Thu Quỳnh vẫn đẹp 'nhức mắt' từ thời còn 'phèn', thi hoa hậu khiến dân tình trầm trồ

Thu Quỳnh là một trong những nữ diễn viên khá quen thuộc với khán giả thông qua các bộ phim truyền hình. Cô gây ấn tượng bởi khả năng diễn xuất cùng nét đẹp sắc sảo, duyên dáng. Thời gian qua, cô liên tục nhận được sự yêu quý của khán giả qua vai diễn Thy trong bộ phim ăn khách "Hương vị tình thân".

Mới đây, Thu Quỳnh bất ngờ khi chia sẻ ảnh kỷ niệm 13 năm trước trên trang cá nhân. Nữ diễn viên vừa bồi hồi vừa hài hước khi chia sẻ những hình ảnh đầy hoài niệm của mình. Cô bộc bạch: "Cô Quỳnh béo của 13 năm trước đây sao? Tròn 20 tuổi, 48kg và cao có 1m66, eo thì bé tí ra, hình như có 58cm thôi. Quỳnh nhí nha nhí nhảnh, một mình xách vali đi thi hoa hậu. Xem Quỳnh diễn mà mình cứ ngỡ đang nhảy chân sáo dạo chơi công viên. Thanh xuân dữ dội thực sự".