt gọi một nhà thiết kế là "thằng bán nội thất". Cô cho rằng người này vì không được ông xã mình đồng ý hợp tác nên đã "ôm hận trong lòng" mà đến để quay lén khu resort Nam Nghi và đăng đàn chê bai thậm tệ.

Hoa hậu Phương Lê viết trên trang cá nhân của mình: "Tại sao nó lại chọn NAM NGHI RESORT để hại? Tôi nhớ có một lần nó nhờ một anh bạn khá có tiếng mời chồng tôi dự tiệc với vai trò là bạn làm ăn chung và chồng tôi đã từ chối ngày hôm đó với lý do là CHƯA PHẢI LÀ BẠN đến dự quá thân mật như vậy không tiện + thêm việc không hợp tác nữa nên nó đã GHIM".

quach thai cong 1
Một số hình ảnh về Nam Nghi Resort nơi bị một nhà thiết kế chê bai - Ảnh: FBNV
quach thai cong 2
Cô cho rằng người này vì không được ông xã mình đồng ý hợp tác nên đã 'ôm hận trong lòng' nên đến reosrt ở nhằm 'quay lén' khu resort và đăng đàn chê bai - Ảnh: FBNV
quach thai cong 3
Nội thất bên trong của Nam Nghi Resort - Ảnh: FBNV

Chưa dừng lại ở đó, hoa hậu Phương Lê còn bức xúc cho rằng người này chưa đủ tầm làm bạn với gia đình cô và càng không có "cửa" để hợp tác với các dự án "tầm cỡ" mà ông xã cô đang đầu tư. Phương Lê còn tức giận với hành động "hèn mọn" chà đạp lên người khác mà thăng tiến của nhà thiết kế bí ẩn này.

quach thai cong 4
Bài viết của Phương Lê trên trang facebook cá nhân - Ảnh: FBNV
quach thai cong 5
Hoa hậu Phương Lê dùng nhiều từ gay gắt để chỉ trích NTK nội thất, cô còn gọi là 'thằng em bán nội thất nhái' Ảnh: FBNV

Người đẹp cũng tiết lộ, cô và ông xã biết rõ về người này là một người bán nội thất "nhái", trước khi anh ta về Việt Nam thì gia đình cô đã có chỗ đứng và địa vị trong xã hội.

"'Em ơi, dù em có dìm thì em vẫn mãi dưới gót giày vợ chồng chị nhé, thằng em bán nội thất nhái. Tầm em cửa nào hại anh chị! Lúc em mò về Việt Nam kiếm cơm thì chồng chị đã là sư tổ của em rồi và em đã la liếm đến gặp em nhớ không? Cấm em nhắc tên chồng chị từ nay về sau, chồng chị tử tế chứ chị thì không nha! Chồng chị người như em không có tư cách gọi tên chứ nhận là bạn thì xúc phạm đấy" - Phương Lê bức xúc.

Mặc dù không trực tiếp nhắc tên, nhưng cư dân mạng được phen đồn đoán người mà hoa hậu nhắc tên có thể là NTK Quách Thái Công. Vì trước đó vào khoảng đầu năm 2020, NTK Thái Công từng có vlog review chê bai 1 resort nổi tiếng thuộc sở hữu của gia đình Phương Lê.

Trước sự bức xúc của Hoa Hậu Quý Bà Hòa Bình Thế Giới 2017 cư dân mạng vẫn không thấy bài viết hoặc vlog đáp trả từ NTK Quách Thái Công. Mặc dù vậy, hiện sự việc vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn từ phía dư luận, nhiều người cho rằng sắp sửa có một cuộc "đại chiến" lớn diễn ra.

Diễn viên Huỳnh Kiến An phân trần: ‘Tôi chưa bao giờ nói Hoài Linh vô tội'

Diễn viên Huỳnh Kiến An phân trần: ‘Tôi chưa bao giờ nói Hoài Linh vô tội'

Sau khi lên tiếng về những phát ngôn của bà Phương Hằng liên quan đến giới văn nghệ sĩ, diễn viên Huỳnh Kiến An bị cộng đồng mạng cho rằng đang bệnh vực Hoài Linh. Ngay sau đó, nam diễn viên đã tiếp tục bày tỏ suy nghĩ về vấn đề này.

Xem thêm
Từ khóa:   hoa hậu Phương Lê NTK Quách Thái Công Nhà thiết kế Quách Thái Công

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 2 giờ 34 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36