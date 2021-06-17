Trong suốt những ngày qua, scandal của Phi Nhung gây chấn động showbiz Việt. Từ 1 nữ ca sĩ có tiếng chăm làm từ thiện, nhận nhiều con nuôi để giúp đỡ các em, Phi Nhung bỗng bị các cáo buộc ăn chặn tiền cát xê, chèn ép, bóc lột con nuôi Hồ Văn Cường. Giữa sóng gió thị phi của giọng ca hải ngoại, hoa hậu Phương Lê đã liên tiếp đăng bài, livestream chỉ trích. Nàng hậu không tiếc lời nói Phi Nhung "xạo" toàn tập, không có lương tâm, không thật lòng... và liên tục yêu cầu nữ ca sĩ hoàn trả tiền cho giọng ca nhí.

Nàng hậu Hòa Bình đăng bài, livestream chỉ trích giọng ca Bông điên điển không tiếc lời - Ảnh chụp màn hình

Sau hàng loạt động thái của Phương Lê, hoa hậu doanh nhân Thu Hoài mới đây đã đăng bài khiến nhiều người liên tưởng đến nàng hậu Hòa bình: "Ủa, cứ thấy người ta chửi ai mình chửi theo là bán được hàng hả mọi người? Đơn giản vậy mà lâu nay mình không biết. Mọi người cho ý kiến sớm, nếu được mình soạn văn chửi cho nó văng hết mấy cái bến xe toàn quốc coi. Nhưng hứa không được đánh giá mình nha".