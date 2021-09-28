Sau khi Phi Nhung mất, diva Hồng Nhung xấu hổ về bản thân, nghẹn ngào bộc bạch: 'Những giọt nước mắt hy vọng không phải là muộn màng'

Trưa ngày 28/9, ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng sau chuỗi ngày chiến đấu với COVID-19 khiến cả giới nghệ thuật đau lòng. Sau khi nghe tin ca sĩ ra đi, diva Hồng Nhung không khỏi đau xót và tiếc thương.

Trưa ngày 28/9, ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng sau chuỗi ngày chiến đấu với COVID-19 khiến cả giới nghệ thuật đau lòng. Cố ca sĩ Phi Nhung hưởng dương 49 tuổi. Bởi sự ra đi đột ngột của Phi Nhung, nhiều nghệ sĩ bàng hoàng và đau lòng nói lời tiễn biệt cố ca sĩ. Sau khi nghe tin đồng nghiệp mất, nữ ca sĩ Hồng Nhung đăng tải dòng trạng thái thể hiện sự xót xa. Hồng Nhung nhớ lại kỷ niệm đi diễn cùng Phi Nhung và bày tỏ:"Sáng dậy nghe tin ca sĩ Phi Nhung qua đời. Lần cuối cùng tôi gặp chị là trong một show diễn ở Mỹ. Tươi tắn, thân thiện và nhiệt tình là ấn tượng để lại".

Hồng Nhung ngậm ngùi đăng tải những lời tiếc thương cho cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: chụp màn hình Sau đó, nữ nghệ sĩ bộc bạch thêm: "Trận bể dâu do đại dịch gây ra đã lấy đi bao mạng sống, phủ một không khí hoang tàn nơi nơi, mặc những tiếng kêu khóc thấu trời mây. Vậy mà tối qua, tôi còn cằn nhằn về vài chuyện trong ngày không như ý, rầy la con cái. Giờ tôi rất xấu hổ về bản thân". Diva Hồng Nhung thấy xấu hổ về bản thân khi biết tin Phi Nhung qua đời - Ảnh: Internet "Tôi nghĩ về Phi Nhung, về những người tôi quen biết, trong hai năm qua đã khuất bên kia núi. Tôi nghe đi nghe lại bài Cát bụi, rồi chuyển qua nghe Như cánh vạc bay. Và tôi khóc. Những giọt nước mắt hy vọng không phải là muộn màng", nữ ca sĩ chia sẻ.

Phi Nhung qua đời sau hơn 1 tháng chống chọi Covid-19 - Ảnh: Internet Bên dưới dòng trạng thái của diva Hồng Nhung, nhiều khán giả, bạn bè, đồng nghiệp đã gửi những lời tiễn biệt cuối cùng của mình trước sự ra đi của Phi Nhung. Trước đó, nhiều đồng nghiệp thân thiết của Phi Nhung như Trizzie Phương Trinh, Trấn Thành, Việt Hương... đăng tải bài viết buồn tưởng nhớ người bạn quá cố.

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