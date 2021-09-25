Thu Quỳnh vẫn đẹp 'nhức mắt' từ thời còn 'phèn', thi hoa hậu khiến dân tình trầm trồ

Sao Việt 25/09/2021 18:44

Nữ diễn viên Thu Quỳnh khiến dân tình không khỏi thích thú và trầm trồ khi cô nàng hoài niệm quá khứ đi thi Hoa hậu Việt Nam 2008 của mình.

Thu Quỳnh là một trong những nữ diễn viên khá quen thuộc với khán giả thông qua các bộ phim truyền hình. Cô gây ấn tượng bởi khả năng diễn xuất cùng nét đẹp sắc sảo, duyên dáng. Thời gian qua, cô liên tục nhận được sự yêu quý của khán giả qua vai diễn Thy trong bộ phim ăn khách "Hương vị tình thân". 

Mới đây, Thu Quỳnh bất ngờ khi chia sẻ ảnh kỷ niệm 13 năm trước trên trang cá nhân. Nữ diễn viên vừa bồi hồi vừa hài hước khi chia sẻ những hình ảnh đầy hoài niệm của mình. Cô bộc bạch: "Cô Quỳnh béo của 13 năm trước đây sao? Tròn 20 tuổi, 48kg và cao có 1m66, eo thì bé tí ra, hình như có 58cm thôi. Quỳnh nhí nha nhí nhảnh, một mình xách vali đi thi hoa hậu. Xem Quỳnh diễn mà mình cứ ngỡ đang nhảy chân sáo dạo chơi công viên. Thanh xuân dữ dội thực sự". 

thu quynhThu Quỳnh vẫn đẹp 'nhức mắt' từ thời còn 'phèn', thi hoa hậu khiến dân tình trầm trồ - Ảnh 2
Thu Quỳnh khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt nam 2008 - Ảnh: FBNV

Vào thời gian đó, người đẹp theo học diễn xuất ở trường Sân khấu Điện ảnh đã tự tin khoe dáng khi trình diễn trang phục áo tắm. Người đẹp thời điểm ấy, đã có vóc dáng nóng nỏng và gương mặt ngọt ngào. Sau vòng sơ khảo khu vực phía Bắc, Thu Quỳnh đã được xướng tên lọt vòng chung kết toàn quốc cùng với 30 thí sinh khác. Cô tham gia các hoạt động của vòng chung kết tại Hội An, Đà Nẵng. Dù không vào sâu trong cuộc thi nhưng cô nàng đã để lại nhiều ấn tượng đối với ban giám khảo cũng như khán giả. 

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Nữ diễn viên gây ấn tượng bởi khả năng diễn xuất cùng nét đẹp sắc sảo, duyên dáng - Ảnh: FBNV
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Dù đã là mẹ một con nhưng cô vẫn giữ được vóc dáng nuột nà gợi cảm - Ảnh: FBNV
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Cô nàng luôn chiếm được cảm tình của công chúng - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Thu Quỳnh vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung xinh đẹp cùng dáng vóc cân đối gọn gàng. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện hay trong hình ảnh được đăng tải, khán giả không khỏi xuýt xoa trầm trồ trước sắc vóc "gái một con" của cô nàng.

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Từ khóa:   Hương vị tình thân cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Thu Quỳnh

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