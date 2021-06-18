Thắng Việt Nam Idol Kids sau Hồ Văn Cường 1 năm, cậu bé này đã tuyên bố muốn tự chủ tài chính ở tuổi 15

Chương trình chính thức ra mắt khán giả vào năm 2016. Ở mùa đầu tiên cậu bé nghèo Hồ Văn Cường đã giành được ngôi vị quán quân. Sau đó 1 năm, ngôi vị quán quân cũng gọi tên Thiên Khôi với giọng hát ngọt ngào, trong trẻo.

Sau sự việc ồn ào của Hồ Văn Cường và mẹ nuôi Phi Nhung, khán giả bất ngờ nhận ra sự khác biệt và đối lập hoàn toàn trong cuộc sống của 2 quán quân bước ra từ cuộc thi Việt Nam Idol Kids.

Sau khi đăng quang, Hồ Văn Cường được Phi Nhung nhận nuôi và hướng dẫn cũng như định hướng trên con đường ca hát. Giọng ca nhí được mẹ nuôi hướng tới việc chú tâm vào việc đi học và chỉ đi diễn vào những dịp cuối tuần hoặc ngày lễ. Khoảng thời gian 5 năm sống với mẹ nuôi, khán giả dễ dàng nhận thấy cậu bé đen nhẻm, nhỏ nhắn năm nào đã có gu thời trang sành điệu và biết cách chăm chút vẻ bề ngoài hơn. Bên cạnh đó, khả năng trình diễn trên sân khấu cũng ngày càng tiến bộ.

2 cái tên, 2 cá tính, theo đuổi 2 dòng nhạc khác nhau nhưng cùng có chung 1 xuất phát điểm. Tuy nhiên sau nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí , cả 2 lại có cuộc sống và tiến trình phát triển hoàn toàn khác biệt.

Cậu bé nhút nhát đến từ Gò Công - Tiền Giang đăng quang bằng giọng hát bolero trữ tình, ngọt ngào - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, thời gian gần đây, cậu bé vướng phải nhiều ồn ào liên quan đến mối quan hệ với mẹ nuôi. Lúc này, khán giả mới ngỡ ngàng nhận ra sau 5 năm đi hát giọng ca nhí vẫn mơ màng và không nắm được số tiền cát xê của bản thân. Nhiều người còn xót xa khi chứng kiến ngôi nhà ọp ẹp của gia đình Hồ Văn Cường của 5 năm trước đến giờ vẫn y nguyên, thậm chí còn xuống cấp hơn nhiều. Bên cạnh đó, nhiều người còn soi lại nhiều khoảnh khắc nam ca sĩ phụ dọn dẹp, bưng bê, rửa bát ở quán chay nhà Phi Nhung.

Hồ Văn Cường 'lột xác' sau 5 năm nhưng cuộc sống của gia đình vẫn chưa thể khấm khá - Ảnh: Internet

Có thể thấy, thời gian này, cái tên Hồ Văn Cường trở nên vô cùng hot, nhưng chuyện mà mọi người quan tâm, bàn tán không phải là giọng hát, tài năng mà chính là ồn ào đời tư của cậu bé chưa tròn 18 tuổi. Nhiều lần lên tiếng xin lỗi mẹ nuôi, xin lỗi CĐM chỉ để mong dư luận thôi "xâu xé", Hồ Văn Cường khiến khán giả thấy đáng thương hơn đáng trách.

Giọng ca gốc Tiền Giang quay clip xin lỗi - Ảnh chụp màn hình

Trái ngược với Hồ Văn Cường, quán quân năm 2017 có 1 cuộc sống tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt, cậu bé với biệt danh "nhóc Maika" ngày nào giờ đã trưởng thành và có định hướng riêng cho con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Cậu bé từng nhận học bổng ngành sản xuất và biểu diễn của nhạc sĩ Đức Trí. Đến nay, ngoài ca hát, cậu bé còn sáng tác nhạc, chơi piano, guitar và tham gia diễn xuất cho nhiều MV ca nhạc...

Thiên Khôi là thí sinh của đội HLV Văn Mai Hương - Ảnh: Internet

Hiện tại, cậu bé đang học lớp 11 tại một trường quốc tế ở TP.HCM. Mặc dù không còn giữ mái tóc thương hiệu năm nào, nhưng Thiên Khôi vẫn khiến khán giả nhớ mặt qua những ca khúc và MV cùng các ca sĩ nổi tiếng như Justatee, Juun Đăng Dũng... Những dự án âm nhạc riêng của cậu bé cũng đạt được hiệu quả truyền thông tương đối tốt.

Thiên Khôi sở hữu vẻ ngoài đáng yêu đang ngày càng trưởng thành - Ảnh: Internet

Trong nhiều lần chia sẻ với truyền thông, cậu bé khẳng định đã có thể tự chủ kinh tế và đầu tư cho con đường nghệ thuật. Thiên Khôi cũng thẳng thắn tuyên bố bản thân không muốn dựa dẫm vào gia đình nhiều mà muốn tự mình hoàn thiện ước mơ âm nhạc.

Cậu bé Maika năm nào đã dần thay đổi phong cách, lần hợp tác mới đây giữa cậu và ca sĩ Juun Đăng Dũng khiến nhiều người thích thú - Ảnh: Internet

Mặc dù cùng đi lên từ cái nôi Việt Nam Idol Kids, nhưng trải qua gần 5 năm hoạt động nghệ thuật, cuộc sống của 2 quán quân hoàn toàn khác biệt. Dù vậy khán giả vẫn luôn hy vọng mỗi người sẽ thành công với định hướng đã chọn, để cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam nhiều sản phẩm chất lượng.