Sau 7749 câu phân tích cái sai trong vụ Hồ Văn Cường, Hoa hậu Phương Lê khẳng định: 'Phi Nhung đang bị quả báo'

Hậu trường 15/06/2021 07:06

Trong 1 livestream mới đây, hoa hậu Hòa bình 2017 Phương Lê đã có những màn chỉ trích Phi Nhung rất gay gắt. Nàng hậu còn đưa chuyện nữ ca sĩ từng đưa Hồ Văn Cường lên MXH cho CĐM "dạy dỗ" hồi Tết để chứng minh hiện tại Phi Nhung đang bị "quả báo".

Thời gian gần đây, những ồn ào xung quanh mối quan hệ của Phi Nhung và Hồ Văn Cường nhận về sự quan tâm của đông đảo công chúng. Nhiều tin đồn như giữ tiền cát xê suốt 5 năm, đối xử thậm tệ với con nuôi hay chèn ép bóc lột sức lao động nam ca sĩ... khiến Phi Nhung đứng trước loạt chỉ trích của CĐM. Trong 1 buổi livestream mới đây, hoa hậu Phương Lê đã bày tỏ quan điểm về mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" của cặp mẹ con bolero, đồng thời chỉ trích loạt hành động của giọng ca hải ngoại trong suốt thời gian qua. 

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Nội dung của buổi livestream xoa quanh sự 'vô tâm' của Phi Nhung - Ảnh chụp màn hình

Mới vào livestream, nàng hậu đã không ngại ngần mà chỉ trích ngay hành động đem con lên mạng cho CĐM dạy dỗ hồi Tết của Phi Nhung. Theo cô, việc 1 đứa trẻ 17-18 tuổi ương ngạnh và có chút lười biếng dọn nhà là chuyện quá đỗi bình thường. Nếu là 1 người mẹ hiểu tâm lý và yêu thương con cái, nữ ca sĩ nên ngồi xuống trò chuyện và khuyên nhủ con nhẹ nhàng chứ không phải đưa con lên MXH, bằng chứng là nhiều người đã không tiếc lời mắng nhiếc Hồ Văn Cường và cho rằng cậu bé "ăn cháo đá bát". 

Sau 7749 câu phân tích cái sai trong vụ Hồ Văn Cường, Hoa hậu Phương Lê khẳng định: 'Phi Nhung đang bị quả báo' - Ảnh 2
Bài đăng hồi Tết của Phi Nhung - Ảnh chụp màn hình

Hoa hậu Phương Lê bày tỏ quan điểm rất gay gắt: "Nếu thương nó như con ruột thì không bao giờ cư xử như hồi Tết nhé Phi Nhung. Không bao giờ đưa nó lên cộng đồng mạng cho cộng đồng mạng chửi rủa, vùi dập nó. Fan của Phi Nhung chửi rủa thằng nhỏ không ra gì. Không có người mẹ nào nhẫn tâm như vậy, nếu thật sự có lương tâm". 

Nàng hậu còn chỉ rõ lý do khiến cho Phi Nhung có hành động như vậy là vì nữ ca sĩ chỉ xem Hồ Văn Cường là con nuôi và không có bất kỳ tình thương thật lòng nào dành cho cậu bé. Phương Lê còn thắc mắc nếu con ruột của Phi Nhung hư liệu giọng ca hải ngoại có dám đưa lên mạng cho CĐM dạy dỗ, mắng nhiếc không?: "Đã nuôi con nuôi thì phải thương như con ruột. Nếu con ruột của Phi Nhung hư, Phi Nhung có dám đem nó lên mạng, kêu cộng đồng mạng dạy dỗ giùm không? Phi Nhung có dám nói, con mình từ nhỏ tới lớn không sai?". 

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Con gái ruột của Phi Nhung hiện đang sống và làm việc ở nước ngoài - Ảnh: FB

Ngoài ra, Phương Lê cũng đặt ra loạt nghi vấn về việc tại sao Hồ Văn Cường còn cha còn mẹ mà Phi Nhung không để cha mẹ cậu bé giữ tiền mà lại để cho quản lý toàn quyền nắm giữ, còn cha mẹ Hồ Văn Cường vẫn làm thêm cho nhà nữ ca sĩ. Đồng thời, Phương Lê cũng cho rằng, những gì Phi Nhung gặp hôm nay là quả báo của chính hành động của cô hồi Tết. 

Nàng hậu nói: "Nó còn cha còn mẹ, tiền của nó, sao không đưa cho ba mẹ nó giữ để họ mát lòng mát dạ? Tại sao để thằng nhỏ lên xin lỗi mà mắt phải liếc liếc sợ sệt, ba mẹ nó cũng thế. Giống như họ sợ nói sai là một hồi sẽ chết vậy? Nếu là người mẹ nuôi có tình cảm thật sự thì đã xây cho nó 1 ngôi nhà đàng hoàng dưới quê rồi, cho nó nở mặt nở mày. Phi Nhung từng đem thằng nhỏ lên mạng xã hội cho xã hội dạy dỗ thì bây giờ chính xã hội sẽ dạy dỗ ngược lại Phi Nhung. Phi Nhung đang bị quả báo. Đó là điều tồi tệ của người mẹ nuôi". 

Trước đó, hoa hậu Phương Lê cũng đã có bài đăng bức xúc về việc chị gái của Hồ Văn Cường có cuộc sống chật vật, khó khăn kiếm từng đồng trang trải cho cuộc sống. Tuy nhiên mới chiều ngày 14/6, nam ca sĩ đã lên tiếng bác bỏ những thông tin liên quan đến việc chị gái lượm ve chai. Hiện tại CĐM đang vô cùng hoang mang trước những thông tin đa chiều về mối quan hệ của Phi Nhung và cậu con nuôi.

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Sau khi ồn ào giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường nổ ra, nhiều người nổi tiếng đã lên tiếng về vụ việc này. Mới đây, hoa hậu Phương Lê đã livestream chỉ trích giọng ca hải ngoại nói xạo và cho rằng không nên làm ca sĩ nữa.

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