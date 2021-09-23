Hậu bị VTV 'cà khịa', Ngọc Trinh muốn 'bỏ cuộc chơi', sẽ cưới trong 2 năm tới nhưng 'người ấy' không phải Vũ Khắc Tiệp?

Vào tháng 12/2016, Ngọc Trinh khiến dư luận dậy sóng khi bất ngờ đăng tải hình ảnh nắm tay một người đàn ông kèm theo dòng chú thích: “Và rồi trái tim cũng vui trở lại".

Ngọc Trinh là một trong những người đẹp sở hữu thân hình nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp với những clip đập hộp tiền tỷ. Vì thế, cô luôn nhận được sự quan tâm công chúng không chỉ trong các dự án nghệ thuật mà còn trong đời sống tình cảm.

Bẵng đi một thời gian, Ngọc Trinh thông báo có người yêu mới. Cả hai đã quen được 2 năm. Con số 2 năm mà người đẹp Trà Vinh đưa ra lại rơi vào khoảng thời gian mà cô còn đang mặn nồng với tỷ phú Hoàng Kiều. Về phía, tỷ phú Hoàng Kiều cũng đăng tải nhiều đoạn clip tố người Ngọc Trinh bắt cá 2 tay, lừa dối tình cảm của mình.

Ngay sau đó, Ngọc Trinh thừa nhận cô đã có bạn trai mới và đó là tỉ phú Hoàng Kiều. Đây chính là mối tình ồn ào nhất của mỹ nhân Vu quy đại náo. Bất chấp sự phản ứng dữ dội từ dư luận, người đẹp sinh năm 1989 và bạn trai đại gia vẫn thường xuyên xuất hiện tình tứ bên cạnh nhau. Tuy nhiên, mối tình này cũng chỉ kéo dài 3 tháng.

Sau ồn ào này, Ngọc Trinh dường như rất kín tiếng về người đàn ông mới của mình. Mỹ nhân gốc Trà Vinh chỉ tiết lộ muốn lấy chồng và sinh đôi 1 trai, 1 gái. Ngọc Trinh cho biết thêm, muộn nhất tầm 1-2 năm nữa cô sẽ lên xe hoa.

Bạn trai 'bí mật' của Ngọc Trinh rất chiều chuộng cô nàng - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng lại vô cùng tò mò về danh tính người đàn ông khiến Ngọc Trinh muốn "bỏ cuộc chơi", yên bề gia thất. Đặc biệt, điều dân tình chú ý chính là khi "nữ hoàng nội y" chụp hình cùng người đàn ông lạ mặt đeo khẩu trang. Theo phán đoán của dân tình thì đây không phải là Vũ Khắc Tiệp hay NTK Đỗ Long.

Ngọc Trinh đăng hình cùng trai lạ, dấy nghi vấn đây là bạn trai mới của 'nữ hoàng nội y' - Ảnh: Internet

Người đàn ông này và Ngọc Trinh còn vô tư, động chạm cơ thể đối phương. Thậm chí Ngọc Trinh còn chú thích: “Nếu anh rũ bỏ đào hoa để đến bên mình em duy nhất. Vậy em cũng sẽ buồn bỏ kiêu ngạo để nhõng nhẽo với mình anh”. Dòng caption mùi mẫn này càng khiến cộng đồng mạng thắc mắc về mối quan hệ của cả hai. Cư dân mạng cho rằng đây chắc hẳn là bạn trai mới của "nữ hoàng nội y".

Tâm Nguyễn chính là người bạn thân của Ngọc Trinh, cả hai có rất nhiều hình ảnh thân thiết khiến nhiều người 'đỏ mặt' - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau khi truy lùng danh tính cộng đồng mạng đã phát hiện anh chàng này từng rất nhiều lần xuất hiện bên cạnh Ngọc Trinh trong các ngày lễ quan trọng. Thậm chí, cả hai cũng rất thoải mái và tự nhiên chụp hình thân mật, vô tư chẳng hề xa lạ chính là anh chàng Tâm Nguyễn. Anh chính là chuyên gia trang điểm, quen biết Ngọc Trinh lâu năm, gắn bó từ khi người đẹp chỉ vừa bước chân vào showbiz Việt.

Người đẹp gốc Trà Vinh tiết lộ tầm 1, 2 năm nữa sẽ kết hôn - Ảnh: FBNV

Trước tỉ phú Hoàng Kiều, "nữ hoàng nội y" từng gây chú ý khi công khai mối tình 8 năm với bạn trai. Đáng chú ý, người bạn trai này của người đẹp Trà Vinh đã có gia đình và cô cũng thừa nhận mình là kẻ thứ ba. Ngọc Trinh từng chia sẻ về mối tình 8 năm như sau: “Khi tôi nghèo, tôi cần chọn người đó. Vì tôi còn gánh nặng sau lưng nữa, không thể chỉ sống vì bản thân mình được".

Ngọc Trinh hiện tại là nữ CEO của một công ty kinh doanh mỹ phẩm, có cuộc sống giàu có và sang chảnh trong biệt thự triệu đô. Tuy nhiên, chân dài gốc Trà Vinh lại rất kín tiếng trong việc chia sẻ hình ảnh bạn trai, khiến cư dân mạng không khỏi tò mò về nửa kia của người đẹp.