Sau khi Phi Nhung mất, diva Hồng Nhung xấu hổ về bản thân, nghẹn ngào bộc bạch: 'Những giọt nước mắt hy vọng không phải là muộn màng'

Hậu trường 28/09/2021 20:47

Trưa ngày 28/9, ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng sau chuỗi ngày chiến đấu với COVID-19 khiến cả giới nghệ thuật đau lòng. Sau khi nghe tin ca sĩ ra đi, diva Hồng Nhung không khỏi đau xót và tiếc thương.

Trưa ngày 28/9, ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng sau chuỗi ngày chiến đấu với COVID-19 khiến cả giới nghệ thuật đau lòng. Cố ca sĩ Phi Nhung hưởng dương 49 tuổi. Bởi sự ra đi đột ngột của Phi Nhung, nhiều nghệ sĩ bàng hoàng và đau lòng nói lời tiễn biệt cố ca sĩ.

Sau khi nghe tin đồng nghiệp mất, nữ ca sĩ Hồng Nhung đăng tải dòng trạng thái thể hiện sự xót xa. Hồng Nhung nhớ lại kỷ niệm đi diễn cùng Phi Nhung và bày tỏ:"Sáng dậy nghe tin ca sĩ Phi Nhung qua đời. Lần cuối cùng tôi gặp chị là trong một show diễn ở Mỹ. Tươi tắn, thân thiện và nhiệt tình là ấn tượng để lại".

ca si phi nhung
Hồng Nhung ngậm ngùi đăng tải những lời tiếc thương cho cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: chụp màn hình

Sau đó, nữ nghệ sĩ bộc bạch thêm: "Trận bể dâu do đại dịch gây ra đã lấy đi bao mạng sống, phủ một không khí hoang tàn nơi nơi, mặc những tiếng kêu khóc thấu trời mây. Vậy mà tối qua, tôi còn cằn nhằn về vài chuyện trong ngày không như ý, rầy la con cái. Giờ tôi rất xấu hổ về bản thân".

ca si phi nhung 2
Diva Hồng Nhung thấy xấu hổ về bản thân khi biết tin Phi Nhung qua đời - Ảnh: Internet

"Tôi nghĩ về Phi Nhung, về những người tôi quen biết, trong hai năm qua đã khuất bên kia núi. Tôi nghe đi nghe lại bài Cát bụi, rồi chuyển qua nghe Như cánh vạc bay. Và tôi khóc. Những giọt nước mắt hy vọng không phải là muộn màng", nữ ca sĩ chia sẻ.

ca si phi nhung 3
Phi Nhung qua đời sau hơn 1 tháng chống chọi Covid-19 - Ảnh: Internet

Bên dưới dòng trạng thái của diva Hồng Nhung, nhiều khán giả, bạn bè, đồng nghiệp đã gửi những lời tiễn biệt cuối cùng của mình trước sự ra đi của Phi Nhung.

Trước đó, nhiều đồng nghiệp thân thiết của Phi Nhung như Trizzie Phương Trinh, Trấn Thành, Việt Hương... đăng tải bài viết buồn tưởng nhớ người bạn quá cố.

Cập nhật Lễ cầu siêu nữ ca sĩ Phi Nhung: Xót xa di ảnh người quá cố, hàng nghìn khán giả tưởng niệm từ xa

Cập nhật Lễ cầu siêu nữ ca sĩ Phi Nhung: Xót xa di ảnh người quá cố, hàng nghìn khán giả tưởng niệm từ xa

Lễ tưởng niệm và cầu siêu nữ ca sĩ Phi Nhung do chùa Giác Ngộ tổ chức trực tuyến sẽ được cập nhật tại đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồng Nhung sao Việt chia buồn ca sĩ Phi Nhung

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 46 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36