Hot mom bàn về ồn ào Phi Nhung và Hồ Văn Cường: 'Người lớn phải nghĩ đứa trẻ có chịu đựng nổi cú sốc không khi bị cả nước lôi ra bàn tán xôn xao'

Hot mom Nguyễn Thị Thu đã có những chia sẻ cá nhân về ồn ào gần đây giữa Hồ Văn Cường và Phi Nhung, đồng thời nhấn mạnh cậu bé 18 tuổi đang phải hứng chịu sự mổ xẻ không thương tiếc của dư luận.
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Trong những ngày gần đây, mọi sư quan tâm của dư luận đều đổ dồn về mối quan hệ của Phi Nhung và Hồ Văn Cường. Hàng loạt những lời cáo buộc về việc giữ tiền cát xê, chèn ép đến mức con nuôi muốn "bỏ chạy" của Phi Nhung khiến cho nữ ca sĩ rơi vào vòng xoáy đả kích của dư luận. Đứng trước những làn sóng chỉ trích của CĐM, Hồ Văn Cường nhiều lần lên tiếng xin lỗi, thậm chí phải đính chính mọi thông tin tiêu cực về mẹ nuôi với mong muốn mọi chuyện được chấm dứt để chuyên tâm học hành. Thế nhưng, trước hành động của nam ca sĩ, nhiều nghi vấn lại nổ ra cho rằng có người sai khiến, giật dây.
Liên quan đến ồn ào của 2 mẹ con ca sĩ bolero, hot mom Nguyễn Thị Thu cũng có 1 bài đăng khá dài trên trang cá nhân để bày tỏ quan điểm về vấn đề này.
Theo người mẹ này, 1 đứa trẻ nổi tiếng từ nhỏ, nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng luôn là con dao hai lưỡi. Cô nhận định, Hồ Văn Cường sẽ không được cộng đồng mạng quan tâm đến như vậy nếu như câu chuyện riêng của em và mẹ nuôi Phi Nhung không bị tung lên mạng. Tuy nhiên, được đông đảo cCĐM quan tâm chú ý như nam ca sĩ lại không hề "dễ thở" chút nào. Cô viết: "Sự tò mò của dư luận như liều doping để các báo tích cực mổ xẻ, viết bài, đưa ra những âm mưu, giả thuyết....mà trong đó không biết bao nhiêu phần là sự thật. Có rất rất ít những đứa trẻ nổi tiếng từ sớm vượt qua được những khắc nghiệt của hào quang và sự quan tâm quá mức của dư luận để toả sáng khi trưởng thành".
Đối với vấn đề tiền cát xê và cuộc sống của gia đình giọng ca nhí, hot mom chia sẻ quan điểm, bản thân không bình luận nhiều vì không phải người trong cuộc nên không thể đánh giá được điều gì. Tuy nhiên, điều khiến cô bận tâm và bức xúc chính là thái độ của người lớn trong vụ ồn ào này. Nguyễn Thu khẳng định, việc mà người lớn phải làm là tránh để Cường bị đưa lên báo chí khai thác một cách tàn nhẫn. Trong khi đó, trên thực tế, cả Phi Nhung, cả quản lí, cả dư luận đều đang để một đứa trẻ bị bêu rếu, bị đưa ra mũi rìu dư luận để bàn tán. Cô viết: "Lẽ ra người lớn phải là người nghĩ đến đứa trẻ, nghĩ đến việc nó có chịu đựng nổi những cú sốc tinh thần ấy hay không khi bị dư luận cả nước lôi ra bàn tán xôn xao: Người thì thương hại, người thì chê bai...".
Hot mom còn đưa ra hàng loạt dẫn chứng về các ngôi sao nổi tiếng từ nhỏ trên thế giới nhưng thiếu đi sự bảo bọc và quan tâm đúng cách của người lớn. Cô nhấn mạnh việc những tài năng như Justin Bieber hay cô bé Suli xinh đẹp của Hàn Quốc đều là một phần nạn nhân của việc bị dư luận quan tâm quá mức đến đời tư khi ở tuổi teen mà thiếu đi bàn tay che chở và chăm sóc của người lớn, những người thân yêu ở cạnh mình.
Bên cạnh đó, khi nhắc tới vai trò của bố mẹ ruột Hồ Văn Cường trong câu chuyện này, Nguyễn Thị Thu chia sẻ: "Nếu bố mẹ Cường có nền tảng hiểu biết tốt, có thể tự làm quản lí cho sự nghiệp và hỗ trợ em thì câu chuyện sẽ khác rất nhiều. Đấy cũng là một điều mình thấy tiếc cho em, có lẽ đã chọn con đường sai khi quá dựa dẫm vào mẹ nuôi Phi Nhung". Được biết bố mẹ ruột của nam ca sĩ đều làm thuê nhưng là người hiền lành, thậm chí có đôi ba phần nhút nhát nên việc đứng ra quản lý và hỗ trợ con đường nghệ thuật cho con trai là điểu không thể.
Cuối bài đăng, hot mom còn khẳng định vai trò của bố mẹ là vô cùng quan trọng đối cuộc đời con. Sự định hướng của cha mẹ để đưa ra tầm nhìn để tham khảo là một điều cần thiết và ảnh hưởng đến những bước đi sau này của con trẻ.
Bên dưới bài đăng của cô, nhiều người đã để lại bình luận ủng hộ quan điểm của hot mom, đồng thời cũng khẳng định Phi Nhung chưa làm tròn vai trò người mẹ dù là với con nuôi trong trường hợp này, khi đã đẩy con ra cho dư luận xâu xé. Hiện tại ồn ào của giọng ca hải ngoại và cậu con nuôi vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo CĐM, khi mà ngày càng có nhiều vấn đề phát sinh hơn.
Nguyên văn bài đăng của hot mom Nguyễn Thị Thu:
"Những ngày qua mình có theo dõi một vài bài báo về câu chuyện em Hồ Văn Cường và mẹ nuôi Phi Nhung, có khá nhiều điều mình thấy đáng tiếc cho Cường.
Một đứa trẻ nổi tiếng từ nhỏ, nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng luôn là con dao hai lưỡi.
Có rất rất ít những đứa trẻ nổi tiếng từ sớm vượt qua được những khắc nghiệt của hào quang và sự quan tâm quá mức của dư luận để toả sáng khi trưởng thành.
Hồ Văn Cường có lẽ sẽ không được cộng đồng mạng quan tâm (và đa phần là tò mò) đến như vậy nếu như câu chuyện riêng của em và mẹ nuôi Phi Nhung không bị tung lên mạng.
Sự tò mò của dư luận như liều doping để các báo tích cực mổ xẻ, viết bài, đưa ra những âm mưu, giả thuyết....mà trong đó không biết bao nhiêu phần là sự thật.
Mình không muốn nói về chuyện Phi Nhung đối xử với Cường hay bố mẹ Cường như nào, và ngược lại chuyện cát xê của Cường bị giữ, ngôi nhà bị bỏ hoang...vì chúng ta không phải người trong cuộc nên không thể đánh giá được điều gì. Mình chỉ đánh giá duy nhất ở đây là cái tệ của người lớn (cả Phi Nhung, cả quản lí, cả dư luận, cả báo chí) đó là để một đứa trẻ bị bêu rếu, bị đưa ra mũi rìu dư luận để bàn tán. Việc họ phải làm là tránh để Cường bị đưa lên báo chí khai thác một cách tàn nhẫn như vậy.
Lẽ ra người lớn phải là người nghĩ đến đứa trẻ, nghĩ đến việc nó có chịu đựng nổi những cú sốc tinh thần ấy hay không khi bị dư luận cả nước lôi ra bàn tán xôn xao: Người thì thương hại, người thì chê bai...Mình nghĩ rằng tuổi teen là tuổi dễ nổi loạn, dễ bồng bột, và cũng dễ đổ vỡ lắm.
Hãy thử nhìn những tấm gương các ngôi sao thế giới tuổi teen như Justin Bieber hay cô bé Suli xinh đẹp của Hàn Quốc mà xem, họ cũng là một phần nạn nhân của việc bị quan tâm quá mức đến đời tư khi ở tuổi teen mà thiếu đi bàn tay che chở và chăm sóc của người lớn, những người thân yêu ở cạnh mình.
Bố mẹ đẻ của Cường có lẽ không có nhiều hiểu biết về mạng xã hội và giới showbiz. Nhưng mẹ nuôi Phi Nhung chắc chắn phải hiểu sự đáng sợ đó, để mà bảo vệ Cường trước những thông tin khai thác từ cộng đồng mạng. Còn nếu như Cường cố tình để báo chí khai thác mà Phi Nhung cố ngăn cản cũng không được thì lại là câu chuyện khác rồi. (Chính Phi Nhung đã post lên facebook tố Cường là lười biếng, mắc bệnh ngôi sao... hồi cuối năm ngoái nữa thì quá tệ).
Mình chỉ thấy ở câu chuyện này là sự ích kỉ của người lớn, và đứa trẻ đã không thực sự được quan tâm đúng cách, không được bao bọc và che chở một cách cần thiết trước những sóng gió của dư luận.
Mình cũng mong báo chí hãy ngừng khai thác câu chuyện về Cường và gia đình em để câu view. Hãy để cho em ấy và gia đình một con đường sống. Sống một cách hạnh phúc và bình yên. Nổi tiếng theo một cách tích cực.
Nếu bố mẹ Cường có nền tảng hiểu biết tốt, có thể tự làm quản lí cho sự nghiệp và hỗ trợ em thì câu chuyện sẽ khác rất nhiều. Đấy cũng là một điều mình thấy tiếc cho em, có lẽ đã chọn con đường sai khi quá dựa dẫm vào mẹ nuôi Phi Nhung chăng.
Câu chuyện làm mình nhớ đến trường hợp về người được mệnh danh có IQ cao nhất nước Mỹ (trong cuốn “Những kẻ xuất chúng” có kể), chỉ vì anh sinh ra thiếu một bước đệm là sự quan tâm và hiểu biết của bố mẹ nên đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội thay đổi cuộc đời mình, cuối cùng chỉ là một người rất bình thường và bị lãng phí tài năng.
Vai trò của bố mẹ vô cùng quan trọng đối cuộc đời con. Sự định hướng của cha mẹ để đưa ra tầm nhìn cho con tham khảo là một điều cực kì quan trọng".