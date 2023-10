Hoa hậu Hòa bình 2017 thẳng thừng tố Phi Nhung xạo: 'Chị nói không biết tiền, nhưng chị lại mở nhà hàng. Dẹp đi, đừng đi hát nữa'

Theo đó, cô cho rằng "bà mẹ nhiều con" đang tìm lý do để che đậy hành động giữ tiền cát xê của nam ca sĩ trong suốt hơn 5 năm qua. Bên cạnh đó, nàng hậu cũng cho rằng Phi Nhung còn 1 cái xạo nữa khi mạnh miệng nói ca sĩ mà để ý chuyện tiền bạc thì không thể có cảm xúc. Cô gay gắt: "Chị bảo, nghĩ tới tiền thì chị không còn bay bổng trong chuyện hát nữa. OK, chị không cần tiền nhưng chị mở nhà hàng cũng điên đầu rồi, hành, tỏi, ớt, bột ngọt, rau củ, thuế, nhân viên… bao nhiêu tiền một ký cũng đủ làm não chị nhũn luôn. Vậy tại sao chị hát được?

Cho dù chị có mướn 100 quản lý đi nữa nhưng nhà hàng của chị, trách nhiệm của chị. Chị Phi Nhung nói rất xạo. Mới đầu, thấy thương nhưng sau này, chị xạo quá. Giữ tiền mà nhức đầu không hát được. Sao chị xạo vậy chị?".

Phi Nhung có 2 nhà hàng bán đồ chay có tiếng ở quận 1 và quận 5 - Ảnh: Internet

Cũng trong buổi livestream, nàng hậu tỏ ra rất không bằng lòng khi cho rằng ngọn ngành câu chuyện đều do 1 tay Phi Nhung sắp đặt với thái độ rất xạo sự. Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 thẳng thắn nói giọng ca hải ngoại nên nghỉ đi hát vì "trình độ không bằng thái độ". Cô nói: "Xạo vừa thôi, đầu hai thứ tóc, có con, sắp có con rể rồi, nói chuyện với khán giả, những người bỏ tiền ra mua vé coi mình hát, mà mình xạo như vậy thì có xứng đáng hay không. Dẹp đi, đừng hát nữa. Trình độ không bằng thái độ nhé ca sĩ Phi Nhung".

Hiện vụ việc ồn ào của Phi Nhung và Hồ Văn Cường vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mặc dù xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều song vẫn có nhiều người đang đứng về phía giọng ca nhí và cho rằng, ca sĩ Phi Nhung đã cư xử có lỗi với gia đình Quán quân The Voice Kids mùa đầu tiên nhưng vẫn "lý do lý trấu" quanh co để phản bác mọi cáo buộc.