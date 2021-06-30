Quản lý của Phi Nhung khẳng định Hồ Văn Cường có biết về tiền cát xê, con số thực 'nhiều lắm'?

Hậu trường 30/06/2021 09:01

Sau nhiều thông tin về việc Hồ Văn Cường đi hát 5 năm nhưng không hề biết tiền cát xê được bao nhiêu khiến dư luận dậy sóng chỉ trích Phi Nhung, CĐM bất ngờ đào lại phát ngôn của quản lý Diễm Phạm với nội dung trái ngược hoàn toàn.

Hơn 1 tháng trở lại đây, sự quan tâm của dư luận liên tục đổ dồn về mối quan hệ của Phi Nhung và Hồ Văn Cường. Hàng loạt những lời cáo buộc về việc giữ tiền cát xê, chèn ép đến mức con nuôi muốn "bỏ chạy" của Phi Nhung khiến cho nữ ca sĩ rơi vào vòng xoáy đả kích của dư luận. Đứng trước những làn sóng chỉ trích của CĐM, Hồ Văn Cường nhiều lần lên tiếng xin lỗi, thậm chí phải đính chính mọi thông tin tiêu cực về mẹ nuôi với mong muốn mọi chuyện được chấm dứt để chuyên tâm học hành. Bên cạnh đó, Phi Nhung cũng liên tục đăng tải trạng tải trạng thái về cuộc sống đời thường khiến CĐM cho rằng nữ ca sĩ đang muốn "dẹp yên" dư luận. 

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Phi Nhung và con trai nuôi nhiều lần lên tiếng đính chính và phủ nhận mọi tin đồn về việc ăn chặn tiền cát xê - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên mới đây, cư dân mạng bất ngờ "đào" lại phát ngôn của quản lý Diễm Phạm về vấn đề tiền cát xê. Cụ thể, trong 1 cuộc phỏng vấn với báo Phụ Nữ TP.HCM, bà Diễm Phạm đã có câu trả lời rất thản nhiên khi được hỏi về số tiền cụ thể Cường đang có rằng: "Tiền nhiều lắm, đừng lo!'.

Bên cạnh đó, phản bác lại thông tin Hồ Văn Cường không biết gì về tiền cát xê, vị này nói: "Tôi có cho biết chứ. Lâu lâu tôi thông báo cho Cường. Nhưng hiện tại, Cường đang nghe đầu kia đầu nọ rồi bị lung lay". Diễm Phạm nhấn mạnh việc bất kể công ty nào cũng có kế toán chịu trách nhiệm tính toán, thống kê nên không có chuyện giấu nhẹm hay ăn chặn tiền đi diễn của ca sĩ như lời CĐM đồn thổi. 

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Phi Nhung từng lên tiếng khẳng định tiền cát xê của 2 mẹ con do quản lý giữ - Ảnh: Internet

Chia sẻ thêm về tính cách của giọng ca nhí, quản lý cũng khẳng định cậu bé có một số biểu hiện mắc bệnh ngôi sao đúng như những lời Phi Nhung từng đăng tải trên MXH hồi trước Tết. Vị này cho biết: "Cường học về chỉ biết nằm trong phòng, có khi nằm 24/24 mà không làm gì. Chị Nhung có đợt tức quá phải la lên, thế là Cường giận". 

Sau hơn 2 tuần im ắng, những phát ngôn của vị quản lý này vô tình khiến CĐM đặt ra nhiều nghi vấn về ồn ào trước đó. Chỉ một câu chuyện nhưng có quá nhiều luồng ý kiến trái chiều khiến dư luận hoang mang vì khó lòng phân biệt được đúng sai, thật giả. 

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