Hoa hậu Hòa bình 2017 thẳng thừng tố Phi Nhung xạo: 'Chị nói không biết tiền, nhưng chị lại mở nhà hàng. Dẹp đi, đừng đi hát nữa'

Sau khi ồn ào giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường nổ ra, nhiều người nổi tiếng đã lên tiếng về vụ việc này. Mới đây, hoa hậu Phương Lê đã livestream chỉ trích giọng ca hải ngoại nói xạo và cho rằng không nên làm ca sĩ nữa.

Thời gian gần đây, những ồn ào xung quanh mối quan hệ của Phi Nhung và Hồ Văn Cường nhận về sự quan tâm của đông đảo công chúng. Nhiều tin đồn như giữ tiền cát xê suốt 5 năm, đối xử thậm tệ với con nuôi hay chèn ép bóc lột sức lao động nam ca sĩ... khiến Phi Nhung đứng trước loạt chỉ trích của CĐM. Sau khi lên tiếng về hình ảnh chị ruột Hồ Văn Cường chật vật kiếm sống qua này dù em trai đã nổi tiếng, hoa hậu Phương Lê lại tiếp tục có 1 buổi livestream để bày tỏ quan điểm về mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" của cặp mẹ con bolero. Hoa hậu đại gia tiếp tục có màn livestream về Phi Nhung và cho rằng nữ ca sĩ quá xạo - Ảnh chụp màn hình Xuyên suốt buổi phát trực tiếp, Phương Lê không ngần ngại bày tỏ thái độ chỉ trích ca sĩ Phi Nhung trong câu chuyện này. Nàng hậu nhiều lần nói giọng ca hải ngoại xạo khi nói không biết con kiếm được bao nhiêu tiền trong 5 năm vừa qua. Không những thế, Phương Lê còn bày tỏ thái độ gay gắt khi Phi Nhung quan niệm ca sĩ mà nghĩ đến tiền bạc thì không thể biểu diễn bay bổng được.

Phi Nhung cùng con trai nuôi chia sẻ với báo chí về cát xê của Hồ Văn Cường và thừa nhận quản lý mới là người giữ tiền - Ảnh chụp màn hình Liên quan đến việc Phi Nhung thừa nhận bản thân không hề biết tiền cát xê của con cũng như của chính mình, nàng hậu cho rằng: "Nói tiền của Hồ Văn Cường là quản lý giữ, Phi Nhung không biết một đồng nào. Đó là lời nói dối vô cảm. Không thể không biết được. Chị lớn tuổi rồi, nói chuyện phải đúng. Khán giả bỏ tiền ra mua vé coi chị hát, vì tài năng của chị chứ đâu phải người ta ngu nên đừng bao giờ chị nói, Hồ Văn Cường làm ra tiền 5 năm nay được bao nhiêu, chị không biết. Cái đó là chị nói xạo đó. Chị nói quản lý giữ tiền, chị làm ra bao nhiêu cũng không biết. Cái đó càng xạo nữa. Làm gì mà chị không biết tiền chị bao nhiêu". Theo đó, cô cho rằng "bà mẹ nhiều con" đang tìm lý do để che đậy hành động giữ tiền cát xê của nam ca sĩ trong suốt hơn 5 năm qua. Bên cạnh đó, nàng hậu cũng cho rằng Phi Nhung còn 1 cái xạo nữa khi mạnh miệng nói ca sĩ mà để ý chuyện tiền bạc thì không thể có cảm xúc. Cô gay gắt: "Chị bảo, nghĩ tới tiền thì chị không còn bay bổng trong chuyện hát nữa. OK, chị không cần tiền nhưng chị mở nhà hàng cũng điên đầu rồi, hành, tỏi, ớt, bột ngọt, rau củ, thuế, nhân viên… bao nhiêu tiền một ký cũng đủ làm não chị nhũn luôn. Vậy tại sao chị hát được?

Cho dù chị có mướn 100 quản lý đi nữa nhưng nhà hàng của chị, trách nhiệm của chị. Chị Phi Nhung nói rất xạo. Mới đầu, thấy thương nhưng sau này, chị xạo quá. Giữ tiền mà nhức đầu không hát được. Sao chị xạo vậy chị?". Phi Nhung có 2 nhà hàng bán đồ chay có tiếng ở quận 1 và quận 5 - Ảnh: Internet Cũng trong buổi livestream, nàng hậu tỏ ra rất không bằng lòng khi cho rằng ngọn ngành câu chuyện đều do 1 tay Phi Nhung sắp đặt với thái độ rất xạo sự. Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 thẳng thắn nói giọng ca hải ngoại nên nghỉ đi hát vì "trình độ không bằng thái độ". Cô nói: "Xạo vừa thôi, đầu hai thứ tóc, có con, sắp có con rể rồi, nói chuyện với khán giả, những người bỏ tiền ra mua vé coi mình hát, mà mình xạo như vậy thì có xứng đáng hay không. Dẹp đi, đừng hát nữa. Trình độ không bằng thái độ nhé ca sĩ Phi Nhung". Hiện vụ việc ồn ào của Phi Nhung và Hồ Văn Cường vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mặc dù xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều song vẫn có nhiều người đang đứng về phía giọng ca nhí và cho rằng, ca sĩ Phi Nhung đã cư xử có lỗi với gia đình Quán quân The Voice Kids mùa đầu tiên nhưng vẫn "lý do lý trấu" quanh co để phản bác mọi cáo buộc.

Hoa hậu Phương Lê: 'Hồ Văn Cường là một tài năng, 5 năm nếu không có được 5 tỷ thì lỗi của Phi Nhung' Sau khi đọc được nhiều bài báo phản ánh cuộc sống cơ cực của chị gái Hồ Văn Cường dù em trai đã nổi tiếng và đi hát nhiều nơi, hoa hậu Phương Lê đã lên tiếng cho rằng Phi Nhung quá tệ và nghi ngờ lời xin lỗi của nam ca sĩ và gia đình được sắp đặt.

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