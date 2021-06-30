Quản lý của Phi Nhung khẳng định Hồ Văn Cường có biết về tiền cát xê, con số thực 'nhiều lắm'?

Hơn 1 tháng trở lại đây, sự quan tâm của dư luận liên tục đổ dồn về mối quan hệ của Phi Nhung và Hồ Văn Cường. Hàng loạt những lời cáo buộc về việc giữ tiền cát xê, chèn ép đến mức con nuôi muốn "bỏ chạy" của Phi Nhung khiến cho nữ ca sĩ rơi vào vòng xoáy đả kích của dư luận. Đứng trước những làn sóng chỉ trích của CĐM, Hồ Văn Cường nhiều lần lên tiếng xin lỗi, thậm chí phải đính chính mọi thông tin tiêu cực về mẹ nuôi với mong muốn mọi chuyện được chấm dứt để chuyên tâm học hành. Bên cạnh đó, Phi Nhung cũng liên tục đăng tải trạng tải trạng thái về cuộc sống đời thường khiến CĐM cho rằng nữ ca sĩ đang muốn "dẹp yên" dư luận.

Phi Nhung và con trai nuôi nhiều lần lên tiếng đính chính và phủ nhận mọi tin đồn về việc ăn chặn tiền cát xê - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên mới đây, cư dân mạng bất ngờ "đào" lại phát ngôn của quản lý Diễm Phạm về vấn đề tiền cát xê. Cụ thể, trong 1 cuộc phỏng vấn với báo Phụ Nữ TP.HCM, bà Diễm Phạm đã có câu trả lời rất thản nhiên khi được hỏi về số tiền cụ thể Cường đang có rằng: "Tiền nhiều lắm, đừng lo!'.