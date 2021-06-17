Hoa hậu Thu Hoài 'bóc mẽ' một nhân vật lên mạng chửi 'tào lao', CĐM réo tên 'kẻ thù 200 tỷ' của Phi Nhung

Hậu trường 17/06/2021 08:17

Sau hàng loạt những bài đăng, livestream chỉ trích Phi Nhung, hoa hậu Phương Lê bất ngờ bị réo tên khi CĐM thấy nàng hậu Thu Hoài đăng đàn đá đểu 1 nhân vật nhờ dính dáng thị phi mà buôn bán đắt như "tôm tươi".

Trong suốt những ngày qua, scandal của Phi Nhung gây chấn động showbiz Việt. Từ 1 nữ ca sĩ có tiếng chăm làm từ thiện, nhận nhiều con nuôi để giúp đỡ các em, Phi Nhung bỗng bị các cáo buộc ăn chặn tiền cát xê, chèn ép, bóc lột con nuôi Hồ Văn Cường. Giữa sóng gió thị phi của giọng ca hải ngoại, hoa hậu Phương Lê đã liên tiếp đăng bài, livestream chỉ trích. Nàng hậu không tiếc lời nói Phi Nhung "xạo" toàn tập, không có lương tâm, không thật lòng... và liên tục yêu cầu nữ ca sĩ hoàn trả tiền cho giọng ca nhí. 

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Nàng hậu Hòa Bình đăng bài, livestream chỉ trích giọng ca Bông điên điển không tiếc lời - Ảnh chụp màn hình

Sau hàng loạt động thái của Phương Lê, hoa hậu doanh nhân Thu Hoài mới đây đã đăng bài khiến nhiều người liên tưởng đến nàng hậu Hòa bình: "Ủa, cứ thấy người ta chửi ai mình chửi theo là bán được hàng hả mọi người? Đơn giản vậy mà lâu nay mình không biết. Mọi người cho ý kiến sớm, nếu được mình soạn văn chửi cho nó văng hết mấy cái bến xe toàn quốc coi. Nhưng hứa không được đánh giá mình nha". 

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Bài đăng mang tính cà khịa của hoa hậu Thu Hoài - Ảnh chụp màn hình

Ngay lập tức, bài đăng của Thu Hoài đã khiến nhiều người liên tưởng tới hoa hậu Phương Lê vì trong suốt những ngày gần đây cô là người rất "gắt" trong việc chỉ trích Phi Nhung. Thậm chí một số cư dân mạng còn chụp màn hình bài đăng của Thu Hoài và bình luận trên trang cá nhân của nàng hậu Hòa Bình. Tuy nhiên chính chủ vẫn im lặng. 

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1 cư dân mạng đã để lại bình luận ảnh chụp màn hình bài đăng của Thu Hoài trên trang cá nhân của Phương Lê - Ảnh chụp màn hình
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Bên dưới bài đăng của Thu Hoài, nhiều người tỏ ra khó chịu với cách nói chuyện trong livestream của Phương Lê - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù không chỉ đích danh hoa hậu Phương Lê, nhưng từng câu từng chữ trong bài đăng của Thu Hoài khiến cho CĐM nhớ tới ồn ào Phương Lê đả kích Phi Nhung. Hiện tại nhiều người vẫn đang chờ người trong cuộc lên tiếng rõ thực hư về màn nghi vấn đá xéo này. 

Sau 7749 câu phân tích cái sai trong vụ Hồ Văn Cường, Hoa hậu Phương Lê khẳng định: 'Phi Nhung đang bị quả báo'

Sau 7749 câu phân tích cái sai trong vụ Hồ Văn Cường, Hoa hậu Phương Lê khẳng định: 'Phi Nhung đang bị quả báo'

Trong 1 livestream mới đây, hoa hậu Hòa bình 2017 Phương Lê đã có những màn chỉ trích Phi Nhung rất gay gắt. Nàng hậu còn đưa chuyện nữ ca sĩ từng đưa Hồ Văn Cường lên MXH cho CĐM "dạy dỗ" hồi Tết để chứng minh hiện tại Phi Nhung đang bị "quả báo".

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