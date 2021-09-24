H' Hen Niê lo lắng khi kêu gọi từ thiện cho các em nhỏ Đắk Lăk giữa 'tâm bão' sao kê

Xuất phát từ việc livestream để đấu giá bộ trang sức cá nhân quyên góp tiền mua sách giáo khoa cho các em học sinh ở Đắk Lăk, H' Hen Niê cũng nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng mạng. Nàng hậu cũng có những bộc bạch khiến nhiều người đồng cảm.

Giữa "tâm bão" sao kê, nhiều nghệ sĩ Việt đã thông báo tạm dừng việc làm từ thiện để tránh khỏi những ồn ào từ dư luận. Thì vẫn có một nàng hậu vẫn gieo mầm yêu thương bằng trái tim nhân hậu và đang miệt mài, lăn xả hết mình để thực hiện hoạt động thiện nguyện. Đó chính là nàng hậu H' Hen Niê. Bài kêu gọi ủng hộ sách cho các em thiếu nhi dân tộc tỉnh Đắk Lắk trên fanpage cá nhân của H' Hen Niê - Ảnh chụp màn hình NV Mới đây, H' Hen Niê đã hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Đồng Đội tỉnh Đắk Lắk về việc vận động ủng hộ sách cho thiếu nhi các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Trên trang Fanpage cá nhân, H' Hen Niê đã có buổi livestream đấu giá bộ trang sức ngọc trai để sử dụng tiền mua sách cho các trẻ em nghèo tại quê nhà.

Hình ảnh buổi livestream vào ngày 23/9 vừa qua trên fanpage H' Hen Niê - Ảnh chụp màn hình NV Sau buổi đấu giá, H'Hen Niê bộ trang sức ngọc trai của cô được siêu mẫu Bùi Quỳnh Hoa mua lại với giá trị là 100 triệu đồng. Ngoài số tiền đấu giá bộ trang sức ngọc trai, thì rất nhiều mạnh thường quân cũng ủng hộ tiền, tổng số tiền hiện tại là 179.499.230 đồng được H'Hen Niê công khai cập nhật liên tục trên Instagram và facebook của cô. H' Hen Niê thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng trước đó - Ảnh: FBNV Số tiền quyên góp và các dụng cụ học tập, sách giáo khoa (nếu có) sẽ được tập trung tại T.P HCM sau đó sẽ vận chuyển và bàn giao cho Hội Đồng Đội tỉnh Đắk Lắk. Hội Đồng Đội tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm phân bổ sách giáo khoa của Chương trình quyên góp được cho các em thiếu nhi các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ưu tiên các em thiếu nhi là người dân tộc, ở các huyện vùng sâu vùng xa. Khi các em học xong năm học, Hội Đồng Đội sẽ thu lại để dùng cho các em khoá sau và từ đó sách sẽ được lưu giữ cho nhiều học sinh thế hệ kế tiếp nữa.

Cô nàng được yêu mến bởi trái tim nhân ái - Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, H' Hen Niê cũng cho biết quá trình kêu gọi thiện nguyên của cô sẽ có sự theo sát của luật sư và của Tỉnh Đoàn Đắk Lắk để minh bạch việc kêu gọi từ thiện. Người đẹp gốc Đắk Lắk bộc bạch: "Đây là lần đầu tiên Hen kêu gọi ủng hộ bằng số tài khoản của mình nên cũng lo lắng, nhưng Hen cũng rút kinh nghiệm từ các anh chị đi trước để làm thật rõ ràng và chuẩn xác, hy vọng rằng sự rõ ràng và minh bạch sẽ làm cho mọi người an tâm.". Hình ảnh H' Hen Niê trong buổi đấu giá bộ trang sức ngọc trai hôm 23/9 - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, nàng hậu sinh 9X cũng thành thật bày tỏ: "Hen biết là hành trình này cần phải thật thận trọng vì không biết trước được điều gì sẽ diễn ra, tuy vậy Hen tin sự minh bạch, rõ ràng của mình và Hội Đồng Đội Tỉnh Đắk Lắk, cũng như có sự hỗ trợ theo sát từ luật sư để có thể đưa ra những văn bản, thông tin chính xác và rõ ràng nhất để mọi người an tâm”. Dưới bài đăng của H' Hen Niê, nhiều người bày tỏ sự cảm thông và lo lắng cho cô khi kêu gọi từ thiện trong thời điểm nhạy cảm. Tuy vậy, rất nhiều người vẫn đặt niềm tin vào tấm lòng, sự minh bạch của nàng hậu 9X. Cộng đồng mạng lo lắng cho H' Hen Niê khi cô kêu gọi từ thiện vào thời điểm nhạy cảm - Ảnh: Chụp màn hình Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát tại TP.HCM, H' Hen Niê đã vô cùng tích cực trong việc tham gia các hoạt động thiện nguyện. Nàng hậu còn được cộng đồng mạng ưu ái là Hoa hậu làm nhiều nghề nhất mùa dịch. Hết đi khuân vác, ship hàng cho những khu vực bị phong tỏa. Nàng hậu còn tổ chức livestream bán nông sản cho bà con Đồng Tháp... Những hành động lăn xả vì cộng đồng của cô đã chạm tới trái tim của nhiều người và là dấu ấn đẹp trong hành trình thiện nguyện của H' Hen Niê.

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