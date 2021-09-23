Hậu bị VTV 'cà khịa', Ngọc Trinh muốn 'bỏ cuộc chơi', sẽ cưới trong 2 năm tới nhưng 'người ấy' không phải Vũ Khắc Tiệp?

Sao Việt 23/09/2021 14:47

Ai mà khiến Ngọc Trinh rủ bỏ kiêu ngạo "để nhõng nhẽo với mình anh" thế này!

Ngọc Trinh là một trong những người đẹp sở hữu thân hình nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp với những clip đập hộp tiền tỷ. Vì thế, cô luôn nhận được sự quan tâm công chúng không chỉ trong các dự án nghệ thuật mà còn trong đời sống tình cảm. 

Ngọc Trinh
Ngọc Trinh sở hữu nhan sắc xinh đẹp, đường cong ba vòng nóng bỏng - Ảnh: FBNV 

Vào tháng 12/2016, Ngọc Trinh khiến dư luận dậy sóng khi bất ngờ đăng tải hình ảnh nắm tay một người đàn ông kèm theo dòng chú thích: “Và rồi trái tim cũng vui trở lại"

Ngay sau đó, Ngọc Trinh thừa nhận cô đã có bạn trai mới và đó là tỉ phú Hoàng Kiều. Đây chính là mối tình ồn ào nhất của mỹ nhân Vu quy đại náo. Bất chấp sự phản ứng dữ dội từ dư luận, người đẹp sinh năm 1989 và bạn trai đại gia vẫn thường xuyên xuất hiện tình tứ bên cạnh nhau. Tuy nhiên, mối tình này cũng chỉ kéo dài 3 tháng. 

Ngọc Trinh
 Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều từng có thời gian yêu nhau chớp nhoáng nhưng kết thúc rất ồn ào - Ảnh: Internet

Bẵng đi một thời gian, Ngọc Trinh thông báo có người yêu mới. Cả hai đã quen được 2 năm. Con số 2 năm mà người đẹp Trà Vinh đưa ra lại rơi vào khoảng thời gian mà cô còn đang mặn nồng với tỷ phú Hoàng Kiều. Về phía, tỷ phú Hoàng Kiều cũng đăng tải nhiều đoạn clip tố người Ngọc Trinh bắt cá 2 tay, lừa dối tình cảm của mình. 

Sau ồn ào này, Ngọc Trinh dường như rất kín tiếng về người đàn ông mới của mình. Mỹ nhân gốc Trà Vinh chỉ tiết lộ muốn lấy chồng và sinh đôi 1 trai, 1 gái. Ngọc Trinh cho biết thêm, muộn nhất tầm 1-2 năm nữa cô sẽ lên xe hoa.

Ngọc Trinh
 Bạn trai 'bí mật' của Ngọc Trinh rất chiều chuộng cô nàng - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng lại vô cùng tò mò về danh tính người đàn ông khiến Ngọc Trinh muốn "bỏ cuộc chơi", yên bề gia thất. Đặc biệt, điều dân tình chú ý chính là khi "nữ hoàng nội y" chụp hình cùng người đàn ông lạ mặt đeo khẩu trang. Theo phán đoán của dân tình thì đây không phải là Vũ Khắc Tiệp hay NTK Đỗ Long. 

Ngọc Trinh
 Ngọc Trinh đăng hình cùng trai lạ, dấy nghi vấn đây là bạn trai mới của 'nữ hoàng nội y' - Ảnh: Internet

Người đàn ông này và Ngọc Trinh còn vô tư, động chạm cơ thể đối phương. Thậm chí Ngọc Trinh còn chú thích: “Nếu anh rũ bỏ đào hoa để đến bên mình em duy nhất. Vậy em cũng sẽ buồn bỏ kiêu ngạo để nhõng nhẽo với mình anh”. Dòng caption mùi mẫn này càng khiến cộng đồng mạng thắc mắc về mối quan hệ của cả hai. Cư dân mạng cho rằng đây chắc hẳn là bạn trai mới của "nữ hoàng nội y". 

Ngọc Trinh
Ngọc Trinh
 Tâm Nguyễn chính là người bạn thân của Ngọc Trinh, cả hai có rất nhiều hình ảnh thân thiết khiến nhiều người 'đỏ mặt' - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau khi truy lùng danh tính cộng đồng mạng đã phát hiện anh chàng này từng rất nhiều lần xuất hiện bên cạnh Ngọc Trinh trong các ngày lễ quan trọng. Thậm chí, cả hai cũng rất thoải mái và tự nhiên chụp hình thân mật, vô tư chẳng hề xa lạ chính là anh chàng Tâm Nguyễn. Anh chính là chuyên gia trang điểm, quen biết Ngọc Trinh lâu năm, gắn bó từ khi người đẹp chỉ vừa bước chân vào showbiz Việt.

Ngọc Trinh
 Người đẹp gốc Trà Vinh tiết lộ tầm 1, 2 năm nữa sẽ kết hôn - Ảnh: FBNV

Trước tỉ phú Hoàng Kiều, "nữ hoàng nội y" từng gây chú ý khi công khai mối tình 8 năm với bạn trai. Đáng chú ý, người bạn trai này của người đẹp Trà Vinh đã có gia đình và cô cũng thừa nhận mình là kẻ thứ ba. Ngọc Trinh từng chia sẻ về mối tình 8 năm như sau: “Khi tôi nghèo, tôi cần chọn người đó. Vì tôi còn gánh nặng sau lưng nữa, không thể chỉ sống vì bản thân mình được".

Ngọc Trinh hiện tại là nữ CEO của một công ty kinh doanh mỹ phẩm, có cuộc sống giàu có và sang chảnh trong biệt thự triệu đô. Tuy nhiên, chân dài gốc Trà Vinh lại rất kín tiếng trong việc chia sẻ hình ảnh bạn trai, khiến cư dân mạng không khỏi tò mò về nửa kia của người đẹp. 

Đang yên đang lành, Thu Trang đăng status khóc sưng mắt, còn bị cư dân mạng đòi sao kê

Đang yên đang lành, Thu Trang đăng status khóc sưng mắt, còn bị cư dân mạng đòi sao kê

Hoa hậu làng hài nửa đêm đăng tải dòng trạng thái khóc sưng mắt khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Trinh và Khắc Tiệp Ngọc Trinh và bạn trai Vũ Khắc Tiệp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 5 giờ 1 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 5 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"