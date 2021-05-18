Là một người có hơn 3 năm kinh nghiệm "làm vườn", chị Nguyễn Dạ Thảo - vợ MC Quyền Linh đã chia sẻ bí quyết để có thể trồng được hơn trăm gốc hồng của mình. Hoa hồng chị Thảo trồng khiến cư dân mạng phải bất ngờ vì hoa nở to, màu sắc tươi sáng và không hề phun thuốc trừ sâu.

Hoa hồng có thể trồng được quanh năm nhưng trồng và cho hoa đẹp rực rỡ và vô cùng bắt mắt thì khá lá khó. Tuy nhiên với những ai chơi "hệ hoa hồng" lâu năm thì đều biết để trồng được một chậu hồng ra hoa đẹp không phải điều đơn giản. Nếu có kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa hồng tốt, cây sẽ cho ra nhiều hoa với màu sắc rực rỡ và tươi tắn.

Tuy nhiên, sân thượng lại là nơi hứng nắng, mưa và gió nhiều nhất. Để khắc phục, vào những đợt mưa lớn hoặc nắng nóng kéo dài, chị Thảo dùng tấm bạt nhựa để che mặt chậu. Mặt khác, để giữ hoa tươi lâu và chậm tàn hơn, chị làm sẵn 1 mái hiên cố định (vẫn đảm bảo độ thoáng khí, ánh sáng cho cây), cây nào đang nở hoa thì đưa vào hiên, khi hoa tàn thì lại chuyển ra ngoài.

Trước khi chọn được nơi "thường trú" chính thức cho hồng, bà xã MC Quyền Linh đã từng thử nghiệm đặt cây hồng ở các vị trí như dưới sân nhà, dưới mái hiên - nơi không có ánh nắng chiếu thẳng... và chị nhận thấy cây chỉ phát triển mạnh khi được trồng nơi thông thoáng, ở vị trí có nhiều nắng (kéo dài ít nhất 4 tiếng đối với thời tiết nắng nóng ở Sài Gòn).

Chị Thảo chia sẻ về lưu ý quan trọng cho những ai đang trồng hoa hồng theo cách "nấm rơm": "Không phủ rơm rạ trên bề mặt chậu cây, vì đây là một trong những điều kiện cho sùng đất sinh sôi và phát triển, mình đã thử nghiệm và bắt được rất nhiều sùng đất. Chúng ăn rễ non của cây hồng, làm cây suy yếu, có thể dẫn đến chết cây"

Về vấn đề chậu cho hoa, chị Thảo ưu tiên chọn chậu nhựa vì nhẹ, có thể tự tay kéo, thay đổi vị trí các chậu với nhau và điều quan trọng các chậu phải đảm bảo đủ 2 yếu tố, một là phù hợp với gốc và tán cây, hai là chậu phải có đủ lỗ thoát nước để hạn chế hiện tượng bị ngập nước.

Cách trồng hoa của chị Thảo vô cùng 'lành tính', chị sử dụng phân gà thay cho phân bón hóa học và thuốc trừ sâu - Ảnh: FBNV

Những bông hoa khoe sắc rực rỡ nhờ được chăm sóc cẩn thận - Ảnh: FBNV

Đất trồng

Đầu tiên phải chọn đất có độ tơi xốp, thoáng khí, thoát nước tốt. có khả năng giữ ẩm và đủ dinh dưỡng:

- Sau khi mua đất sạch về, trộn thêm khoảng 5% phân bò hoai mục và 5% phân trùn quế.

- Thay đất trồng định kỳ 9-12 tháng/ lần.

- Nếu cây quá lớn mà chưa thể thay đất, thì cần lấy ra một phần đất cũ và bổ sung thêm đất mới (đã được trộn như trên).

- Chị Dạ Thảo cho biết phần lớn các cây hoa hồng của gia đình chị là hồng ngoại nhập. Bà xã nam MC "quốc dân" cũng chia sẻ: "Việc chọn giống là một yếu tố vô cùng quan trọng bởi giống hồng ngoại rất đa dạng. Do đó bạn cần chọn nơi bán uy tín, chuyên nghiệp để được tư vấn về giống cây phù hợp với vùng, khí hậu và khu vườn của bạn".

Một số hình ảnh hoa hồng trong vườn nhà chị Thảo - Ảnh: FBNV

Cách trồng

- Nên trồng cây vào lúc chiều mát.

- Cây có thể bị mất sức do quá trình vận chuyển và thay đổi môi trường sống. Vì vậy khi nhận cây về, nếu cây đang có nụ hoặc hoa thì nên cắt tỉa toàn bộ để dưỡng cây.

- Chuẩn bị chậu và đất trồng. Đổ vào chậu một lớp đất. Tiếp theo, thao tác nhẹ nhàng khi lấy bầu cây ra, tránh làm vỡ bầu đất, đứt rễ. Đặt bầu cây vào giữa chậu, rồi bổ sung thêm đất trồng (lấp xung quanh cây), dùng tay nhấn đất để gốc không bị lỏng. Lớp đất sau khi bỏ vào nên thấp hơn miệng chậu khoảng 10cm (để hạn chế đất tràn ra ngoài khi tưới nước). Sau đó, dùng que chống cố định cây, cột chặt thân, cành vào các que để giúp cây có thể đứng thẳng và hạn chế bị lay gốc khi gặp gió.

- Khi trồng xong, tưới đủ nước để đất được ẩm đều (tưới từ từ cho đến khi thấy dưới đáy chậu có nước chảy ra). Đặt chậu nơi thoáng mát 1-5 ngày, tưới ít nước trong thời gian này; sau đó đem ra nắng và tăng lượng nước tưới.

Tưới nước

- Việc tưới nước phụ thuộc vào tình trạng thực tế của cây. Cây lớn, cây nhỏ, cây khỏe, cây bệnh, thời tiết nắng, mưa, giống cây khác nhau... cần chế độ nước khác nhau. Thiếu nước hay thừa nước đều ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây.

- Trong những ngày nắng gắt, cần giữ đủ ẩm cho cây, nên tưới một ngày 2 lần, vào sáng sớm và chiều mát.

- Tưới đẫm nước vào buổi sáng (tưới thật kỹ để toàn bộ giá thể có thời gian hấp thụ nước), dùng vòi áp lực cao xịt toàn bộ cây, xịt hai mặt lá để rửa trôi trứng, rệp và các loại côn trùng gây hại.

- Buổi chiều chỉ tưới gốc (tránh để nước đọng trên lá cây), không tưới vào ban đêm, để hạn chế các loại nấm bệnh.

- Những ngày mưa thì không cần tưới. Sau khi tạnh mưa, cần quan sát xem chậu cây có bị đọng nước hay không, nếu có phải nhanh chóng thoát nước cho cây (cây bị ngập nước lâu ngày, có thể bị chết vì thối rễ).

- Nếu cây bị bệnh đốm đen dẫn đến trụi lá, tưới rất ít.

- Tưới cây ngay sau mỗi lần bón phân.

MC Quyền Linh vô cùng thích thú trước những khóm hoa của vợ - Ảnh: FBNV

Con gái cũng là người thường xuyên 'thưởng' hoa do mẹ trồng - Ảnh: FBNV

Bón phân

Chị Dạ Thảo chia sẻ, các giống hồng chị trồng, thông thường sau khi cắt tỉa khoảng 30-40 ngày cây cho ra một lứa hoa mới. Vì vậy, chị chia thành 3 đợt bón phân khác nhau. Cụ thể: Đợt đầu bón trước khi cắt tỉa hoa tàn 2 ngày; đợt thứ 2 khi cây ra chồi mới dài khoảng 5cm; đợt cuối cùng khi cây vừa ôm nụ.

- Khi cây ra hoa và tàn thì bắt đầu lại qui trình trên.

- Giảm lượng phân bón vào mùa mưa (vì nguồn đạm có sẵn trong nước mưa).

Nói về các loại phân bón cho hoa hồng, bà xã Quyền Linh chi biết: "Mình bón phân gà tan chậm của hãng Yates - Úc, đây là phân hữu cơ có hàm lượng dinh dưỡng cao. Bạn có thể chọn các loại phân khác tuỳ vào điều kiện, cách chăm sóc của mỗi người và đặc biệt cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất (liều lượng phân bón, cách bón...), kết hợp với quan sát tình trạng của cây, thời tiết...".

Cư dân mạng đều hết lời khen ngợi sự tỉ mỉ và kiên trì của chị Thảo khi trồng ra được những bông hoa rực rỡ, xinh đẹp này - Ảnh: FBNV

Nhờ áp dụng các cách trên mà khu vườn nhà chị Dạ Thảo hoa nở to, thân lá chắc khỏe, có sức chống chịu tốt mà không cần phun xịt thuốc trừ sâu hóa học - Ảnh: FBNV

Cắt tỉa

- Việc cắt tỉa vừa giúp cho bộ khung cây vững chắc, dáng cây đẹp, vừa kích thích ra nhiều chồi, nhiều hoa...

- Để thuận tiện cho việc chăm sóc và hoa nở đều, nên cắt tỉa đồng loạt tất cả hoa tàn, các cành trên cây, cắt xuống vài nách lá (tính từ hoa), có thể cắt sâu hơn tuỳ vào tình trạng của cây, cách tạo tán cho cây...

- Cắt bỏ cành tăm, cành già, cành mọc xà, lá bệnh... để cây tập trung nuôi dưỡng thân chính.

- Nên cắt tỉa vào những ngày nắng ráo, vào buổi sáng là tốt nhất. Không cắt tỉa trong những ngày mưa, khi cây còn ướt... (vì dễ gây nấm bệnh xâm nhiễm vào các vết cắt).

- Cần trang bị kéo cắt tỉa và găng tay làm vườn chuyên dụng.

Nhờ áp dụng các cách trên mà khu vườn nhà chị Dạ Thảo hoa nở to, thân lá chắc khỏe, có sức chống chịu tốt mà không cần phun xịt thuốc trừ sâu hóa học. Tuy nhiên, "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" nên chị cũng lưu ý mọi người cần chú tâm quan sát cây của mình, để chọn cách chăm sóc phù hợp nhất. Hy vọng nhưng chia sẻ của chị Thảo sẽ giúp bạn trồng được những chậu hoa rực rỡ để ngắm mỗi ngày.