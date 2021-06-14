Nóng: Hồ Văn Cường bất ngờ phản bác việc chị ruột đi lượm ve chai

Hậu trường 14/06/2021 17:36

Sau loạt bài báo nói về cuộc sống cơ cực của chị gái ruột Hồ Văn Cường, nam ca sĩ đã lên tiếng và xác nhận chị gái không hề đi lượm ve chai.

Thời gian gần đây, cuộc sống và mối quan hệ của Phi Nhung và Hồ Văn Cường khiến dư luận quan tâm, bàn tán sôi nổi. Mặc dù đã nhiều lần lên tiếng đính chính mọi cáo cuộc chèn ép, ăn chặn tiền cát xê nhưng CĐM vẫn không ngừng chỉ trích Phi Nhung khi có những thông tin liên quan đến cuộc sống của các thành viên trong gia đình Hồ Văn Cường. Mới đây, nhiều bài báo nói về hoàn cảnh cơ cực, chật vật kiếm sống của chị gái nam ca sĩ khiến nhiều người ngỡ ngàng vì quá khó khăn, vất vả dù em trai đã thành danh. 

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Chị gái Hồ Văn Cường sinh sống và làm thuê nhiều công việc ở Tiền Giang - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cách đây ít phút, giọng ca nhí đã lên tiếng phản bác thông tin chị gái đi lượm ve chai và thông báo đã liên lạc với chị. 

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Hồ Văn Cường cho biết chị gái không đi lượm ve chai như nhiều người đồn thổi - Ảnh chụp màn hình

Nam ca sĩ cho biết, sau khi liên lạc, chị ruột đã khẳng định không hề nói đi lượm ve chai để kiếm sống. Giọng ca sinh năm 2003 còn cho biết hiện tại, bản thân đang rất áp lực chuyện học hành và thi cử nên mong mọi chuyện dừng tại đây để có thời gian tập trung. 

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Nhiều bình luận ủng hộ, động viên Hồ Văn Cường - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài đăng của giọng ca nhí, nhiều người tỏ ra thương cho cậu bé khi vừa phải chịu áp lực học tập, vừa bị đè nén bởi áp lực dư luận. Mặc dù đã để lại nhiều lời động viên Cường, nhưng cũng không ít CĐM bày tỏ thái độ nghi hoặc trước độ chính xác của bài viết vì cho rằng Hồ Văn Cường đang bị ép đăng bài. 

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Sau khi đọc được nhiều bài báo phản ánh cuộc sống cơ cực của chị gái Hồ Văn Cường dù em trai đã nổi tiếng và đi hát nhiều nơi, hoa hậu Phương Lê đã lên tiếng cho rằng Phi Nhung quá tệ và nghi ngờ lời xin lỗi của nam ca sĩ và gia đình được sắp đặt.

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