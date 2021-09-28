Trước khi mất, Phi Nhung từng khẳng định sẽ để lại 'tài sản' này cho tất cả

Hậu trường 28/09/2021 13:40

Trước khi qua đời, Phi Nhung từng nói việc chia tài sản cho các con và khẳng định sẽ để lại thứ này cho tất cả.

Sau thời gian giành giật sự sống với COVID-19, cùng với sự nỗ lực điều trị của y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng ca sĩ Phi Nhung đã không qua khỏi, cô trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11h57 trưa nay. Trước "hung tin" này, nhiều khán giả đã không khỏi xót thương và đau buồn.

Hiện tại, nhiều khán giả còn dành sự quan tâm cho những người con của Phi Nhung. Nữ ca sĩ được biết đến là nghệ sĩ nhận nhiều con nuôi nhất nhì Vbiz với 22 bé. Phi Nhung nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi, cơ nhỡ. Cô từng tâm sự muốn ở một mình để lo cho các con vì không muốn bất hạnh riêng của mình lặp lại với những đứa trẻ khó khăn này. Ngoài ra, Phi Nhung còn có 1 cô con gái ruột nay đã 29 tuổi đang sinh sống và làm việc ở Mỹ. 

ca si phi nhungTrước khi mất, Phi Nhung từng khẳng định sẽ để lại 'tài sản' này cho tất cả - Ảnh 2

Nữ ca sĩ được biết đến là nghệ sĩ nhận nhiều con nuôi nhất nhì Vbiz - Ảnh: FBNV

Trước đây khi được hỏi về việc: "Giữa con ruột với con nuôi, sau này chị có phân định tài sản khi để lại không?". Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi không có tài sản để lại. Trong đầu tôi từ xưa đến giờ chưa từng nghĩ phải để lại tài sản gì cho con tôi. Tôi chỉ để tri thức cho con mình. Tôi làm ra tiền, tôi cho các con đi học. Khi các con ra trường, các con tự đi làm kiếm sống".

Câu trả lời của Phi Nhung khiến ai nấy cũng phải xúc động vì chỉ khi các con có tri thức thì dù ở đâu, hay không có Phi Nhung bên cạnh thì các con cũng có thể tự mình bươn chải, kiếm sống.

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Phi Nhung tham gia một bếp ăn tình thương trước khi nhiễm Covid-19 - Ảnh: FBNV

Trước khi mắc Covid-19, Phi Nhung tham gia vào một số hoạt động thiện nguyên như đóng góp cho quỹ vắc xin, kêu gọi mua máy thở, gửi gạo tới người nghèo, tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương cho người vô gia cư. Nữ ca sĩ mắc Covid-19 vì có tiếp xúc gần với vài ca F0. Vì dương tính với SARS-CoV-2, nữ ca sĩ phải hủy chuyến bay và một show diễn ở Mỹ vào ngày 22/8.

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